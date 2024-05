Na žalost navijačev Dallas Mavericks se Luka Dončić in soigralci niso še uvrstili v veliki finale lige NBA, kjer že čaka zasedba Boston Celtics. Prvo zaključno žogico so pred domačimi navijači zapravili. Po štirih obračunih tako v zmagah vodijo s 3:1. Luka Dončić je prišel do vnovičnega trojnega dvojčka (28 točk, 15 sk., 10 as.), a ni imel razloga za veselje. Poznala se je odsotnost Derecka Livelyja Jr., ki je zaradi udarca v vrat na prejšnji tekmi počival. Naslednji obračun bo v noči na petek v Minneapolisu. Spodbuden podatek za Dončića in soigralce je ta, da nobena ekipa v zgodovini NBA (154 serij) še ni preobrnila poteka po zaostanku z 0:3 v zmagah.

Dallas Mavericks : Minnesota Timberwolves 100:105 (20:27, 49:49, 73:78) /3:1 v zmagah/ Luka Dončić 28 (met za 3 4/11, za 2 3/10, 10/12 prosti meti), 15 sk., 10 as., 1. ukr. žoga, 3 izg. žoge v 41 min. Strelci: Dončić 28, Irving 16 (met za 3 1/6, za 2 5/12,), Hardy 13, Gafford 12, 8 sk., 3 bl., Washington 10, Jones 9; Edwards 29 točk (met za 3 2/5, za 2 9/20, prosti meti 5/8), 10 sk., 9 as., 6 izg. žog, Towns 25 (met za 3 4/5), Conley 14, 7 as., Gobert 13, 10 sk.

Dallas je v četrto tekmo vstopil brez novinca Derecka Livelyja II, ki je na tretji staknil poškodbo vratu, ko se je vanj s kolenom nehote zaletel orjak Karl Anthony Towns. Zato je bilo razumljivo, da so gostje nekoliko bolj napadali raketo in skušali v težave z osebnimi napakami spraviti Daniela Gafforda.

Če je bil začetek po notah domačih, Luka je kmalu postregel tudi s trojko, so košarkarji Minnesote s hitro igro tudi hitro prišli do prednosti z 10:5. In kdo je bil mož, ki je ekipi poravnal? Nihče drug kot Dončić, ki je bil kmalu že pri osmih točkah.

Narekoval je ritem Dallasa in navduševal občinstvo v American Airlines Centru, ki je upalo, da bo Dallas izkoristil prvo zaključno žogico za uvrstitev v veliki finale lige NBA, kamor se je ekspresno s štirimi zmagami zavihtela zasedba Boston Celtics.

Sicer je bilo pred obračunom govora, da bi se lahko vrnil v pogon Maxi Kleber, ki je imel težave s poškodbo rame, vendar je glavni trener Jason Kidd kot prvo centrsko menjavo v ogenj poslal Dwighta Powella.

Videlo se je, da ni bil dorasel nalogi in je puščal preveč prostora v raketi, kar sta znala Towns in Rudy Gobert izkoristiti. Luka je hitro pogledal proti klopi in Kidd je odreagiral ter nazaj v pogon poslal Gafforda. Minnesota je prav po zaslugi obeh centrov zrežirala delni izid 7:0 in vodila s 17:10. Ko je svojo mojstrovino s trojko dodal še Anthony Edwards, je bilo kmalu že +10 20:10.

Luka Dončić je dal Andersonu vedeti, da je storil grob prekršek. Foto: Reuters Na drugi strani so domači grešili odprte mete, tudi polaganja, zato je bil tovrsten zaostanek razumljiv. Prav tako so se v gostujočem taboru odločili, da bodo grobo igrali v dvobojih 1 na 1 z Dončićem. Na meji nešportnih so bili prekrški, kar je razjezilo slovenskega igralca, ki je dal to jasno vedeti Kylu Andersonu, potem ko ga je ta namerno udaril.

Še naprej je blestel Edwards, ki je uvodno četrtino zaključil pri 14 točkah in bil najboljši strelec – Minnesota je vodila že s 24:12 -, medtem ko je bil Luka pri številki 10. V zaključku uvodnega dela igre pa smo na parketu vendarle lahko videli tudi Kleberja, ki ga je Kidd naposled le poslal v boj, saj je bilo jasno, da Gafford celotne tekme ne bo mogel odigrati.

Maxi Kleber se je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe rame vrnil v igro Dallasa. Foto: Reuters

Zakaj je bil Dallas v takšnem zaostanku, bi lahko nemudoma našli razlog, če bi le pogledali statistiko. Od prve peterke sta v prvi četrtini točke za Mavs namreč dosegla le Dončić in Kyrie Irving, pa še slednji je dosegel le dve in se je čakalo, da se bo v nadaljevanju prebudil.

Dončić spravljal ključne igralce Minnesote v težave z osebnimi

V pravem trenutku je vroč postal Avstralec Dante Exum. Ko je njegova ekipa zaostajala z 20:30, se je napadalno ogrel in s petimi zaporednimi točkami, predvsem pa s trojko prisilil gostujočega trenerja Chrisa Fincha, ki zaradi težav s kolenom tekme spremlja v drugi vrsti, da je pri 30:27 odreagiral z minuto odmora.

Po daljšem premoru se je na parket vrnil Dončić, kar so pozdravili navijači teksaškega moštva. Superzvezdnik je imel v prvem polčasu kar nekaj težav pri metu za dve točke. Zadel je le enkrat iz sedmih poizkusov. A je v malho Dallasa prispeval tri od skupno osmih trojk in bil polovično uspešen. V zelo pomembnem trenutku, ko so gostitelji zaostajali z 32:40, je dve zaporedni po asistencah Dončića zadel dolžnik iz prve četrtine Derrick Jones Jr. in ekipi poravnal pri 42:42.

Da je bilo veselje v dvorani še toliko večje, je poskrbel Dončić, ki je pri ključnih gostujočih košarkarjih izsiljeval osebne napake kot po tekočem traku. S 17 točkami razpoloženi Edwards, Towns in Gobert so bili ob koncu druge četrtine že pri treh, zato so jo presedeli na klopi. Luka je s pridom izkoristil proste mete in s 17. točko popeljal svoje moštvo do vodstva s 47:45, polčas pa se je končal izenačeno pri 49:49.

Ne glede na težave z osebnimi napakami so imeli volkovi pobudo v tretji četrtini

Slovenski košarkarski dragulj je bil kmalu ob vstopu v drugi polčas že pri dvojnem dvojčku, potem ko je 21 točkam dodal deset skokov, medtem ko je imel pet asistenc. Če je uvodoma to še pomagalo domači zasedbi, da je imela prednost, so gostje zrežirali delni izid 10:0 in se veselili vodstva s 66:62. Prebudil se je Minnesotin dolžnik s prvih tekem Towns, ki je v tem delu igre dosegel osem točk in bil agresiven v igri ne glede na dejstvo, da je imel štiri osebne napake.

A so sodniki bili pozorni pri vsem in videli, kako je v enem izmed njegovih napadov s komolcem v obraz udaril nerazpoloženega Washingtona in dobil peto osebno napako, kar je bilo dobrodošlo za Mavericks. Trenerja Fincha je vse skupaj razburilo, da je prišel iz druge vrste na parket ter prejel tehnično napako, podarjeni prosti met pa je Irving izkoristil za znižanje na 63:66.

Očitno je Washington potreboval ta udarec, saj je že v naslednjem napadu po podaji Dončića zadel prvi koš iz igre, potem ko je pred tem zgrešil vseh šest. In povrhu vsega še trojko za izenačenje na 66:66.

Zaključno besedo v tretji četrtini so imeli gostje, oziroma Edwards, je bil pri 23 točkah. Volkovi so imeli naskok petih točk pri 78:73 in so izkoristili nekoliko nepovezano igro domačih, pri katerih se je odsotnost Livelyja dodobra poznala.

Vroči Towns

Ekspresno hitro po vstopu v sklepni del tekme je Dallas ujel priključek pri 78:78. Rezervist Jaden Hardy je z novo trojko po asistenci Dončića in svojo 13. točko poskrbel, da sta bili ekipi poravnani.

Tehtnica ni mirovala. Vseskozi se je nagibala na eno in drugo stran. Gobert jo je sprva s petimi zaporednimi točkami nagnil na gostujočo za vodstvo s 83:78, nakar sta navijače na noge dvignila Dončić in Jones Jr.. Po lasersko natančni podaji LD77 je žogo silovito zabil v koš. Ko je svoje dodal še Irving, so domači pri 82:83 vnovič lažje zadihali.

Vse bolj vroče in dramatično je postajalo v American Airlines Centru. Navijači so kar na nogah spremljali zadnjo četrtino in upali, da bi njihovi ljubljenci, ki sicer niso imeli dobrega dne, še četrtič premagali Minnesoto in se uvrstili v veliki finale.

Ko je Dallas prek Irvinga povedel z 91:90, je na drugi strani z dvema zaporednima trojkama odgovoril Towns in pet minut pred koncem popeljal svoje moštvo do prednosti petih točk ter Kidda prisilil k minuti odmora.

Dallasu ni pomagala niti nora Dončićeva trojka, serija se seli zdaj v Minneapolis

Ko je Towns zadel novo, je 2:36 do izteka časa v rednem delu Minnesota vodila z 98:92. Košarkar iz Dominikanske republike je v drugem polčasu dosegel kar 20 od skupno 25 točk. A je moral predčasno ob vodstvu s 100:92 zaključiti dvoboj zaradi šeste osebne napake, ki jo je storil nad Dončićem.

Slovenskemu košarkarju met v drugem delu ni šel, a tudi ni veliko poizkušal, saj so ga gostje zelo dobro pokrivali. Zadel je tri proste mete, Irving polaganje in Dallas se je 1:07 do konca vrnil med žive.

A je imel na drugi strani odgovor Edwards. In ko so gostje 20 sekund pred zadnjim zvokom sirene vodili s 103:97, je bilo videti, da so vsi upi domačih pokopani. Dončić se je v napadu hitro dvignil in iz neverjetnega položaja zadel trojko ob prekršku Edwardsa. Dodatnega prostega meta na žalost vseh v dvorani ni zadel in ostalo je pri 100:103.

Naz Reid je bil na drugi strani končni junak, ki je zadel zmagoviti koš za 105:100.

Serija, v kateri Dallas vodi s 3:1 v zmagah, se zdaj spet seli za eno tekmo v Minneapolis, kjer bo obračun potekal v noči na petek.

Liga NBA, 28. maj:

Liga NBA, konferenčni finale: Zahodna konferenca:

Minnesota Timberwolves (3) – Dallas Mavericks (5) /0:3/ Vzhodna konferenca:

Boston Celtics (1) – Indiana Pacers (6) /4:0/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

