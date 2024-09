Nekdanji uslužbenec FBI Andrew McCabe je pred leti vodil preiskavo o ruskem vmešavanju v ameriške volitve leta 2016. Preiskava je pokazala možne povezave med takratnim republikanski predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom in Moskvo.

Trump odpustil McCaba

Ko je Trump postal predsednik, je leta 2018 McCaba odpustil malo pred načrtovano upokojitvijo. Proti McCabu je bila kasneje uvedena kazenska zadeva, ki pa je bila leta 2020 opuščena. Danes McCabe deluje kot avtor in komentator, piše švicarski medij Watson.

Je Donald Trump, mož Melanie Trump, res neke vrste ruski agent, kot je prepričan nekdanji namestnik direktorja FBI? Foto: Guliverimage

V pogovoru za podkast One Desicion je McCabe med drugim povedal, da Trumpov odnos do ruskega predsednika Vladimirja Putina, tako v neposrednih pogovorih kot v javnih izjavah, vzbuja dvome. "Njegovi telefonski klici, osebna srečanja in to, kar je javno povedal o Putinu, sprožajo pomembna vprašanja," trdi nekdanji preiskovalec FBI.

Ruska želja po destabilizaciji ZDA?

V podkastu je spregovoril tudi o svojih pomislekih glede morebitnega drugega Trumpovega mandata. Po njegovem mnenju bi Trumpov drugi mandat lahko dodatno spodbudil Rusijo k vmešavanju v ameriško politiko. "Ruska želja po ustvarjanju kaosa in delitev v našem političnem sistemu obstaja že desetletja," je prepričan McCabe.

"Če lahko prizadenejo kandidata, ki ga ne marajo, ali pomagajo kandidatu, ki ga imajo raje, je to zanje zmaga," je pojasnil McCabe in dodal, da so to scenarij, o katerih je treba razmisliti, tudi če nobena od teh predpostavk še ni nedvomno dokazana.