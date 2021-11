Kaj ima za bregom Melania Trump?

Si želi znova postati prva dama ZDA ali ne? To se marsikateri ameriški politični analitik in novinar sprašuje o Melanii Trump. Potem ko se je za nekaj mesecev umaknila iz javnosti, jo zdaj pogosteje vidimo ob njenem možu. Je to že priprava na volitve leta 2024?

"Melania odšteva vsako minuto do konca njegovega (Trumpovega, op. p.) mandata, da se bo lahko ločila." Tako je avgusta 2018 v svoji knjigi Snet s tečajev (ang. Unhinged) zapisala nekdanja Trumpova sodelavka Omarosa Manigault o naši rojakinji Melanii in njenem možu Donaldu.

Neuresničena napoved o ločitvi

Njena napoved se ni uresničila. Minilo je že leto dni od predsedniških volitev, na katerih je Trumpa premagal demokrat Joe Biden, in skoraj deset mesecev od odhoda zakoncev Trump iz Bele hiše, pa se Melania še vedno ni ločila od Donalda.

Izjave Manigaultove so ameriški mediji, zlasti tisti, ki niso naklonjeni Trumpu, takrat pograbili z obema rokama. Zdele so se kot potrditev domnev, da se Melania ne strinja z moževo politiko. Tako so vsakič, ko se je Melanii v bližini njenega moža nasmešek na obrazu umaknil bolj resnemu izrazu, vsakič, ko ni prijela njegove roke, in vsakič, ko je odvrnila pogled od njega, ugibali, ali je to znak njenega protesta.

Igra moči zakoncev Trump

Verjetno pa je bližje resnici pogled, po katerem sta Donald in Melania tudi politično bolj ali manj uglašena. Za politiko pravijo, da je igra moči, in v tej igri sta Donald in Melania usklajen in dopolnjujoč par.

Oče naroda Donald Trump in mati naroda Melania. Leta 2020 jima je spodletelo, bosta morda leta 2024 uspešnejša? Foto: Guliverimage

On je kavbojsko robat, neposreden, brez dlake na jeziku in (pre)pogosto žaljiv, kar je všeč številnim konservativnim volivcem, ki imajo radi politike trde roke, ona pa obrusi njegovo ostrino s svojo žensko nežnostjo in materinsko toplino. In tako privabi drugi del konservativnih volivcev in volivk. Donaldova trda in Melanijina mehka moč, bi lahko tudi rekli.

Odhod iz Bele hiše

Verjetno bi jima ta igra neustrašnega očeta naroda ter sočutne in razumevajoče matere naroda lani novembra prinesla še nadaljnja štiri leta v Beli hiši, če ne bi v začetku leta 2020 izbruhnila pandemija koronavirusne bolezni.

Po odhodu iz Bele hiše se je Melania v nasprotju z Donaldom umaknila iz javnosti. Zelo opazna je bila njena odsotnost na Trumpovem praznovanju 75. rojstnega dne, ki ga je imel 14. junija. Seveda so se takoj spet pojavile govorice o ločitvi.

Si res ne želi več biti prva dama?

Kot je septembra letos zapisala novinarka CNN Kate Bennett (ta je tudi avtorica ene od knjig o Melanii), so jo fotografi opazili v javnosti šele julija, ko je s sinom Barronom odhajala iz Trumpove stolpnice v New Yorku.

Ker sta Donald in Melania med ogledom bejzbolske tekme med moštvoma Atlanta Braves in Houston Astros skupaj z drugimi navijači domačega moštva izvedla t. i. tomahawk chop (to bi lahko prevedli kot zamah s tomahavkom), sta bila deležna tudi graj. Zamah s tomahavkom (gre za mahanje z roko, kot da bi nekaj sekal s tomahavkom) naj bi bil namreč rasističen in žaljiv do ameriških staroselcev - Indijancev. Kamere so med tekmo tudi posnele trenutek, ko se zdi, da Melania malce zavija z očmi, kar je bil za številne Trumpove nasprotnike spet znak njenega nezadovoljstva z možem. Foto: Guliverimage

Bennettova je tudi zapisala (pri tem se je sklicevala na vir, ki je bil blizu Melanii v času njenega bivanja v Beli hiši), da si ne želi več biti prva dama. Drugi vir je Bennettovi še povedal, da Melania ne bo sodelovala na moževih shodih in v njegovi kampanji, če bo ta kandidiral za predsednika ZDA leta 2024.

Tik pred volitvami skupaj z Donaldom

Toda konec oktobra se je Melania spet pojavila v javnosti skupaj z Donaldom. Ogledala sta si bejzbolsko tekmo v Atlanti v zvezni državi Georgii, ki ni daleč od njunega powashingtonskega doma v Mar-a-Lagu na Floridi.

Morda ni naključje, da sta se Melania in Donald Trump skupaj pojavila v javnosti tik pred guvernerskimi volitvami v Virginiji in New Jerseyju. Trump se sicer ni vpletal v te volitve, ker bi verjetno republikanskima kandidatoma v teh dveh zveznih državah bolj škodoval kot koristil. Toda skupni nastop nekdanjega prvega para ZDA ima kljub vsemu dobre politično-marketinške učinke na volivce, čeprav se pojavita v drugi zvezni državi.

Ikona konservativne LGBT-skupnosti

Pred dnevi sta Donald in Melania v Mar-a-Lagu gostila srečanje istospolno usmerjenih republikancev oziroma konservativcev. Gre za vsakoletno slavnostno srečanje z imenom Lincolnov duh (ang. Spirit of Lincoln), ki ga pripravljata skupini Log cabin republicans oziroma Brunaričini republikanci po slovensko (log cabin oziroma brunarica je sopomenka za rojstno hišo ustanovitelja republikancev Abrahama Lincolna, op. p.) in Forum za izobraževanje o svobodi (ang. Liberty education forum).

It was an honor to join @LogCabinGOP, @RichardGrenell, & Liberty Education Forum for their annual Spirit of Lincoln Gala. Thank you for recognizing my work & for highlighting those who have exemplified a commitment to the LGBT community. A beautiful evening celebrating unity! pic.twitter.com/IAD5njaqTF — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 9, 2021

Na srečanju, ki slavi LGBT-skupnost, je imela Melania slavnostni nagovor, dobila pa je tudi nagrado Lincolnovega duha (Spirit of Lincoln Award). Tako je postala tudi svojevrstna ikona konservativnega dela LGBT-skupnosti. Mati naroda tudi za istospolno usmerjene volivce, torej.