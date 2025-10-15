Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

Sreda,
15. 10. 2025,
11.13

slovenska ženska rokometna reprezentanca Dragan Adžić

Sreda, 15. 10. 2025, 11.13

23 minut

Kvalifikacije za žensko EP v rokometu 2026

Slovenske rokometašice ta teden čakata dve oviri, prva že nocoj

A. T. K., STA

Dragan Adžić | Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžić na tekmi proti Belgiji ne bo mogel računati na Tjašo Stanko, Nino Zulić in Lano Puncer. | Foto Jure Banfi/alesfevzer.com

Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžić na tekmi proti Belgiji ne bo mogel računati na Tjašo Stanko, Nino Zulić in Lano Puncer.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Pred slovensko žensko rokometno reprezentanco sta v tem tednu uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu 2026. Najprej se bo danes ob 18. uri v Kopru pomerila z Belgijo, v nedeljo pa jo v Bitoli čaka še obračun proti Severni Makedoniji.

Črnogorski strokovnjak na slovenski klop Dragan Adžić na prvi kvalifikacijski akciji v tem tednu ne bo mogel računati na svojo najboljšo igralko Tjašo Stanko, poleg slovenske kapetanke pa bosta manjkali tudi izkušena Nina Zulić in mlada Lana Puncer.

V skupini 3 nastopa še Nemčija, ki bo slovenska tekmica dvakrat v marčevskem kvalifikacijskem ciklusu, medtem ko povratni tekmi z Belgijo in Severno Makedonijo sledita aprila prihodnje leto.

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom prihodnje leto gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, neposredno vodita prvi mesti vsake izmed šestih kvalifikacijskih skupin, dodatno pa bodo na tekmovanje napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Poleg vseh petih gostiteljic so na prvenstvo že uvrščene Danska, Norveška in Madžarska, nosilke kolajn z evropskega prvenstva 2024.

