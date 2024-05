Kaj je košarkarska legenda povedala o Luki Dončiću?

Košarkarji Dallasa Mavericks so v noči na petek visoko premagali Minnesoto Timberwolves. Tekma se je končala z izidom 124:103, s to zmago pa so se Luka Dončić in druščina uvrstili v veliki finale košarkarske lige NBA. Naš košarkar si je z izjemnimi predstavami prislužil trofejo Magica Johnsona za naziv najkoristnejšega košarkarja finala zahodne konference.

Na družbenih omrežjih se je med drugim oglasil tudi sam Earvin Magic Johnson in našemu košarkarskemu asu čestital za naziv, ki se imenuje po njem. "Luka je dominiral v tej seriji, ki jo je zaključil s 36 točkami in 10 skoki ter v prvi četrtini premagal celotno ekipo Minnesote.

Congratulations to the Dallas Mavericks new majority team owners Dr. Miriam Adelson and Patrick Dumont, my friends GM Nico Harrison and Head Coach Jason Kidd, stars Luka Doncic and Kyrie Irving, and the entire Mavericks team for advancing to the NBA Finals! 👏🏾 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 31, 2024

Shaquille O'Neal ga je opisal z izbranimi besedami. Foto: Reuters

V svojih komentarjih ga je z izbranimi besedami opisal tudi legendarni Shaquille O'Neal. "Večji, kot sem mislil, da je. Močnejši je, kot sem misli, da je. Igra mirno in nič ga ne premakne. Dejstvo je, da je profesionalni igralec že od svojega trinajstega leta in nič ga ne pretrese," je za TNT povedal O'Neal, ki je v svoji karieri v ligi NBA osvojil štiri prstane.

"Pri Bostonu ne vidim nikogar, ki bi se lahko soočil s tem. Morda (Jayson, op. p.) Tatum, a če bi bil na mestu Bostona, si ne bi želel, da bi zašel v težave," je še dodal nekdanji vrhunski košarkar.

“[Luka] is bigger than I thought he was. Stronger than I thought he was.”



Shaq sings Luka Doncic’s praises after the Western Conference Finals series vs. the Timberwolves. pic.twitter.com/OeWlRV0RTt — Abby Jones (@_abigaiiiil) May 31, 2024

Preberite še: