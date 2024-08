Bencin v manjšini? Kitajcem je očitno uspel velik mejnik.

Za razliko od Evrope se prodaja novih avtomobilov s priključnim kablom na Kitajskem hitro povečuje. Zadnji mesec naj bi njihova prodaja celo prvič presegla prodajo klasičnih avtomobilov, česar pa statistični uradi še niso potrdili.

Kitajci pod pojmom NEV (New Energy Vehicle) združujejo električne in priključnohibridne avtomobile ter ostala maloštevilna vozila brez neposrednega izpusta. Aprila je na dvotedenski ravni prodaja NEV že prehitela klasične pogone, julija pa je Kitajcem to očitno uspelo tudi na mesečni ravni.

Za malenkost več kot magičnih 50 odstotkov?

Podatki še niso dokončni, zato tudi ta mejnik do objave vseh številk še ni uraden. Predčasni podatki kažejo, da so julija prodali 879 tisoč vozil NEV, kar bi predstavljalo malenkost več kot polovico (50,8 odstotka) celotnega trga. Prodaja NEV se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 37 odstotkov, prodaja na celotnem trgu (1,729 milijona) pa se je zmanjšala za dva odstotka.

Kdaj bodo vozila NEV na Kitajskem pogonsko klasiko prehitela tudi na letni ravni? Ekonomisti in analitiki za točko preloma napovedujejo leto 2028. Letos v prvih sedmih mesecih znaša delež NEV na celotnem trgu 43 odstotkov.

Kitajska pri 50, v Evropi je ta delež šele pri 20 odstotkih

To je dvakrat toliko kot v Evropi, kjer združeni tržni delež električnih vozil in priključnih hibridov znaša okrog 20 odstotkov. Prav prodaja priključnih hibridov je na Kitajskem veliko uspešnejša, tudi električna vozila pa so mnogo cenejša in skupaj z ostalimi ugodnostmi je zato prehod nanje za mnoge kitajske voznike že bolj racionalen.