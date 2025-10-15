Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Sreda,
15. 10. 2025,
18.31

Svojci pogrešajo 41-letnico iz Radovljice

pogrešana | Foto PU Kranj

Foto: PU Kranj

Svojci so danes obvestili policijo, da pogrešajo 41-letno Emino Miskić iz Radovljice. Nazadnje so jo videli 7. oktobra okoli 16. ure na domačem naslovu, od koder je odšla neznano kam. Visoka je približno 160 centimetrov, je srednje postave in dolgih temnih las, ki so na levi strani pobriti, so navedli na Policijski upravi Kranj.

Na desni strani glave ima svetel pramen. Ob odhodu od doma je bila v sivi jakni, črnih pajkicah in črnih športnih copatih znamke Adidas.

Policija prosi vse, ki karkoli vedo o pogrešani, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na policijsko postajo Radovljica na številko 04 537 78 00, lahko pa tudi pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

