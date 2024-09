Če bi nekdanji ameriški predsednik in republikanski kandidat na prihajajočih volitvah v ZDA Donald Trump znova osvojil želeni položaj, bi nemški izvoz v ZDA lahko upadel za do 14,9 odstotka, je pokazala raziskava münchenskega gospodarskega inštituta Ifo. Padec bi se najbolj poznal v farmacevtski in avtomobilski industriji.

Kot so danes sporočili iz Ifa, kjer so raziskavo opravili v sodelovanju z organizacijo EconPol Europe, rezultati raziskave temeljijo na predpostavki, da bi Donald Trump uresničil napoved o uvedbi novih uvoznih carin. To bi med drugim vključevalo 60-odstotne carine na uvoz blaga s Kitajske in 20-odstotne na uvoz blaga iz drugih držav.

Izvoz nemške farmacevtske industrije v ZDA bi v tem primeru po ugotovitvah raziskave upadel za do 35 odstotkov, izvoz avtomobilske pa za do 32 odstotkov.

Vrednost nemškega izvoza bi lahko upadla za 35 milijard evrov

Posledično bi lahko za do 9,6 odstotka upadel tudi nemški izvoz na Kitajsko. Po drugi strani je v tem primeru verjetno do 3,3-odstotno povečanje izvoza v Kanado in do 3,1-odstotno povečanje izvoza v Mehiko, nemški izvoz v druge države EU pa bi se lahko povečal za do 0,4 odstotka.

"Če bo Trump znova izvoljen in bo začel novo trgovinsko vojno s Kitajsko, bi to Nemčijo kot izvozno usmerjeno državo močno prizadelo," so zapisali v Ifu. Skupna vrednost nemškega izvoza bi – izračunano po cenah iz lanskega leta – lahko upadla za 35 milijard evrov, so opozorili.

Trumpova nasprotnica je demokratska podpredsednica ZDA Kamala Harris, ki je prevzela vodstvo v anketah na nacionalni ravni, vendar pa so ankete v ključnih državah, ki bodo odločale o zmagovalcu volitev, po poročanju tujih tiskovnih agencij že nekaj časa izjemno tesne.