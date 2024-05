Dončić se je spomnil na poseben trenutek iz otroštva

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks so se vrnili v Teksas, kjer se nadaljuje proslavljanje lovorike za prvake zahodne konference lige NBA (poglejte, kaj je Ljubljančan objavil na družabnih omrežjih). A z mislijo, da naloga še ni končana. Zares šteje samo naslov prvaka lige. V velikem finalu bo proti Boston Celticsom naloga precej težja, kot je bila proti Minnesoti Timberwolvesom (4:1 v zmagah). Kelti so z Indiano Pacers pometli s 4:0 v zmagah. Finale se začne v noči na petek.

"Posebna ekipa," je zapisal Luka Dončić. Pozirali so na letalu na poti v Dallas.

Še bolj čustvena pa je bila ta Lukova objava na "storyju" na Instagramu. Z očetom nekoč, ko je ta slavil z Olimpijo, in danes v obratni vlogi. "Prvi nastop v finalu mi ogromno pomeni. To ni bila lahka pot, ampak tukaj smo. Seveda še nismo rekli zadnje, zmagati moramo še štirikrat," je po prvi uvrstitvi v veliki finale lige NBA dejal 25-letni Luka Dončić. Na odločilni peti tekmi je od samega začetka blestel, v prvi četrtini dosegel 20 točk, na koncu pa se je ustavil pri 36 točkah, desetih skokih in petih podajah.

"Morali bomo igrati dobro v obrambi. Boston je najboljša ekipa lige NBA z najboljšim izkupičkom. Imajo nekaj izjemnih orožij, zato bo ključ do zmage naša obramba," je slovenski as dejal v studiu oddaje Inside NBA. Nato je na novinarski konferenci govoril tudi o svojem moštvu. "Imamo odlično ekipo, ampak imamo tudi izjemne košarkarje, strokovno vodstvo in vse ostale v klubu. To je najbolj pomembno. Držati moramo skupaj in še naprej igrati dobro košarko. Premagali smo tri zelo dobre ekipe, čeprav nismo imeli prednosti domačega igrišča."

"Občutek je sijajen. Tega ne jemljemo kot nekaj samoumevnega. Nastop v finalu smo si prigarali in zaslužili. Sedem let od zadnjega finala je dolga doba, zato bom vsekakor užival. A to je zgolj vmesni postanek do glavnega cilja," pa je dejal Kyrie Irving.

Finalna serije proti Bostonu se bo začela naslednji petek ob 2.30 po srednjeevropskem času.