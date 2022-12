Po porazu republikanskega kandidata v Georgii se krepi pritisk na Trumpa

Demokrat Raphael Warnock je v drugem krogu volitev za sedež v zveznem senatu ZDA v Georgii premagal republikanca Herschela Walkerja s prednostjo 51,4 proti 48,6 odstotka glasov. Po skoraj vseh preštetih glasovih je prednost od prvega kroga povečal s 37 tisoč na skoraj 100 tisoč glasov. Oddanih je bilo nekaj manj kot štiri milijone glasov.

Warnock je za svojo kampanjo sicer porabil dvakrat več denarja kot Walker, vendar je Georgia še vedno praviloma večinsko republikanska država, kar so pokazale zmage drugih republikanskih kandidatov za najvišje položaje na državni ravni na volitvah 8. novembra.

Brian Kemp je na primer za drugi guvernerski mandat novembra zlahka za več kot 200 tisoč glasov premagal demokratsko izzivalko Stacey Abrams, čeprav sta Kemp in Walker oziroma Warnock in Abramsova črpala iz istega bazena volivcev.

Kandidat po izboru Trumpa neustrezen

Tudi republikanski analitiki so ugotovili, da je bil njihov kandidat po izboru bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa neustrezen. Trump je Walkerja prepričal v kandidaturo in mu dal svojo podporo, ker je bil nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa poznan javnosti in temnopolt tako kot Warnock. V Georgii je namreč več kot 30 odstotkov volivcev temnopoltih in ti so zadnjih nekaj desetletij praviloma podporniki demokratov.

Nekdanji politični strateg predsednika Billa Clintona James Carville svari pred ocenami analitikov, ki menijo, da postaja ta zvezna država vse bolj demokratska. "Ne moremo računati na to, da bodo republikanci vedno izbirali idiotske kandidate," je v torek na televiziji MSNBC dejal Carville.

Warnock je zmagal s pomočjo raznih demokratskih in liberalnih skupin, katerih aktivnosti so se okrepile po tem, ko so republikanci v Georgii sprejeli restriktivno volilno zakonodajo, ki med drugim prepoveduje vsako pomoč čakajočim v vrstah pred volišči, tudi le s steklenico vode.

Poskusi zmanjševanja demokratske udeležbe na volitvah imajo mestoma nasproten učinek, saj gredo številni voliti predčasno ali oddajo svoj glas po pošti.

Warnock je demokratom v senatu za naslednji dve leti nekoliko olajšal delo, saj bodo sedaj imeli po sedež več v odborih in bodo lahko hitreje potrjevali kandidate predsednika Bidna za sodne in druge visoke zvezne položaje.

Razmerje moči je bilo doslej 50 proti 50, sedeži v odborih so bili razdeljeni na pol, pri glasovanjih o zakonih je večino zagotavljala podpredsednica ZDA Kamala Harris. Lažje bo tudi potrjevanje zakonskih predlogov, kar je tako rekoč nepomembno, ker bodo večino v predstavniškem domu imeli republikanci.