Popolna poslovna izbira: elektrificirana Audi Q7 in Q8 s posebnimi ugodnostmi

Poslovni uporabniki imajo pri nakupu posebne zahteve pri sodobni mobilnosti. Nova elektrificirana modela Audi Q7 in Audi Q8 z naprednim priključno hibridnim pogonskim sklopom sta popolna izbira za najnaprednejše poslovne uporabnike in sta do 31. 3. 2025 v posebni ponudbi z dodatnimi prihranki pri Porsche Inter Auto.

Foto: Audi.si in Audi Media Center

Imenitna modela SUV Audi Q7 in Q8 zagotavljata neprekosljivo udobje

Audi je z modeloma Audi Q7 TFSI e in Audi Q8 TFSI e za leto 2025 znova navdušil avtomobilski svet. Najnovejša modela se ponašata z dinamičnim videzom. Eden od ključnih poudarkov prenovljenega modela so opcijski HD Matrix LED žarometi z lasersko tehnologijo, ki voznikom zagotavljajo vrhunsko osvetlitev cestišča in hkrati prepoznaven svetlobni podpis. Dodatek k temu so digitalne zadnje luči OLED, ki omogočajo prilagodljive svetlobne podpise. Vrhunska moč že v osnovi: legendarni pogon quattro, osemstopenjski samodejni menjalnik Tiptronic, skupna moč 290 kilovatov (394 konjskih moči). Osupljivi pospeški, okvirno pet sekund od nič do 100 kilometrov na uro in celo vleka s priklopno obremenitvijo do okvirno 3,5 tone. Ta dva impresivna modela SUV ponujata vrhunsko udobje, osvežen dizajn, inovativne asistenčne sisteme in vrhunsko notranjost, prilagojeno potrebam sodobnega poslovanja.

Posebna ponudba Audi pri Porsche Inter Auto – v dvoje je lepše Doživite popolno kombinacijo zmogljivega motorja TFSI in učinkovitega elektromotorja. Odkrijte vrhunska modela SUV s ceno, še nižjo od vstopnega motorja TDI. Zares odlična priložnost za vse poslovne uporabnike. Akcijska ponudba velja do 31. 3. 2025 z gotovinskim plačilom (brez obveznega financiranja), po želji pa lahko izberete tudi ugodno financiranje Audi*. Veljavnost akcije preverite pri prodajnih svetovalcih.

PREVERITE PONUDBO – Porsche Inter Auto:

Posebna ponudba Audi Q7 55 TFSI e

Priključni hibrid Audi Q7 TFSI e Business z električnim dosegom do 83 kilometrov (WLTP). Največja sistemska moč 290 kilovatov (394 konjskih moči).

71.990 evrov * : MPC redna cena po ceniku

: MPC redna cena po ceniku 64.999 evrov*: akcijska cena s popustom

Posebna ponudba Audi Q8 55 TFSI e

Priključni hibrid Audi Q8 TFSI e Business z električnim dosegom do 82 kilometrov (WLTP). Največja sistemska moč 290 kilovatov (394 konjskih moči).

79.990 evrov * : MPC redna cena po ceniku

: MPC redna cena po ceniku 71.999 evrov*: akcijska cena s popustom

Novi Audi Q7 in Q8 55 TFSI e sta najbolj priljubljena v Sloveniji

Na slovenskem trgu je najbolj priljubljena različica obeh modelov prav 55 TFSI e, ki predstavlja vrhunec inovativnosti. Gre za priključni hibrid znamke Audi v Sloveniji za učinkovitost in uporabnost v segmentu SUV. Na izključno električni pogon omogočata doseg približno do 83 kilometrov (WLTP) – odvisno od modela, kar zadostuje za vsakodnevne mestne vožnje brez emisij. Pri daljših potovanjih pa se elektromotor združi z bencinskim motorjem, ki zagotavlja zanesljivost in daljši doseg – popolna kombinacija za družine in poslovne uporabnike.

Večja baterija, večja moč, daljši doseg – novi Audi Q7 in Q8

Največja sistemska moč obeh modelov se začne pri 290 kilovatov (394 konjskih moči), največji sistemski navor pa pri 600 njutonmetrov pri različici 55 TFSI e quattro. Z obema motorjema, ki delujeta v tandemu, elektrificirana Q7 in Q8 pospešita do 100 kilometrov na uro v 5,7 sekunde. Vse različice imajo najvišjo hitrost elektronsko omejeno na 240 kilometrov na uro, pri čemer je najvišja hitrost na električni pogon 135 kilometrov na uro. Baterija se polni z močjo do 7,4 kilovatov in doseže 100 odstotkov v približno treh urah in 45 minutah pri polnjenju z največjo močjo. Gre za zares izjemna priključna hibrida znamke Audi.

Srce obeh priključnih hibridov so 3.0-litrski šestvaljni bencinski motor z močjo 250 kilovatov (340 konjskih moči), kompaktni elektromotor z največjo močjo 130 kilovatov in navorom 460 njutonmetrov ter pod dnom prtljažnika nova in zmogljivejša litijeva baterija z največjo zmogljivostjo 25,9 kilovatne ure bruto (22 kilovatne ure neto). Povečana zmogljivost omogoča električni doseg do 90 kilometrov v mestnih območjih po standardu WLTP EAER City, kar je enakovredno kombiniranemu električnemu dosegu do 85 kilometrov po standardu WLTP EAER.

Izjemno bogata oprema že vključena v paket

Audi Q7 in Q8 prinašata vrhunski nabor opreme, ki zadostuje vsem potrebam sodobnih voznikov. V seriji so že vključeni visokointenzivni žarometi LED, medtem ko lahko kot dodatno opremo izberete tudi matrične žaromete LED, ki še dodatno izboljšajo osvetlitev.

Za resnično napreden pogon ponoči so na voljo matrični žarometi HD LED, ki s svojo lasersko lučjo povečajo domet osvetlitve na dolge razdalje. Novi digitalni podpisi dnevnih luči, ki jih voznik lahko prilagodi preko zaslona MMI, vozilu dajejo prepoznaven in edinstven videz. Prav tako prvič opcijsko prihajajo z digitaliziranimi zadnjimi lučmi OLED, ki vključujejo svetlobne podpise in opravljajo vlogo komunikacijskih luči, ki s pomočjo asistenčnih sistemov opozarjajo druge voznike na bližanje.

Oba modela, Q7 in Q8, sta s svojo elektrificirano izvedbo nadgrajena v vseh pogledih. Poleg novih kontrastnih šivov sedežev je izbira dekorativnih elementov širša kot kdajkoli prej, saj lahko kupci izberejo med devetimi različnimi dekorji in tremi novimi zaključki.

Na voljo je tudi pestra izbira novih koles, ki segajo od 21 do 23 palcev (odvisno od modela). Z nadgradnjo je bogat tudi nabor aplikacij in sistemov za pomoč vozniku, med katerimi so sedaj vključeni tudi od 19- do 21-palčna lita platišča (odvisno od modela in paketa opreme), vzvratna kamera, pomoč pri parkiranju, pomoč pri dolgih lučeh in priročni ključ. Poleg tega je del serijske opreme tudi polnilni kabel vrste Mode 3.

Foto: Audi.si in Audi Media Center

Zakaj izbrati hibridni pogon pri novem Audi Q7 in Q8?

Audi zagotavlja široko ponudbo elektrificiranih modelov. S priključnimi hibridi je vožnja na izključno električni pogon učinkovita in brez lokalnih emisij škodljivih izpušnih plinov. V priključnih hibridnih vozilih (PHEV) so združeni bencinski motor, močan elektromotor in litij-ionska baterija. Ta vozila zahvaljujoč veliki skupni sistemski moči prepričajo s športnimi voznimi zmogljivostmi – skupaj z visoko stopnjo udobja in dovršenim energijskim upravljanjem.

Prediktivna strategija delovanja električni in običajni pogon medsebojno usklajuje tako, da stranki zagotavlja velik e-doseg in majhno porabo bencina. Audi Q7 TFSI e in Q8 TFSI e vsekakor predstavljata inovativna družinska SUV, ki omogočata tiho mestno vožnjo brez lokalnih emisij škodljivih izpušnih plinov ter zmogljivo in vzdržljivo vožnjo na daljše razdalje. Inteligentne tehnologije prispevajo k učinkoviti in varčni vožnji. Kombinacija zmogljivega motorja TFSI in učinkovitega elektromotorja omogoča osupljive pospeške. Na izključno električni pogon je mogoče prevoziti približno do 83 kilometrov (WLTP).

Foto: Audi.si in Audi Media Center

Napredna tehnologija za sodobno poslovanje

V notranjosti Q7 prevladujejo vrhunski materiali in najnovejša tehnologija. Audi virtualni kokpit z visoko ločljivostjo prikazuje ključne informacije neposredno pred voznikom, medtem ko sistem MMI infotainment podpira priljubljene aplikacije, kot sta Spotify in Amazon Music. Redne posodobitve programske opreme in razširjena ponudba aplikacij omogočajo še večjo prilagoditev uporabniške izkušnje.

Foto: Audi.si in Audi Media Center

Pametna strategija za maksimalno učinkovitost

Vozniki priključnih hibridov Q7 in Q8 imajo na voljo več načinov vožnje, ki omogočajo optimalno izrabo energije. Na zaslonu MMI si lahko izberejo želeni način: izključno električni način EV ali hibridni način. Ko je enkrat izbran, ta način ostane aktiviran, dokler ga ročno ne spremenijo. V načinu EV se za pogon uporablja zgolj baterija, tudi ko je pedal za plin pritisnjen do konca.

Hibridni način ponuja dva načina delovanja: samodejni (Auto) in način za ohranjanje napolnjenosti baterije (Hold). V samodejnem načinu se pri zagonu navigacije v paketu MMI navigacija plus aktivira napredna prediktivna strategija, ki optimizira porabo energije. Pri pospeševanju se večinoma uporablja motor TFSI, ki ga ob potrebi podpre elektromotor. Z nizkimi vrtljaji motorja omogoča električni pogon, da učinkovito premosti kratek trenutek, ko turbopolnilnik ustvarja tlak. Na preprost način povedano, prediktivna strategija zagotovi, da vozilo čim dlje deluje v električnem načinu in porabi le toliko baterije, kolikor je treba za dosego cilja. V načinu Hold se ohranja stalna napolnjenost baterije z minimalnimi nihanji, kar omogoča rekuperacija energije pri zaviranju in samodejna optimizacija obremenitve sistema 3.0 TFSI. Vozniki se tako lahko po dolgi poti pripeljejo v mestno destinacijo v popolni tišini, ob popolnoma električnem pogonu in brez izpustov.

Rabljena vozila Audi – premium ekskluzivna ponudba v Sloveniji

Rabljena in službena vozila Audi – Porsche Inter Auto je vaša pot do vrhunske zanesljivosti, kakovosti in storitev, ki presežejo vsa pričakovanja. Vsako rabljeno vozilo v njihovi ponudbi je skrbno pregledano in ima popolno servisno zgodovino, kar zagotavlja, da izpolnjuje najvišje standarde varnosti in tehnične brezskrbnosti. Kupcem ponujajo popolno zaupanje, saj vsa vozila prihajajo s preverjeno zgodovino in jamstvom, ki zmanjšuje morebitna tveganja pri nakupu.

Poleg tega Porsche Inter Auto ponuja vrsto ugodnosti, ki naredijo odločitev enostavno – prilagodljive možnosti financiranja, razširjena jamstva ter strokovno servisiranje, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo in brezskrbno delovanje vozila. Z nakupom pri Porsche Inter Auto ste prepričani, da ste izbrali najboljše.

Foto: Porsche Inter Auto

Zakaj je ta ponudba res enkratna? Mnenje prodajnega svetovalca Boštjana Lovšina pri Porsche Inter Auto

"Audi Q7 in Q8 sta prava revolucija v svetu luksuznih vozil. S svojim naprednim dizajnom in tehnologijo, ki združuje zmogljivost in učinkovitost, predstavljata popolno izbiro za tiste, ki iščejo brezkompromisno izkušnjo vožnje. Audi Q7 in Q8 priključna hibrida združujeta električni in bencinski pogon na edinstven način, ki omogoča odlično dinamiko in izjemno ekonomičnost. Vse to je zdaj na voljo po privlačni ceni, ki vključuje subvencijo in financiranje Audi Bon," pravi Boštjan Lovšin, prodajni svetovalec vozil Audi pri Porsche Inter Auto.

Vas zanimajo najnovejša vozila znamke Audi? Z veseljem so vam na voljo.

Porsche Inter Auto kontaktni center, tel.: 041 392 204

Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper

Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor

Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana

