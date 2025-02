Več za enako ceno

Značilnostim modela Škoda Superb, zaradi katerih je ta prejel tako naziv poslovni avto leta 2024 kot tudi slovenski avto leta 2025, se v različici Superb Combi iV pridružujejo še nekatere lastnosti, specifične za vozila s priključnohibridnim pogonom. Kaj je torej značilno za ta avtomobil?

1. Dinamična vožnja

Sistem za dinamično uravnavanje podvozja DCC Plus omogoča izjemno kombinacijo večjega udobja in izboljšanih dinamičnih voznih lastnosti. Maksimalna sistemska moč obeh motorjev je impresivnih 150 kilovatov (204 "konjske" moči), največji sistemski navor pa kar 350 njutonmetrov. V praksi to pomeni, da bo avtomobil do hitrosti sto kilometrov na uro pospešil v dobrih osmih sekundah, kazalec hitrosti pa se bo ustavil šele pri številki 220 kilometrov na uro. Nasploh je vožnja s priključnim hibridom tišja in bolj zvezna, saj elektromotor zagotavlja takojšnji navor. V praksi se to kaže kot hitrejše pospeševanje in večja odzivnost.

Foto: Škoda

"Ravno ta navor pomeni, da se avto vozi veliko bolj lahkotno, kot bi glede na njegovo velikost pričakovali," nam je zaupal Primož P., oče treh otrok, ki živi v Mariboru, zaradi dela pa s svojim Superbom Combi iV večkrat tedensko potuje v Ljubljano in Zagreb. "Ta avto je prava dvoživka, ki se kljub svoji velikosti zaradi električnega pogona zelo dobro obnese v mestu, prav tako pa se odlično pelje na avtocesti, ker med pospeševanji pri večjih hitrostih delujeta oba motorja hkrati. To v praksi pomeni, da ima izredno dobre vmesne pospeške. Na primer prehod z voznega na prehitevalni pas pri prehitevanju tovornjaka, ko hitrost s sto kilometrov na uro zraste na 130 kilometrov na uro, je veliko hitrejši kot pri običajno gnanih avtomobilih, zato ta Superb daje vtis, da ima več moči, kot je dejansko premore. Sicer je njegova hitrost samo na električni pogon največ 140 kilometrov na uro, ko delujeta oba motorja, pa 220 kilometrov na uro."

Foto: Škoda

2. Velik električni doseg

Pri pogonu Superba Combi iV tesno sodelujeta dovršen 1,5-litrski bencinski štirivaljnik TSI s 110 kilovati največje moči in elektromotor z močjo 85 kilovatov, ki je nameščen v ohišje prenovljenega šeststopenjskega menjalnika DSG. Električni motor lahko ta avtomobil poganja povsem samostojno, ob tem pa lahko samo z energijo iz baterije, ki ima kapaciteto 25,7 kilovatne ure, prevozite dobrih sto kilometrov.

3. Ugodna poraba

Če boste na stopalko za plin pritiskali nekoliko bolj zmerno, bo poraba izjemno ugodna. Takrat si bo Superb Combi iV privoščil le 0,5 litra bencina in do 17,5 kilovatne ure električne energije na sto prevoženih kilometrov. K manjši porabi pripomore tudi dejstvo, da je s količnikom zračnega upora 0,25 ta model najbolj aerodinamičen Škodin karavan doslej.

Naš sogovornik Primož, ki dve tretjini vseh svojih poti opravi na elektriko, pove primer iz vsakodnevne prakse: "Pot iz Maribora v Ljubljano me skupaj stane pet evrov. Okoli sto kilometrov prevozim na elektriko, kar me stane okoli dva evra, preostalo pa na bencin, kar me stane tri evre." Kaj pa omrežnina in z njo povezani stroški v primeru polnjenja doma? "Tega me ni strah. Polnim vedno ponoči in moč ne presega moči čisto navadne vtičnice."

Foto: Škoda

4. Polnjenje tudi med vožnjo

Dinamična vožnja s priključnim hibridom je tudi učinkovita, saj je Superb Combi iV opremljen z napredno tehnologijo regenerativnega zaviranja, kar pomeni, da se energija, ki bi se sicer pretvorila v toploto mehaničnih zavor in izgubila, vrne v baterijo.

Sicer lahko Superba Combi iV na domači stenski polnilni postaji polnite z močjo največ 11 kilovatov. V tem primeru bo prazna baterija povsem napolnjena v dveh urah in pol. Na hitri DC-polnilnici pa se lahko Superb Combi iV polni z močjo do kar 50 kilovatov. V tem primeru boste za napolnitev baterije od 10 do 80 odstotkov potrebovali le 26 minut.

Foto: Škoda

"V večini primerov je moja končna destinacija središče mesta in tam Superba brez težav priključim na javno polnilnico, kjer torej avto tudi parkiram. Običajno so polnilnice proste in s tem nimam nikakršnih težav," svojo izkušnjo deli Primož in še omeni, da so štiri ure parkiranja ob hkratnem polnjenju zastonj, kar zanj spet pomeni prihranek.

5. "V gneči vozi kar sam"

Za resnično udobje med vožnjo je priključnohibridni pogonski sklop serijsko kombiniran s šeststopenjskim avtomatskim menjalnikom DSG. Njegove prednosti bodo še posebej prišle do izraza v gostem mestnem prometu in pri zastojih na avtocesti, zlasti v kombinaciji z asistenčnim sistemom Traffic Jam Assist, ko bo vaš Superb Combi iV vozil tako rekoč sam. "V jutranjih prometnih konicah," je zadovoljen Primož, "se avto v koloni kar sam pomika naprej." Izbirna ročica menjalnika je sicer na volanskem drogu, zaradi česar je sredinska konzola med sprednjima sedežema toliko prostornejša.

Foto: Škoda

6. Tudi parkira lahko sam

Z novim inteligentnim parkirnim sistemom Intelligent Park Assist lahko Superb Combi iV avtomatsko parkira na prečna in bočna parkirna mesta.

7. V njem vas pozimi nikoli ne zebe

Poleti pa vam v njem tudi ne bo vroče. Poleg drugih funkcij, ki jih omogoča aplikacija Škoda Connect, vključujejo pa informacije o stanju vozila, prometu, vremenu in podobnem, lahko uporabniki priključnohibridne različice Superb Combi iV s pridom izkoriščajo funkcijo polnjenja na daljavo ter ogrevanja in hlajenja notranjosti še pred vstopom v vozilo. Tudi Primož ima nastavljeno samodejno gretje vozila. "Gretje se prižge vsako jutro ob različnih urah, pač glede na to, kateri dan je. To pomeni, da nikoli več ne vozim oblečen v zimsko bundo, ki bi si jo potem med potjo moral slačiti."

Poudarja pa še eno zanimivo prednost svojega avtomobila: "Avto je tudi moja dostavna točka. Odklenem in zaklenem ga lahko na daljavo, prek aplikacije MyŠkoda iV. Ko me kliče dostavljavec, mu samo povem lokacijo in odklenem vozilo, potem ko mi izroči paket v prtljažnik, pa avtomobil spet zaklenem."

Foto: Škoda

8. Prostoren, kot se od Superba pričakuje

Superb Combi iV se lahko pohvali z izjemno prostornostjo, in to tudi na zadnjih sedežih, kar bodo občutili celo najvišji potniki. V hibridni različici je zaradi baterije prtljažnik resda nekoliko manjši, a še vedno meri radodarnih 510 litrov (do 1.770 s položenimi zadnjimi sedeži). Vsebino prtljažnega prostora lahko s pritiskom na gumb odkrijete ali zakrijete pred radovednimi pogledi z električno pomičnim rolojem, ki vam olajša tudi natovarjanje in raztovarjanje.

Foto: Škoda

9. Sodobno vozno okolje

Voznikovo okolje v Superbu je sodobno, z do 13-palčnim prostostoječim zaslonom infozabavnega sistema, desetpalčnim virtualnim prikazovalnikom in opcijskim projicirnim sistemom z obogateno resničnostjo, ki pomembne podatke o vožnji, navigacijske simbole in prometne znake projicira kar na vetrobransko steklo pred vami. Pomembna novost so pametni izbirni gumbi, ki združujejo prednosti klasičnih vrtljivih gumbov in digitalnih zaslonov ter omogočajo hiter in predvsem intuitiven dostop do številnih funkcij vozila in sistema za infotainment. Ergonomski sedeži Ergo z desetimi pnevmatsko krmiljenimi masažnimi blazinami pa bodo poskrbeli, da bodo tudi najdaljše poti udobne.

Foto: Škoda

10. Vrhunska varnost

Asistenčni sistem Turn Assist za pomoč pri zavijanju levo, asistenca za križišča Crossroad Assist in asistenca za preprečevanje naletov Collision Avoidance Assist so vključeni v nadgrajeni asistenčni sistem Front Assist, bistveno razširjen pa je tudi obseg sistemov Travel Assist, Side Assist in Trailer Assist. Potnike v Superbu, ki je po testih Euro NCAP absoluten varnostni odličnjak, varuje tudi sistem za zaščito potnikov Crew Protect Assist in do deset varnostnih blazin.

11. Udobna vožnja v temi

Nikoli več vam ne bo treba preklapljati med dolgimi in kratkimi lučmi, saj je tako kot Superb nasploh tudi Superb Combi iV opremljen z novo generacijo matričnih LED-žarometov. Ti sami poskrbijo za idealno osvetljenost cestišča pred vami, ki pa ne moti nasproti vozečih vozil. Funkcija za vsevremenske luči prav tako prevzema vlogo meglenk.

