Volkswagen bo očitno zapiral vsaj eno tovarno na Kitajskem

Volkswagen in kitajska družba SAIC Motor nameravata zapreti tovarno v Nanjingu, je po sklicevanju na svoje vire v tovarni poročal Bloomberg. V tej tovarni izdelujejo volkswagen passat in Škodine avtomobile, tovarna pa ima letno kapaciteto 360 tisoč avtomobilov. Volkswagen je na Kitajsko vstopil leta 1985, ko je sklenil skupno podjetje z družbo SAIC, ki je v državni lasti. Od takrat so širili obseg poslovanja in do danes zaposlili več kot 90 tisoč ljudi.

Kitajce vse manj zanimajo avtomobili s klasičnimi pogoni

Razlog za krčenje Volkswagnovega posla na Kitajskem izhaja iz zmanjšanja povpraševanja po klasičnih pogonih na največjem svetovnem avtomobilskem trgu.

Volkswagen ima na Kitajskem 39 tovarn, proizvodnja v njih pa je bila lani več kot četrtino pod ravnjo iz leta 2019. Delež zaslužka, ki ga Volkswagen ustvari na Kitajskem, je lani padel za 20 odstotkov. Danes je približno polovico manjši, kot je bil leta 2015, ko je Volkswagen na Kitajskem dosegal svoje najboljše rezultate do zdaj.

Foto: Volkswagen

Izkoristek tovarn v navezi Volkswagen – SAIC je lani znašal 58 odstotkov. Okrog leta 2018 je Volkswagen na Kitajskem izdelal še več kot štiri milijone avtomobilov letno, lani je proizvodnja komaj presegla tri milijone avtomobilov.

Pretehtali bodo tudi kitajsko poslanstvo Škode

Če bodo pri Volkswagnu in SAIC res končali proizvodnjo v Najingu, to ne bo prva tovarna s tako usodo. Pred dvema letoma so končali proizvodnjo v svoji sploh prvi kitajski tovarni, kjer so v 80. letih začeli proizvodnjo volkswagen santane. Proizvodnjo so iz te tovarne preselili drugam, tam pa je zdaj razvojno-raziskovalni center.

Volkswagen je medtem v Antingu v predmestju Šanghaja postavil namensko tovarno za električna vozila, ki ima letno proizvodnjo 300 tisoč avtomobilov. Lani je Volkswagnov koncern dobave električnih vozil na Kitajskem povečal za 23 odstotkov na 190 tisoč avtomobilov.

Medtem je že znano, da bo nemški koncern pretehtal prihodnjo strategijo Škodinih aktivnosti na Kitajskem. Proizvodnja češke znamke na Kitajskem se je lani prepolovila in je znašala manj kot 20 tisoč avtomobilov.