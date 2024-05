"Odgovornost za poraz prevzemam jaz. Nisem dal dovolj energije. Boljši moramo biti. Zmagali so na tekmi, osredotočiti se moramo na naslednjo," je novinarsko konferenco začel Luka Dončić.

S trojnim dvojčkom (28 točk, 15 skokov in 10 asistenc) je bil statistično najboljši posameznik, a tudi njemu ni šlo od rok, kot si je želel. Njegov met iz igre je bil 7/21. Tudi Kyrie Irving je imel z metom 6/18 ogromno rezerv.

Rezultat v zmagah je 3:1 za Dallas. Ekipi igrata na štiri dobljene tekme. Naslednja bo 2.30 v noči na petek.

Dončić pogrešal Livelyja, pohvalil Townsa

Velik manko je bila zagotovo odsotnost centra Derecka Livelyja II, ki si je na tretji tekmi poškodoval vrat, potem ko se je vanj zaletel tokrat vroči Kar Anthony Towns. "Dereck je zelo pomemben v naši obrambi in napadu. Pogrešamo ga," je poudaril Dončić in se dotaknil tudi Townsove predstave: "Zadel je pomembni trojki. Ključni sta bili. Na naslednji tekmi ga moramo bolje pokrivati."

Prav Townsov učinek so pogrešali v vrstah Timberwolvesov na prvih treh obračunih. Tokrat je v zadnji četrtini zadel dve od skupno štirih trojk. Na koncu se je podpisal pod 25 točk (20 v drugem polčasu) in bil ob Anthonyju Edwardsu (29 točk, 10 skokov, 9 asistenc) najboljši posameznik zmagovalne ekipe.

Vrhunci tekme med Dallasom in Minnesoto

Nerazpoložen met pri domačih je imel tudi P. J. Washington, ki je zadel le tri mete iz igre, medtem ko je proti košu pogledal trinajstkrat. "Energija," je bil Dončić jasen, kaj je bilo ključno, da Dallas ni izkoristil prve zaključne žogice za preboj v veliki finale lige NBA, kjer že čaka moštvo Boston Celtics, ki je v vzhodni konferenci odpihnilo Indiano Pacers s 4:0.

Gafford: Zdaj smo razkurjeni

"Vedno moraš verjeti. Verjamem. Do konca je bilo napeto. Dobili so tekmo. Osredotočiti se moramo na naslednjo. Na eni tekmi moramo še zmagati," poudarja Luka, ki je 13 sekund pred koncem ob prekršku zadel neverjetno trojko za 100:103, vendar nato zgrešil prosti met. Na drugi strani pa je nato Naz Ried dokončno zapečatil usodo domačih in Minnesoti vliv upanje za nadaljevanje serije.

Daniel Gafford se je dobro upiral čvrstemu dvojcu Towns-Gobert, vendar se je poznala odsotnost Livelyja. Foto: Reuters

"Ta poraz boli. Pričakovali smo, da se bomo po koncu tekme veselili. Zdaj smo razkurjeni," se je jasno izrazil Gafford,

Če bi gledali zgodovino, imajo v vrstah Dallasa razlog za optimizem, saj nobenemu moštvu v preteklosti v 154. serijah ni uspelo zaostanka z 0:3 preobrniti v napredovanje. Maksimalno lahko ekipi odigrata še tri tekme, pri dveh bi bila gostiteljica Minnesota.

Upajo, da bo Lively pripravljen za obračun v noči na petek

"Pred nami je odlična priložnost, da gremo kot mlada ekipa čez to izkušnjo," je povedal trener Dallasa Jason Kidd, ki je še dodal: "Nismo dobro zadevali. Prevečkrat smo pošiljali tekmeca na črto za proste mete." K sreči so jih iz 25 poizkusov zadeli le 16, sicer bi bili domači v še večjih težavah.

Dober znak v luči petkove tekme, da je Dereck Lively II tako navijal ob porazu Dallasa z Minnesoto. Foto: Guliverimage

V taboru Dallasa se z zgodovino ne ukvarjajo, saj se zavedajo, da pot do velikega finala vodi izključno na parketu. V prvi vrsti upajo, da bo lahko Lively že čez dva dni, ko se bosta tekmeca spet pomerila ob 2.30 po slovenskem času, pripravljen. "Boljše je, a je še vedno zatečeno," je o zdravstvenem stanju Livelyja dejal Kidd.