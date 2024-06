Podrobnosti nove pogodbe ob tem niso bili razkriti, jasno je le, da gre za večletno novo pogodbo za nekdanjega izvršnega direktorja Nike, ki je leta 2021 prevzel mesto generalnega direktorja Mavericks in povsem preoblikoval franšizo Mavericksov. Dallas se je od časa njegovega ustoličenja dvakrat uvrstil v finale zahodne konference in letos napredoval v finale lige NBA.

"Njegova vizija, skupaj z njegovim prizadevanjem v imenu naših igralcev in osebja, je našo ekipo pognala do dveh nastopov v končnici v treh sezonah in seveda do letošnjega finala lige NBA," je lastnik Mavericksov Patrick Dumont dejal v sporočilu za javnost, ko je napovedal podaljšanje pogodbe. "Ponosni smo, da je dolgoročno del naše ekipe."

51-letnega Harrisona je v ekipo "zvabil" Mark Cuban in ga na njegovo delovno mesto imenoval istega junija 2021, kot so Mavericks sporočili, da bo njihov trener Jason Kidd. Skupaj so zgradili superzvezdnika Luke Dončića. Lani je Harrison v vrste Dallasa privabil Kyrieja Irvinga, to sezono pa je ekipa z menjavo v svoje vrste dobila še PJ Washingtona in Daniela Gafforda, vse poteze pa so se do zdaj izkazale za zadetek v polno. "Patrick in celotna ekipa so me sprejeli za svojega od prvega dne in počaščen sem, da lahko delam skupaj z njimi, kot tudi z Jasonom Kiddom, ko še naprej gradimo zmagovalno kulturo v Dallasu," je dejal Harrison v sporočilu za javnost.

