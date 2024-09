"Poskus končanja življenja mojega moža je bila grozljiva in mučna izkušnja. Okrog tega je zdaj nastala težka tišina. Ne morem si pomagati, da se ne bi spraševala, zakaj organi pregona strelca niso aretirali pred govorom? V tej zgodbi je zagotovo še kaj več in odkriti moramo resnico," Melania razlaga v posnetku, objavljenem na družbenem omrežju X.

Izjavo sklene s pozivom k prednaročilu njene knjige po ceni 40 dolarjev za navadno izdajo in 250 dolarjev za podpisano.

Daily Beast poroča, da ni povsem jasno, kako se poskus atentata 13. julija v Pensilvaniji nanaša na njeno knjigo, ki bo izšla prihodnji mesec, vendar pa je ton povsem drugačen od njenega odziva kmalu po incidentu, ko se je zahvalila pogumnim policistom in pripadnikom tajne službe, ki so tvegali življenja, da rešijo njenega moža.

Na Trumpa je streljal 20-letni Thomas Matthew Crooks in pri tem ranil več udeležencev političnega zborovanja republikanskega predsedniškega kandidata v kraju Butler. Enega človeka je ubil, preden so ga agenti tajne službe ustrelili in ubili. Preiskava FBI še ni odkrila motiva za dejanje. Trump je bil lažje ranjen, krogla mu je oplazila desni uhelj.

Okrog poskusa atentata krožijo teorije zarote z vseh strani. Nekateri demokrati ne verjamejo, da je sploh bil poskus atentata, in ugibajo o Trumpovi zaroti, da zmaga na volitvah.

Konservativni pripadniki teorij zarot pa delajo primerjave z atentatom na predsednika Johna F. Kennedyja in ugibajo o vpletenosti tajne službe, FBI, predsednika Joeja Bidna in drugih.

Zaradi incidenta odstopila direktorica tajne službe

Zaradi incidenta je morala odstopiti direktorica tajne službe Kimberly Cheatle, preiskava FBI pa še ni povsem pojasnila, kako je strelcu uspelo s puško splezati na streho poslopja blizu zborovanja.

Tajna služba trdi, da je bila lokalna policija odgovorna za zavarovanje širšega območja zborovanja, vendar pa je direktorica sprejela objektivno odgovornost in odstopila.