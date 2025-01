Soseda ima v bloku dva pitbula. Se jima lahko prepove bivanje? #pravni nasvet

V večstanovanjski zgradbi ima podnajemnica dva pitbula. Upravnik je rekel, da psi niso prepovedani in da ne more ukrepati. Zdi se mi, da tako nevarnih psov ne more imeti v večstanovanjski zgradbi. Sicer ju ima na povodcu, vendar če bi pes napadel, ga ona ne bi mogla zadržati. Bi moral najprej koga napasti, da bi se ukrepalo? Hodniki so ozki in s psoma se ne moreš srečevati, saj ne veš, kaj bosta naredila. Moramo se umikati in počakati, da ju odvede mimo, ven ali v stanovanje. Hodniki so zaradi psov tudi umazani. Hvala, Milena.