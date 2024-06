Luka Dončić še enkrat utišal govorice

Le še dober dan Luko Dončića loči od začetka velikega finala lige NBA. Slovenec se bo z Dallasom v noči na petek (2.30) v TD Gardnu na prvi tekmi v boju za šampionski prstan pomeril z Boston Celtics. "Vsak otrok, ki igra košarko, sanja, da bo nekoč na tem mestu. Tudi sam sem bil eden izmed njih," je pred odhodom v več kot dva tisoč kilometrov oddaljeni Boston dejal slovenski as, ki je spregovoril tudi o odnosu z nekdanjim soigralcem, zdaj pa članom Bostona Kristapsem Porzingisom, s katerim sta ves čas tarča številnih govoric.

Preden se je Luka Dončić odpravil na letalo, ki ga je iz Dallasa popeljalo na prizorišče prvih dveh tekem finala lige NBA v njegovi karieri, je slovenski as po nekaj dneh "počitka" strnil misli pred začetkom finalne serije v Bostonu. Mavericks bodo v noči na petek po slovenskem času ob 2.30 v TD Gardnu odigrali prvo tekmo finala, ki bi lahko zasedbo Jasona Kidda popeljala še korak bližje drugemu šampionskemu prstanu v zgodovini franšize. A Dallasu bo nasproti stala najvišja ovira v končnici do zdaj, saj so bili Kelti z razlogom najboljša ekipa rednega dela.

"Boston ima odlično ekipo z odličnim trenerjem. Vsak točno pozna svojo vlogo in res imajo številna orožja. Igrajo drugačno obrambo kot ekipe, s katerimi smo igrali do zdaj. Zato moramo najti pravi način, kako napasti obroč. Znova bo glavna naša obramba, pomembno bo, kako nam bo uspelo ustaviti Jaysona Tatuma in Jaylena Browna. Ob tem imajo še kopico košarkarjev, ki lahko zaključujejo, tako da bo naša obramba res na preizkušnji," je dejal Dončić, ki ga le še korak loči od uresničitve otroških sanj.

Dončić se je z Dallasom povzpel na vrh zahoda, do velikanskega uspeha mu zdaj manjka še zmaga v seriji z Bostonom. Foto: Guliverimage

"V prvi vrsti se najprej samo veselim igranja v finalu lige NBA. Vsak otrok, ki igra košarko, sanja, da bo nekoč na tem mestu. Tudi sam sem bil eden izmed njih," je dejal 25-letni slovenski as, ki je z ekipo v tej sezoni prehodil dolgo in zahtevno pot s številnimi vzponi in padci. "Zelo je težko, mislim, da se ljudje sploh ne zavedajo, kako naporno je vse skupaj in kako težko je zmagovati tekme v tej ligi, sploh v končnici. Trdo garamo, mislim, da smo si zaslužili biti tukaj, ker smo se prav za vsako zmago v tej končnici nagarali. Leta 2022 je bila kemija podobna kot letos, bili smo enotni – tako kot letos. Kemija je na najvišji ravni, stojimo skupaj," je zatrdil Dončić.

Slovenec v tej sezoni v končnici v povprečju dosega 33,9 točke, 9,2 skoka in 9,8 asistence na tekmo, ob tem na parketu preživi skoraj 42 minut na vsako tekmo, kar je ob tem, da ima skozi celotno končnico težave s poškodbami, še toliko bolj impresiven podatek. Slovencu je zato nekaj dni od zadnje tekme z Minnesoto, ki jo je Dallas odigral v noči na petek, prišlo še kako prav. "Stanje je podobno kot prej. Teh nekaj dni več počitka je prišlo prav, a bomo šele na tekmi videli, kako bo. Zagotovo pa so ti dnevi brez tekem pomagali," je še dodal Dončić.

Kaj pa Porzingis?

Ljubljančan pa ni edini, ki je po izjemno naporni sezoni močno načet. Med glavnimi vprašanji pred začetkom finalne serije je zagotovo ta, ali bo že na prvem srečanju za igro nared latvijski orjak Kristaps Porzingis, ki ima z Dallasom burno preteklost, letos pa je v dresu Boston Celtics doživel novo košarkarsko pomlad. Čeprav je zaradi poškodbe mečne mišice v prvem krogu končnice izpustil zadnjih deset tekem oziroma tako seriji s Cleveland Cavaliers kot Indiano Pacers, pa je bil v tej sezoni zagotovo eden glavnih akterjev v razpoloženi zasedbi Bostona.

Kristaps Porzingis upa, da bo lahko soigralcem pomagal že na prvi tekmi finalne serije. Nazadnje je igral 29. aprila. Foto: Reuters

28-letni Latvijec zdaj bije bitko s časom, da bo nared za prvo tekmo finala v TD Gardnu. "Ne vem, ali sem stoodstoten. Bomo videli. Seveda je bilo težko tekme opazovati s strani, a so fantje z odliko opravili svoje delo. Zdaj delam za to, da bom pripravljen za prvo tekmo finalne serije. Imam še nekaj časa, bomo videli, kako se bom počutil na dan tekme. Vsak dan mi da malce več časa, da se stanje še izboljša. Moram biti samozavesten, na parketu moram razmišljati samo o igri, gotovo pa ni idealno, da nekaj tekem nisem igral," je dejal Porzingis.

Pogled v preteklost

Ta bo v seriji z Dallasom zagotovo pod posebnim drobnogledom, še posebej zaradi svoje preteklosti, ko je nosil dres Mavsov, čeprav je bil njegov čas v Teksasu, kjer si je garderobo med letoma 2019 in 2022 delil z Luko Dončićem, zaznamovan s poškodbami. V sezoni, ko je prišel v Teksas, zaradi rehabilitacije po operaciji križne kolenske vezi sploh ni zaigral. V sezoni 2019/20 je manjkal 21-krat, zatem 29-krat, z Dončićem in soigralci pa na parketu ni našel skupnega jezika.

Porzinigs in Dončić v dresu Dallasa nista našla pravega recepta za uspeh. Foto: Reuters

Porzingis in Dončić sta skupaj za Dallas zaigrala le na 110 tekmah in bila na koncu daleč od naveze, za katero je marsikdo mislil, da bo strah in trepet lige NBA. "Moj čas v Dallasu se ni izšel po željah. O tem zdaj sploh ne razmišljam, razmišljam le o delu, ki nas čaka zdaj. O vsem drugem lahko razmišljamo kasneje," je dejal Porzingis, ki je sicer že večkrat poudaril, da je bil v času pri Dallasu še precej nezrel, prav tako pa je bilo premalo komunikacije.

Kljub temu da sta tako Latvijec kot Dončić večkrat zatrdila, da med njima ni nobene vroče krvi, pa se v javnosti vsake toliko časa pojavijo zgodbe o ne preveč prijateljskem odnosu med obema akterjema, ki bosta zagotovo dva od glavnih členov pri pisanju scenarija za finale. "S Kristapsom imava dober odnos, ne vem, zakaj ljudje govorijo drugače. Vse druge zgodbe niso resnične," je pred začetkom finala vidno naveličan pogovorov o tej temi še dejal Dončić.

