Vstop Dallas Mavericks v veliki finale lige NBA je Saša Dončić pospremil iz neposredne bližine v Minneapolisu in se veselil skupaj s sinom Luko Dončićem, zaključno dejanje pa je začel spremljati v domovini. V studiu Arene Sport je komentiral dogajanje prvega dne in skupaj z gosti razpravljal o porazu Dallasa proti Bostonu z 89:107.

Ključni del uvodnega obračuna finala lige NBA med Boston Celtics in Dallas Mavericks, igrali so na štiri zmage, se je zgodil v prvem polčasu, ko so domači tekli po igrišču. Verjetno je goste presenetil povratnik po poškodbi Kristaps Porzingis, ki je zadeval tudi mete prek rok. Košarkarji Bostona so v prvem polčasu vodili že z 29 točkami razlike (met iz igre so imeli 24/44, za tri točke 11/27), na drugi strani pa roke igralcev Dallasa niso bile mirne (18/41 met iz igre, 3/13 za tri točke).

In ko enkrat loviš takšen zaostanek, je težko dokončati svoje delo na pozitiven način, saj je vse prej kot samoumevno pričakovati, da se bosta tekmecu, ki je bil najboljši v rednem delu lige NBA, met in igra povsem zaustavila. V tretji četrtini se je to zgodilo, ko se je Dallasu uspelo približati na vsega osem točk zaostanka, vendar se je v zelo kratkem času spet dvignil in zapečatil usodo gostov na prvi tekmi finala.

"Videli smo Boston in najslabši Dallas v končnici"

"Ne morem se znebiti občutka, da je bilo to po zaslugi slabe igre Dallasa in ne dobre igre Bostona. Še vedno trdim, da so pri odličnem vstopu v tretjo četrtino naredili kardinalne napake – zgrešili odprte mete, naredili korake … To so bili trenutki, ko bi se lahko tekma prelomila. Na žalost se ni. Pokazali pa so, da so dominantni, če se le nekoliko zberejo," je bil v studiu televizijske hiše Arene Sport razočaran Saša Dončić, saj je upal, da bo Dallasu že na prvi tekmi uspel veliki met in vzel Bostonu prednost domačega terena.

Foto: Reuters

"Veliko napak so naredili. Videli smo Boston in najslabši Dallas v končnici. Ne verjamem, da lahko še enkrat gledamo takšen Dallas. Prilagoditev na prvo tekmo ni uspela. Prepričan sem, da se bo na drugi obrnilo. Današnja težava so bila prevzemanja, igralci, ki so prevzemali, so stali prenizko," je pristavil.

Nerazpoloženi pri metu

Košarkarji Bostona se za razliko od preteklih tekmecev niso toliko posluževali podvajanja nad Luko Dončićem in so igrali veliko v obrambi mož na moža, zato gostje niso razvili tiste klasične igre, prav tako pa niso imeli veliko asistenc. Vsega devet v celotnem obračunu, kar je bilo sicer povprečje le Luke v rednem delu.

Kristaps Porzingis je zablestel po povratku po poškodbi in s klopi dosegel 20 točk. Foto: Guliverimage

Slovenski košarkar se je tokrat zaustavil pri eni, bil pa je praktično edini član Dallasa, ki je bil razpoložen za igro. Dvoboj je končal pri 30 točkah, zadel štiri trojke, medtem ko njegovi soigralci do trenutka, ko so se gostje predali in v igro poslali rezervno zasedbo, vsega eno. Nerazpoložena sta bila tako Kyrie Irving (met za 3 0/5) kakor tudi P. J. Washington (0/3).

"Danes je bila takšna tekma, da bi jo lahko igrali tri dni, vendar bi bilo enako"

Boston je dobro zaustavil delo centrov Daniela Gafforda in Derecka Livelyja II ter si z dobro obrambo in zapiranjem rakete tlakoval pot do prve zmage v finalni seriji. Povsem drugače bi se tekma razpletla, če bi bili košarkarji Dallasa vsaj nekoliko natančnejši pri metih z razdalje, saj bi se jim posledično tudi pot do obroča bolj odprla. In če zadeneš le sedem od 27 trojk, je jasno, da ti bo tekmec dopuščal mete z razdalje še naprej in se osredotočil na branjenje prostora pod obročem.

Center Daniel Gafford tokrat ni prišel do izraza. Foto: Reuters

"Danes je bila takšna tekma, da bi jo lahko igrali tri dni, vendar bi bilo enako. Ne pričakujem več takšnega Dallasa. Čuden dan, čuden večer je bil. Dallas je še vedno favorit serije," je sklenil Dončić starejši.