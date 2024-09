Konec po 40 letih: proizvodnja VW pola se umika iz Evrope

Volkswagen bo proizvodnjo pola umaknil iz Evrope v Južno Afriko, kar je posledica velikega padca zanimanja za nekoč priljubljeni model in hkrati potrebe po proizvodnih kapacitetah naslednjih električnih modelov.

Volkswagen je po 40 letih končal s proizvodnjo modela polo v Evropi. Tega bodo sicer še prodajali, proizvodnjo pa bodo iz španske Pamplone preselili v Južno Afriko. Tam imajo tovarno v Kariegi, ki Volkswagnove avtomobile izdeluje že od leta 1951.

Polo daje prostor električnima volkswagnu ID.2 in škodi epiq

Tovarna v Pamploni bo leta 2026 začela proizvajati dva majhna električna avtomobila. To bosta avtomobil, ki ga je pri Volkswagnu napovedal koncept ID.2all, in njegov Škodin brat, ki se bo imen oval epiq. Oba bosta nastala na skrajšani različici platforme MEB, njuna izhodiščna cena pa bo 25 tisoč evrov.

V 40 letih so v tovarni v Pamploni izdelali 8,4 milijona polov. Vzporedno z omenjenima električnima modeloma bodo v tovarni še naprej izdelovali bencinsko gnana modela T-cross in taigo.

Velik padec prodajne uspešnosti pola

Pred desetimi leti je bil polo četrti najbolje prodajani model v Evropi. V prvih osmih mesecih letošnjega leta so jih prodali 90 tisoč, kar je skoraj pol manj kot v primerljivem obdobju pred desetimi leti. Polo je danes osmi v svojem segmentu, kažejo podatki analitične družbe Dataforce.

Letos najuspešnejši model v Evropi, to je dacia sandero, je do konca avgusta dobil že 183 tisoč novih registracij. Med najuspešnejšimi modeli v Evropi je tradicionalno tudi peugeot 208, kar kaže, da so še vedno lahko prodajno uspešni tudi klasični majhni avtomobili.

Polo trenutno v Sloveniji v povprečju stane med 20 in 25 tisoč evri, poganja pa ga litrski bencinski motor TSI z močjo 70 ali 85 kilovatov. Polo je še vedno na voljo tudi v različici GTI, ki pa s 152-kilovatnim motorjem stane že 31 tisočakov.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen