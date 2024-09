Hiša je potrebna obnove. Lahko solastnike prisilimo v sodelovanje? #pravni nasvet

Podedovala sem polovico hiše in parcele ter postala solastnica s teto in stricem. Za hišo je 40 let skrbel moj oče. Obnovil je streho, kanalizacijo, kosil travo ... V hiši, ki je družinska dediščina, sicer ne živi nihče. Zdaj je spet potrebna obnove (menjava strehe), a teta in stric pri tem nočeta sodelovati. Ali ju lahko, če sama plačam obnovo strehe, izterjam za sorazmerno plačilo v višini njunega lastniškega deleža, ker zanemarjata skupno lastnino? Barbara B.