Bodo Volkswagnovo tovarno rešili Kitajci? Kmalu konkretna ponudba.

Foto: Audi Šele deset let star kitajski avtomobilski proizvajalec NIO je po poročanju belgijskih medijev med kandidati, da bi prevzel in rešil avtomobilsko tovarno v Bruslju. V njej trenutno izdelujejo audija Q8 e-trona, ki pa se še letos umika s proizvodnje. Če zamenjave zanj ne bo, je ogroženih tri tisoč delovnih mest.

Predstavniki kitajskega proizvajalca so že obiskali Bruselj in pripravljajo konkretno ponudbo za prevzem tovarne. Za Nio bi bila tovarna možnost za izogib visokim uvoznim carinam. Kitajski proizvajalec je sicer napovedal nadaljnjo širitev v Evropi kljub višjim carinam, ki naj bi se zanje povečale za dodatnih 20 odstotkov.

Take postaje za menjavo baterij bodo gradili na Madžarskem. Foto: Nio

NIO je letos do konca avgusta kupcem predal 128.100 avtomobilov, skupno pa od nastanka podjetja 577 tisoč vozil.

Nio v Evropo s cenejšimi modeli

Nio trenutno svoje avtomobile prodaja v Nemčiji, na Norveškem, Nizozemskem, Švedskem in Danskem. Prvi modeli so bili višjega cenovnega razreda, zdaj pa Nio pred podznamk Onvo in Firefly napoveduje tudi cenovno dostopnejše modele. Prvi bo onvo L60, ki je primerljiv in celo cenejši tekmec tesle model Y, nato pa prihaja še električna kombilimuzina znamke Firefly. To so oblikovali in zasnovali posebej za Evropo.

Posebnost znamke Nio je tudi koncept menjave baterij prek namenskih postaj. Te bodo gradili tudi v novi tovarni na Madžarskem.

Časa za tovarno v Bruslju je vse manj

Volkswagnov koncern se medtem sooča z možnostjo zapiranja prvih tovarn po letu 1988, poleg tovarne v Bruslju pa so mogoča zapiranja tudi v Nemčiji. Predstavniki Nio bi morali konkretno ponudbo za rešitev bruseljske tovarne predložiti do naslednjega ponedeljka.