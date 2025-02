Navijači Los Angeles Lakers izbrskali fotografijo iz Dončićeve preteklosti: Usoda!

Zadnje dni se na spletu in družbenih omrežjih vse vrti okoli Luke Dončića. Med njegovimi navijači je zaokrožila tudi simpatična fotografija, ki jo je Luka Dončić objavil 7. avgusta 2016. Na njej v družbi svojega dekleta Anamarie Goltes in mame Mirjam Poterbin pozira pred slovito športno dvorano Staples Center, v kateri bo, devet let pozneje, zaigral v dresu slovite franšize Los Angeles Lakers, ramo ob rami z enim največjih košarkarjev v zgodovini LeBronom Jamesom.

Dvorana Staples Center se je decembra 2021 zaradi spremembe sponzorstva preimenovala v Crypto.com Areno, a za Dončića je to, vsaj tako se je pokazalo v včerajšnjem intervjuju, še vedno Staples Center. "Upam, da bom že v ponedeljek lahko igral doma v Sta…, moja napaka, Crypto Areni. Upam, da bom že lahko zaigral pred navijači," si želi 25-letni Ljubljančan, ki zaradi poškodbe mečne mišice na levi nogi ni igral že od lanskega božiča. Lakers v ponedeljek ob 4.30 po slovenskem času gostijo Utah Jazz.

“Hopefully I can be here at home uh in Staple- no it’s Crypto my bad” 😅😂 pic.twitter.com/nlquRsbY9f — Luka Updates (@LukaUpdates) February 7, 2025

Dončić je dvorano obiskal že avgusta 2016, fotodokaz o tem pa delil tudi na svojem profilu na Instagramu. Objavo izpred devetih let so hitro izbrskali tudi navijači Jezernikov. "Luka z družino pred devetimi leti in zdaj bo zvezda v tej areni," je na omrežju X zapisal eden od uporabnikov. Številni so Dončiću dobrodošlico zaželeli tudi ob omenjeni objavi na Instagramu. Eden od sledilcev je zapisal "usoda", drug pa: "Je že moralo biti tako."

Luka with family in LA 9 years ago and now he will be a 🌟 in that arena 👀 pic.twitter.com/uGJzGBtEB3 — Nani 🏀⚽️🏒🚲🇸🇮🏆 (@m2k8l10) February 6, 2025

