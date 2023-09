Republikanski senator, ki si je upal kritizirati Trumpa, odhaja v pokoj

Republikanski senator ameriške zvezne države Utah Mitt Romney je preteklo sredo sporočil, da leta 2024 ne bo več kandidiral za ponovno izvolitev in da se ob koncu senatorskega mandata namerava upokojiti. V svoji izjavi je kritiziral tako aktualnega predsednika Joeja Bidna kot tudi nekdanjega predsednika in strankarskega kolega Donalda Trumpa, poroča CNN. Tudi sicer je bil Romney znan po tem, da je javno kritiziral Trumpa in kot edini senator v zgodovini ZDA glasoval za obsodbo Trumpa na obeh senatnih obtožbah.

76-letni senator Mitt Romney bo v začetku leta 2025, s koncem šestletnega senatorskega mandata, končal svojo politično kariero. V videosporočilu je navedel kar nekaj kritičnih težav, od naraščajočega državnega dolga do podnebnih sprememb, s katerimi se tako predsednik Joe Biden kot Donald Trump nista spoprijela.

Poleg tega je poudaril, da ZDA potrebujejo vodstvo nove generacije. "Ob koncu drugega mandata bi bil v svojih srednjih 80. letih. Odkrito povedano, čas je za novo generacijo voditeljev. Oni so tisti, ki morajo sprejeti odločitve, ki bodo oblikovale svet, v katerem bodo živeli," Romneyjeve besede povzema CNN.

Romney bo v začetku leta 2025 končal bogato politično kariero. Med letoma 2003 in 2007 je bil guverner zvezne države Massachusetts, leta 2012 pa je kandidiral kot kandidat republikanske stranke v predsedniški tekmi in izgubil proti Baracku Obami. Od leta 2019 je republikanski senator v zvezni državi Utah.

Kot prvi senator v zgodovini glasoval proti strankarskemu kolegu

Romney je sicer eden izmed redkih članov republikanske stranke, ki je odkrito kritiziral Trumpa. Leta 2014 se je recimo oddaljil od stališča svoje stranke ter podprl prizadevanja predsednika ZDA Baracka Obame in demokratov za povišanje minimalne zajamčene plače na zvezni ravni. Leta 2020 je Trumpu očital zlorabo položaja in kot prvi senator v zgodovini ZDA glasoval za obsodbo Trumpa na obeh senatnih obtožbah.

Romney in Trump imata precej nenavaden odnos. Medtem ko sta se v določenih trenutkih podpirala, sta drug drugega tudi jasno kritizirala. Trump je leta 2012 podprl Romneyjevo kandidaturo za Belo hišo, potem ko je ta izgubil proti Obami pa na družbenem omrežju X (takrat Twitter) zapisal, da je Romney dober človek, a da se ni nikoli povezal z ljudmi.

V sporočilu, v katerem je Romney naznanil svojo upokojitev, je ostro kritiziral republikanske kolege zaradi njihove brezpogojne zvestobe Trumpu. Poleg tega je izrazil zaskrbljenost glede Bidnove starosti.

Na njegovo odločitev se je odzval tudi vodja republikancev v senatu Mitch McConnell. "Znano je, da ameriški senat privlači bistre in dokazane javne uslužbence. Vendar le redko pozdravimo nove senatorje, ki so že tako uspešni in cenjeni kot Mitt Romney. Senat je imel srečo, da je našega prijatelja iz Utaha zadnja štiri leta in pol imenoval kolega, in žal mi je bilo, ko sem izvedel, da bo konec prihodnjega leta zapustil naše vrste," je dejal McConnell.