Trideset let nepogrešljivega partnerja malih in velikih slovenskih mojstrov

Pred tridesetimi leti je skupina Topdom postavila prve temelje zgodbe, ki je danes sinonim za zanesljivost, strokovnost in kakovost na področju gradnje in obnove. Z jasnim poslanstvom – zagotavljati vse, od temeljev do strehe – je postala nepogrešljiv partner tako profesionalnih mojstrov kot posameznikov, ki ustvarjajo svoj dom. Njihov slogan Za male in velike mojstre niso zgolj besede, temveč obljuba, ki jo vsak dan uresničujejo na 35 prodajnih mestih po vsej Sloveniji.

Trideset let gradnje zaupanja in strokovnosti

Ko je leta 1994 šest podjetij združilo moči in oblikovalo temelje skupine Topdom, je bil cilj jasen – ustvariti podjetje, ki bo malim in velikim mojstrom omogočilo dostop do najboljših materialov, vrhunske strokovne podpore in celovitih rešitev.

Danes skupino Topdom predstavlja 11 podjetij z več kot 630 zaposlenimi in letnimi prihodki v višini 180 milijonov evrov.

Kljub preizkušnjam, s katerimi se je čez leta spoprijemalo gradbeništvo, so ostali stabilni, zanesljivi in predani svoji viziji.

"Gradbeništvo se čez desetletja spreminja, vendar so nekatere stvari večne – kakovost, strokovnost in zaupanje. To so vrednote, ki jih pri Topdomu negujemo že 30 let in jih bomo negovali tudi v prihodnje. Zavezani smo temu, da kupcem še naprej ponujamo najboljše – ne le materiale, ampak tudi podporo in znanje, ki ju potrebujejo za uresničitev svojih projektov," je ob tej priložnosti poudarila direktorica Topdoma Daniela Brelih.

Foto: Topdom

Graditi prihodnost skupaj

V treh desetletjih je Topdom prerasel okvire klasične trgovine z gradbenim materialom. Z inovacijami in nenehnim razvojem je postal pomemben igralec na področju gradbeništva ter skladno z razvojem tudi na področju keramike in kopalnic. Prav tako so ponosni član mednarodnega združenja EURO-MAT, obenem pa predstavnik številnih lastnih blagovnih znamk, kot so Dekoria, Top profi, Top lesk in Topkopalnice. Njihov cilj ni zgolj prodaja materiala, ampak ustvarjanje partnerstev – s strokovnjaki, obrtniki, arhitekti in individualnimi kupci, ki iščejo kakovostne rešitve za svoj dom.

Topdom ostaja zvest svojemu poslanstvu: biti most med vizijo in uresničitvijo, med idejo in dokončanim projektom. Ne glede na to, ali gre za ambiciozne gradbene projekte ali manjše prenove, njihova predanost ostaja enaka – zagotavljati najboljše materiale, strokovno svetovanje in celovite rešitve za kakovostno bivanje.

"Naš uspeh temelji na strpnosti, predvsem pa na pogumu. Znali smo preseči lastne interese ter v ospredje postaviti skupni interes in skupni uspeh, da smo lahko zgradili močno prepoznavno blagovno znamko Topdom. Prav zaradi tega smo lahko ponosni, da slavimo že 30. obletnico skupine Topdom," je povedal predstavnik lastnikov skupine Topdom Boštjan Čertanec.

Foto: Topdom

Pogled naprej – še močnejši, še boljši

Ob 30-letnici skupina Topdom ne slavi le preteklosti, temveč z odločnostjo in optimizmom zre v prihodnost. Njihova vizija je jasna, nadaljnje širjenje prodajnega programa, krepitev odnosov s strateškimi partnerji ter zagotavljanje dostopnih in kakovostnih materialov ter storitev.

Ob tej pomembni prelomnici se zahvaljujejo vsem kupcem, partnerjem in zaposlenim, ki so del te zgodbe. Zavezani so temu, da bodo tudi v prihodnje ostali zanesljiv partner za male in velike mojstre – danes, jutri in v prihodnjih desetletjih.

Več informacij o skupini Topdom je na voljo na spletni strani www.topdom.si.

Foto: Topdom