Navdušeno je nazdravljal Donaldu Trumpu, zdaj pa je brez prebite pare

Ko je novembra 2016 newyorški milijarder Donald Trump vsaj na prvi pogled malce presenetljivo zmagal na ameriških predsedniških volitvah, so se njegove zmage zaradi njegovega nasprotovanja priseljevanju in obljubam o izgonu nezakonitih priseljencev veselili tudi številni ameriški privrženci skrajne desnice.

"Hail Trump!"

Med njimi so bili tudi člani Nacionalnega političnega inštituta (NPI), ki ga od leta 2011 vodi Richard Spencer. Še pred tem, leta 2008, naj bi Spencer skoval pojem alt-right (sl. alternativna desnica). Gibanje Alt-right naj bi predstavljalo alternativo tradicionalni desnici.

Spencer je bil medijsko dokaj nepomemben, dokler se člani NPI 19. novembra 2016 niso zbrali v Washingtonu na svojem vsakoletnem srečanju. Tam so bili tudi številni novinarji, ki so posneli Spencerjev govor. V njem je Spencer med drugim s kozarcem v roki navdušeno nazdravljal: "Hail Trump, hail our people, hail victory!" V slovenskem prevodu se njegov nagovor glasi: "Živel Trump, živelo naše ljudstvo, živela zmaga!"

Desnice, dvignjene v fašistični pozdrav

Vzklika Hail Trump in Hail victory seveda nista bila po naključju podobna nacističnima vzklikoma "Heil Hitler" in "Sieg heil". Videoposnetek govora, v katerem se je videlo tudi navdušene Spencerjeve privržence z dvignjeno desnico, se je razširil po svetovnem spletu in za kratek čas je Spencer postal svetovno znan.

Videoposnetek Spencerjevega govora po Trumpovi zmagi:

Svojo slavo in veljavo znotraj ameriške skrajne desnice je hotel še bolj okrepiti s shodom Združimo desnico (Unite the right rally) v Charlottesvillu v ameriški zvezni državi Virginia. Ta shod, na katerem so sodelovale številne ameriške skrajnodesničarske organizacije (med drugim tudi neonacisti in kukluksklanovci), je potekal 11. in 12. avgusta 2017. Namen shoda je bil protest proti odločitvi o umiku kipa konfederacijskega generala Roberta E. Leeja iz mestnega parka.

Spencerju naložili plačilo milijonske odškodnine

Poleg desničarskega shoda je v mestu potekal tudi protidesničarski shod. 12. avgusta je eden od udeležencev desničarskega shoda namenoma zapeljal s svojim avtomobilom v množico nasprotnikov shoda. Pri tem je do smrti povozil protestnico Heather Heyer in poškodoval še 35 drugih ljudi.

Eden od organizatorjev shoda v Charlottesvillu je bil tudi Spencer, zato je zvezni sodnik v Ohiu maja letos njegovi organizaciji NPI naložil plačilo 2,4 milijona ameriških dolarjev odškodnine nekemu moškemu, ki je bil hudo poškodovan med protesti v Charlottesvillu.

Zaradi praznih žepov izgubil odvetnika

Nad Spencerjem pa se zgrinja še več črnih oblakov. Kot piše New York Times, se bo 25. oktobra letos začelo sojenje, ki so ga zahtevale žrtve nasilja v Charlottesvillu. Na zatožni klopi bo tudi Spencer. Tega vse bolj pestijo denarne težave. Tako ga je lani poleti zapustil njegov odvetnik, ker ga Spencer ni mogel več plačevati. Spencer se bo tako branil sam.

Avgusta 2017 so ameriške skrajno desne skupine v mestu Charlottesville organizirale protest zoper odstranitev kipa južnjaškega generala Roberta E. Leeja iz mestnega parka. Bronasti kip so iz parka odstranili julija letos. Foto: Reuters

Spencer je po odhodu odvetnika trdil, da ga ne more več plačevati zato, ker ne more več nabirati donacij svojih privržencev na družbenih omrežjih. Spencerju so račun na Facebooku izbrisali leta 2018, letos avgusta pa tudi na YouTubu. Ima pa še vedno račun na Twitterju.

Spencerjeva ruska "trolasta" žena

Poleg političnih in sodnih nevšečnosti ima Spencer zadnja leta tudi družinske težave. Leta 2010 se je poročil z Rusinjo gruzijskih korenin Nino Kouprianovo. Z njo ima dva otroka.

Spencerjeva žena, ki se je razglašala za "vodilnega kremeljskega trola", je v angleščino prevedla dela ruskega nacionalističnega filozofa Aleksandra Dugina. Te prevode je nato objavljala Spencerjeva založba.

Burna ločitev

Leta 2016 sta se Spencer in Kouprianova, ki ima pisateljsko ime Nina Byzantina, razšla, leta 2018 pa sta se tudi uradno ločila. V ločitvenih dokumentih je Kouprianova Spencerja obtožila čustvene, denarne in nasilne telesne zlorabe. Spencer te obtožbe zavrača.

Kratek videoposnetek s Spencerjevim življenjepisom:

Spencer se je rodil v Bostonu v zvezni državi Massachusetts. Njegov oče Rand Spencer je oftalmolog, njegova mama Sherry Spencer pa je dedinja bombažnih kmetij iz zvezne države Louisiane. Odraščal je v Teksasu. Zdaj deloma živi v Arlingtonu v Virginii in v turističnem mestecu Whitefish v zvezni državi Montana.

Težave z mamino hišo

V mestecu ima Spencerjeva mama v lasti tri milijone dolarjev vredno počitniško hišo, v kateri je Spencer uredil sedež svoje NPI. Pred leti je hotela Sherry Spencer hišo prodati. Kot piše New York Times, se je obrnila na nepremičninsko agentko Tanyo Gersh. Ta ji je svetovala, naj hišo proda in zaslužek podari dobrodelnim organizacijam.

Nato se pojavijo tri različne zgodbe. Po prvi se je Spencerjeva mama premislila in Gershovo, ki je judovskega rodu, v svojem blogu decembra 2016 javno obtožila izsiljevanja, po drugi zgodbi je avtor bloga Spencer sam, ki je tako zlorabil mamino ime. Po tretji zgodbi, ki jo pripoveduje Spencer, pa je avtorica spornega bloga njegova nekdanja žena Nina.

Spencerjeva starša sta sicer decembra 2016 objavila javno pismo, v katerem sta zapisala, da imata rada svojega sina, a da nista rasista in da ne podpirata belega nacionalizma.

Spodleteli protijudovski shod v Whitefishu

Zgodba o domnevnem izsiljevanju se je razširila po spletu in na račun Gershove in rabina judovske skupnosti v mestu Whitefish so letele številne grožnje po spletu. Glavni spodbujevalec groženj je bil neonacist Andrew Anglin, ustanovitelj skrajno desne spletne strani Daily Stormer.

Turistično mestece Whitefish leži ob istoimenskem jezeru na zahodu Montane. Če je tukaj, Spencer prebiva v materini hiši ali v pa stanovanju, ki je prav tako v lasti njegove mame. Foto: Guliverimage

Anglin je leta 2017 celo hotel organizirati demonstracije v Whitefishu, a se mu je po robu postavila tamkajšnja skupnost. Mestece Whitefish velja za liberalni otok sredi precej konservativne zahodne Montane. Poleg tega bi morebitne neonacistične demonstracije škodile turizmu, od katerega mestece živi. Na koncu je neonacistični shod padel v vodo.

Meščani Whitefisha "izobčili" Spencerja

Gershova je Anglina tudi obtožila posega v zasebnost in groženj in na koncu na sodišču zmagala. Sodnik je Anglinu naložil plačilo 14 milijonov dolarjev odškodnine Gershovi za bolečino in trpljenje.

Zaradi teh dogodkov pa je postal med domačini v Whitefishu osovražen tudi Spencer. Ko je tako enkrat prišel v tamkajšnjo restavracijo, so ljudje z glasnim negodovanjem pokazali, da nočejo njegove prisotnosti. Številne restavracije v mestu mu menda sploh ne dovolijo, da bi rezerviral mizo pri njih.