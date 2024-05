Z Dončićevim soigralcem ni nič hujšega

Po poročanju Adriana Wojnarowskega z novincem v vrstah Mavericks ni hujšega, saj so testi pokazali, da ni prišlo do resne poškodbe vratu. Vseeno pa je njegov nastop na četrti tekmi, ki bo v noči na sredo, še pod vprašajem.

Tests returned OK on Dereck Lively II’s neck but his availability for Game 4 remains unclear, source tells ESPN. https://t.co/F0qDJgF05Y — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 27, 2024

Lively je v drugi četrtini tekme v boju za žogo v eni izmed akcij z zadnjim delom glave trčil v koleno Karla-Anthonyja Townsa in v bolečinah obležal na tleh. Zaradi protokola lige je zaradi morebitnega pretresa možganov moral iz igre in predčasno končal srečanje. Vseeno pa Dallasa to ni ustavilo in Mavericks so tik pred tem, da se tretjič v zgodovini uvrstijo v veliki finale lige NBA.