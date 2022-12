Mož, na katerega se škandali kar lepijo

Zamolčani otroci, nasilje v družini, grožnje s smrtjo, duševne motnje in igranje ruske rulete. Vse to se je zgodilo v življenju Herschla Walkerja.

Zamolčani otroci, nasilje v družini, grožnje s smrtjo, duševne motnje in igranje ruske rulete. Vse to se je zgodilo v življenju Herschla Walkerja. Foto: Guliverimage

V ameriški zvezni državi Georgii se bosta v torek v drugem krogu za senatni sedež spopadla demokrat Raphael Warnock in njegov republikanski izzivalec Herschel Walker. Zlasti drugi, ki velja za t. i. Trumpovega kandidata, s svojimi izjavami in dejanji zelo dviga prah.

Zvezna država Georgia je dolga desetletja (od takrat, ko so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja številni demokrati na jugu ZDA prestopili v republikanski tabor) bolj naklonjena republikancem. A leta 2020 je v tej zvezni državi demokrat Joe Biden dobil več glasov od republikanca Donalda Trumpa.

Zmaga baptističnega duhovnika nad bogatašinjo

Nato pa je januarja lani, v drugem krogu senatnih volitev v Georgii, demokratski kandidat, baptistični duhovnik Raphael Warnock, premagal še takratno republikansko senatorko, bogatašinjo Kelly Loeffler. Te volitve so tudi odločale o tem, ali bodo imeli večino v senatu demokrati ali republikanci.

Z Warnockovo zmago so takrat demokrati dobili 50. sedež v senatu, kar pomeni, da so se izenačili z republikanci. Ker pa je predsednica senata postala novoizvoljena podpredsednica ZDA Kamala Harris, so imeli demokrati en glas večine.

Zmaga se nasmiha demokratu Warnocku

Letošnje senatne volitve v Georgii niso tako usodne, saj so demokrati na novembrskih vmesnih volitvah (to so volitve sredi predsedniškega mandata) že dobili tesno večino v zveznem senatu (50 sedežev in glas Harrisove). Z Warnockovo zmago bi tako demokrati povečali svojo tesno večino za en sedež.

53-letni Raphael Warnock je baptistični duhovnik, ki je postal politično prepoznaven kot podpornik splošnega zdravstvenega zavarovanja. V nasprotju z Walkerjem, ki javno nasprotuje splavu, ga Warnock zagovarja. Foto: Reuters

Po javnomnenjski anketi, ki jo je pretekli petek objavila ameriška televizija CNN, bi za Warnocka glasovalo 52 odstotkov volivcev, za Walkerja pa 48 odstotkov. Zmaga se torej nasmiha demokratom, čeprav Georgia, kot že omenjeno, že desetletja velja za republikansko trdnjavo. To se je izkazalo na novembrskih guvernerskih volitvah, na katerih je republikanski guverner Brian Kemp premagal demokratsko tekmico Stacey Abrams. Kemp je dobil 53,4 odstotka glasov, Abramsova pa 45,9 odstotka.

Trump proti Kempu in za Walkerja

Pri tem je treba poudariti, da je Kemp trn v peti Donaldu Trumpu, ker ne podpira teorij zarote o volilnih prevarah na predsedniških volitvah leta 2020. Trump je tako na strankarskih republikanskih volitvah v Georgii kot republikanskega kandidata za guvernerja podprl Davida Perdueja. A Trumpu zvesti Perdue ni mogel premagati Kempa.

Je pa bil Trump uspešnejši na republikanskih strankarskih volitvah pri izbiri kandidata za senatne volitve. Na teh je zmagal njegov kandidat Walker. To, da bo Walker kandidiral za senat, je junija lani prvi sporočil javnosti kar Trump sam.

Trumpov dolgoletni podpornik

60-letni Walker, ki je bil med letoma 1983 in 1997 poklicni igralec ameriškega nogometa v ligi NFL, je bil že dolga leta Trumpov podpornik. Podprl ga je pred volitvami v letih 2016 in 2020, leta 2020 pa je bil tudi eden od govornikov na republikanski nacionalni konvenciji.

Walker je podprl Trumpa pred volitvami v letih 2016 in 2020. Zaradi njegove politične zvestobe ga je Trump podprl pri kandidaturi za senatorja. Foto: Guliverimage

Dejstvo, da je bil Trumpov nasprotnik Kemp uspešen na guvernerskih volitvah, Walker pa – vsaj v prvem krogu – neuspešen na senatnih volitvah, je spodbudilo znotrajstrankarske graje na račun Trumpa in njegovih kandidatov na vmesnih volitvah.

Walkerjevi zamolčani otroci

Pri tem poleg Walkerja v Georgii kot spodletele Trumpove kandidate na senatnih volitvah omenjajo zlasti televizijskega zvezdnika Mehmeta Oza (bolj znanega kot dr. Oz), ki je pogorel v Pensilvaniji, Dona Bolduca, ki je bil poražen v New Hampshiru, in Blaka Mastersa, ki mu je spodletelo v Arizoni.

A Walkerju, kot se zdi, ne škodi zgolj Trumpova podpora, ampak tudi njegova (pretekla) dejanja in nepremišljene izjave. Tako je javnost šele pred letošnjimi senatnimi volitvami izvedela, da ima Walker štiri otroke, do takrat se je vedelo le za enega sina – Christiana Walkerja (ta je tako kot oče velik podpornik Trumpa). Še dva sinova in hčerko pa je Walker dolga leta skrival pred javnostjo. Te štiri otroke ima s štirimi različnimi ženskami.

Obtožbe o nasilju

Poleg tega so pred volitvami prišle na plan tudi zgodbe o Walkerjevem družinskem nasilju. Tako naj bi bil Walker nasilen do svoje prve žene. Posredovati je morala tudi policija. O očetovem nasilju, zunajzakonskih razmerjih in grožnjah s smrtjo je letos oktobra na Twitterju spregovoril tudi njegov sin Christian.

I know my mom and I would really appreciate if my father Herschel Walker stopped lying and making a mockery of us.



You’re not a “family man” when you left us to bang a bunch of women, threatened to kill us, and had us move over 6 times in 6 months running from your violence. — Christian Walker (@ChristianWalk1r) October 4, 2022

Walker pa ni bil nasilen samo do prve žene. Avgusta letos je časopis Atlanta Journal-Constitution poročal, da ena od Walkerjevih nekdanjih partnerk trdi, da je Walker leta 2012 grozil, da jo bo ubil in nato ubil še samega sebe, če ga bo zapustila. Omenjeni medij se je skliceval na policijsko poročilo iz Teksasa, iz Walkerjevega volilnega štaba pa so zanikali resničnost navedb.

Nagovarjanje k splavu

Tukaj pa se škandali, povezani z Walkerjem, ne končajo. Oktobra letos je ameriški medij The Daily Beast objavil zgodbo o ženski, ki je zanosila z Walkerjem leta 2009. Walker ji je nato plačal splav. Zgodba je seveda zelo kočljiva za Walkerja, saj se javno zavzema za prepoved splava na zvezni ravni.

Walker seveda noče izgubiti podpore republikanskih oziroma konservativnih volivcev, ki nasprotujejo splavu, in zatrjuje, da ni nobene ženske nagovarjal k splavu in ga plačal. Omenjeno žensko naj bi k novemu splavu nagovarjal tudi leta 2011, a ga tokrat ni poslušala in je leta 2012 rodila Walkerjevega otroka. Kmalu ga je neka druga ženska, s katero je imel zunajzakonsko razmerje, obtožila, da jo je leta 1993 silil, naj naredi splav. "To je laž," je bil Walkerjev odziv.

V Walkerju se skriva več osebnosti

Walkerja pestijo tudi duševne težave, o katerih je pred leti tudi javno spregovoril in o tem napisal knjigo. Tako naj bi imel več osebnosti (menda kar dvanajst). Ena od teh osebnosti naj bi ga tudi pripeljala do tega, da je leta 1991 izzival smrt z igranjem ruske rulete. Da ima disociativno motnje identitete (laično multipla osebnost), so zdravniki odkrili leta 2001. K zdravnikom je takrat Walker odšel zato, ker ga je zamikalo, da bi umoril nekega človeka.

Walker je bil od leta 1983 do leta 1997 poklicni igralec ameriškega nogometa. Na fotografiji na dresu nosi številko 34. Foto: Guliverimage

Poleg burne preteklosti pa Walkerju škodijo tudi nekatere nepremišljene izjave. Tako je postala sporna njegova izjava z začetka letošnjega leta, ko je v nekem govoru med drugim dejal: "Sedel sem v svojem domu v Teksasu in videl, kaj se dogaja v ZDA."

Kandidira v zvezni državi, v kateri ne živi

Walker se je sicer rodil v Georgii in tudi igral ameriški nogomet na univerzi v tej zvezni državi, potem pa je živel v drugih zveznih državah. Dejstvo, da Walker ne živi v Georgii, želi pa postati eden od dveh predstavnikov te zvezne države v zveznem senatu v Washingtonu, bodo demokrati želeli čim bolj izkoristiti.

Še zlasti zato, ker naj bi zgoraj omenjeni dr. Oz izgubil boj za senatni sedež v Pensilvaniji tudi zato, ker ne živi v zvezni državi, v kateri je kandidiral. Dr. Oz namreč živi v zvezni državi Delaware.

Warnockov domnevni incident

Walkerjev tekmec Warnock ne dviga toliko prahu z zasebnim življenjem, a enkrat mu je to le uspelo. Warnock je bil med letoma 2016 in 2020 poročen z Ouleye Ndoye, s katero ima dva otroka. Marca 2020, ko sta se Warnock in Ouleye Ndoye ločevala, je ta Warnocka obtožila, da je z avtomobilom zapeljal čez njeno nogo. Prišla je tudi policija, a ni opazila, da bi bila njena noga poškodovana, podobno je razvidno tudi iz poročila medicinske ekipe, ki je prišla na kraj domnevnega incidenta.