Skoraj dve tretjini anketiranih ne podpirata vladnih izhodišč za nepremičninski davek, izhaja iz javnomnenjske ankete, ki jo je za časnik Dnevnik izvedla agencija Ninamedia. Glavni razlogi za nasprotovanje izhodiščem so po mnenju anketirancev nepravične rešitve, ki iz davka po eni strani izvzemajo vse rezidenčne nepremičnine ne glede na vrednost, po drugi strani pa s previsoko davčno stopnjo obremenjujejo vse druge in nadaljnje nepremičnine. Posebej močno novemu nepremičninskemu davku nasprotujejo volivci SDS.

Da so izhodišča za novi davek na nepremičnine nesprejemljiva, meni dobrih 62 odstotkov anketiranih, je pokazala anketa Ninamedie, ki jo je objavil časnik Dnevnik.

Nasprotniku davku, ki ga je predstavila vlada, večinoma nasprotujejo, ker naj bi bile rešitve nepravične in naj bi omogočale zlorabe. Tretjina vprašanih je bila kritična tudi do predloga, da bi iz obdavčitve v celoti izvzeli rezidenčne nepremičnine, ne glede na njihovo vrednost. Tolikšen delež vprašanih je tudi presodil, da je predlagana davčna stopnja 1,45 odstotka od posplošene tržne vrednosti nepremičnin previsoka.

Na drugi strani je polovica anketirancev, ki so izhodišča ocenili kot sprejemljiva, mnenja, da bi takšen davek spodbudil oddajo praznih stanovanj. Četrtina podpornikov tudi verjame, da bi omogočil zmanjšanje davčne obremenitve plač, kar naj bi bil tudi eden od glavnih razlogov za uvedbo novega davka.

Močan strankarski vpliv

Zanimivo je, da so, ko so odgovore križali s podatki o lastništvu nepremičnin, ugotovili, da se odgovori lastnikov ne razlikujejo bistveno od odgovorov anketirancev, ki nimajo v lasti nepremičnine. So pa v Ninamedii našli povezavo med stališči do nepremičninskega davka in strankarskimi preferencami. Izhodišča namreč najbolj podpirajo tisti, ki delo vlade ocenjujejo kot uspešno, in volivci koalicijskih strank, zlasti Gibanja Svoboda.

Med volivci Gibanja Svoboda je po pisanju Dnevnika izhodišča kot sprejemljiva ocenilo kar 65 odstotkov vprašanih, kot nesprejemljiva pa 23 odstotkov. Ob tem je zanimivo, da so izhodišča večinsko podprli tudi volivci Levice, ne pa tudi volivci SD. "Najizraziteje pa izhodiščem nasprotujejo volivci SDS, saj se skoraj 89 odstotkom vprašanih zdijo nesprejemljiva," so še zapisali na Dnevniku.