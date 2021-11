Je njen mož našel ključ do uspeha?

Septembra letos je ameriški univerzitetni profesor ekonomije Tyler Cowen svoji kolumni za Bloomberg dal naslov Zakaj bo wokizem vladal svetu (ang. Why wokeism will rule the world). V njem med drugim razglablja o tem, da bo wokizem, ideologija "zbujencev" (woke), morda naslednji veliki ameriški kulturni izvoz in bo naredil veliko dobrega za številne države po svetu.

Wokizem je globalen

Za zbujenstvo oziroma wokizem Cowen, ki je zagovornik prostega trga in samooklicano "nezbujen", pravi, da je neumen in tog, tudi dolgočasen in predvidljiv. Da je podcenjen med njegovimi nasprotniki in precenjen med podporniki. A tudi pravi, da se bodo morali nasprotniki wokizma naučiti živeti z njim.

Wokizem je po njegovem mnenju globalen in se lahko prilagodi vsaki državi: "Morate samo prepoznati glavno obliko zatiranja v določeni regiji ali državi, trditi, da bi morali biti ljudje bolj občutljivi nanjo, dodati nekaj retoričnih cvetk, 'počistiti' nekaj nepridipravov (in peščico nedolžnih) in že ste ustvarili novo gibanje 'zbujencev'."

Bo wokizem kriptonit za demokrate?

Po drugi strani pa Cowen v kolumni opozarja, da utegne wokizem ogroziti demokrate v ZDA. Ali lahko wokizem postane kriptonit za demokratsko stranko, se je že maja letos v kolumni za New York Times spraševal Thomas Edsall. Da je wokizem kriptonit (domišljijska kovina, ki jemlje moči, op. p.) za demokrate, trdi ameriški socialni psiholog Jonathan Haidt.

Glenn Youngkin bo kot virginijski guverner zaprisegel 15. januarja prihodnje leto. Obljublja, da bo na svoj prvi delovni dan prepovedal poučevanje kritične teorije rase v šolah. Foto: Guliverimage

Del wokizma je tudi t. i. kritična teorija rase oziroma kritična teorija o rasnih odnosih (critical race theory v izvirniku). Za podpornike je ta teorija pot do razumevanja tega, kako je rasizem vplival na politične in pravne odločitve v ZDA, za nasprotnike pa je to teorija, ki nebelce hujska proti belcem, saj naj bi belcem pripisovala zatiralsko vlogo, nebelcem pa vlogo nemočnih zatirancev.

Prepoved poučevanja kritične teorije rase

Kritična teorija rase je postala ena glavnih letošnjih političnih tem v ZDA, zlasti veliko pozornosti ji namenjajo konservativni mediji. Nekaj trdno republikanskih zveznih držav je tako že prepovedalo poučevanje te teorije v šolah.

Postala je tudi glavna tema na nedavnih volitvah za guvernerja ameriške zvezne države Virginije. Tu sta se za guvernerski stolček spopadla nekdanji demokratski guverner Terry McAuliffe in republikanski novinec v politiki Glenn Youngkin, poslovnež, ki se ukvarja z upravljanjem premoženja.

Youngkinova predvolilna taktika

Virginija je zvezna država, v kateri je lani demokrat Joe Biden premagal republikanca Donalda Trumpa. Da bi del konservativnih volivcev iz predmestij, ki so lani oddali glas Bidnu, privabil v svoj tabor, je Youngkin za svojo glavno predvolilno temo izbral vprašanje kritične teorije rase.

Terry McAuliffe je bil guverner Virginije že med letoma 2014 in 2018. Ker virginijski zakoni ne dovoljujejo dveh zaporednih guvernerskih mandatov, je lahko znova kandidiral šele letos. V tesni predvolilni kampanji mu je na pomoč priskočil tudi ameriški predsednik Joe Biden, a mu to ni pomagalo. Foto: Guliverimage

Pri tem je bil zelo uspešen. Kot je pokazala anketa ameriške televizije CBS, so bili izobraževanje in šolski učni načrti glavna tema za malce več kot polovico volivcev (tako so anketarjem povedali volivci po odhodu z volišč).

Usodna napaka demokratskega kandidata

Medtem ko je Youngkin obljubljal, da bo prvi dan po prevzemu guvernerskega položaja prepovedal poučevanje kritične teorije rase v šolah, je McAuliffe naredil usodno napako, ko je na soočenju dejal, da starši ne bi smeli narekovati šolam, o čem lahko poučujejo njihove otroke.

Številni starši, ki imajo kritično teorijo rase za "pranje možganov" in nočejo, da bi njihovim otrokom vbijali v glavo, da so zatiralci, so seveda na glasovnici obkrožili Youngkina. Demokratom tudi ni pomagalo, da so republikanskega guvernerskega kandidata preimenovali v Trumpkina, saj se je Youngkin spretno oddaljil od Trumpa.

Spodletela demokratska kulturna vojna

Demokrati so se vprašanju poučevanja kritične teorije rase skušali izogniti tako, da so za glavni temi kulturnega medstrankarskega spopada skušali narediti vprašanje splava in republikanskega omejevanja volilne pravice. A jim ni uspelo. Na koncu je Youngkin, ki je v kampanji tudi nasprotoval obveznemu nošenju zaščitnih mask in napovedal boj proti kriminalu, dobil 50,9 odstotka glasov, McAuliffe pa 48,4 odstotka.

Nekdanji ameriški predsednik in vodja republikancev Donald Trump se je pred volitvami izogibal Virginije, saj bi njegovo sodelovanje v kampanji Youngkinu bolj škodilo kot koristilo. Veliko volivcev v Virginiji, ki se nagibajo h konservatizmu, namreč ne prenese Trumpovih osebnostnih značilnosti, zaradi česar so lani tudi volili za Bidna. Foto: Guliverimage

Po drugi strani pa ameriški spletni medij Vice piše, da Youngkinovo nasprotovanje kritični teoriji rase morda le ni bila tako odločilna tema, kot se zdi na prvi pogled. Youngkin naj bi tako udrihal čez kritično teorijo rase zlasti na svojih shodih, kamor so prihajali goreči republikanski podporniki.

Razvnemanje republikanske volilne baze

Prav tako je o kritični teoriji rase v povezavi z volitvami v Virginiji veliko poročal Fox News, ki ga seveda v prvi vrsti gledajo prepričani republikanci. Toda v Youngkinovih televizijskih oglasih, ki so bili namenjeni predvsem neodločenim in sredinskim volivcem, kritična teorija rase ni bila v ospredju, ampak je bilo v ospredju vprašanje kriminala in zapiranje šol zaradi protikoronskih zajezitvenih ukrepov.

Kritična teorija rase naj bi bila torej za Youngkina samo predvolilna taktika, s katero je spodbudil in razvnel trdno republikansko bazo pred volitvami, da je na volilni dan drla na volišča. Za sredinske, neodvisne volivce, ki so bili jeziček na tehtnici, pa je imel druga predvolilna sporočila.

Youngkinov recept za vmesne kongresne volitve

Ne glede na to, ali je bilo nasprotovanje kritični teoriji rase odločilno za Youngkinovo zmago ali ne, po volitvah v Virginiji številni politični analitiki že poudarjajo, kako je Youngkin našel nekakšen ključ do uspeha, s katerim bodo lahko republikanci na vmesnih volitvah novembra prihodnje leto znova prevzeli nadzor nad kongresom.