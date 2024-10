Vplivna Rusinja razkrila obstoj "sintetičnih" ljudi: So poceni in se ne utrudijo #video

Margarita Simonjan, najvplivnejša medijska operativka v Rusiji, je pretekli konec tedna potrdila obstoj ruskih televizijskih propagandistov, ki niso resnične osebe, temveč so bili v celoti ustvarjeni z umetnointeligenčnimi orodji. Tovrstni "sintetični" ljudje so po besedah Simonjanove, ki se na sestankih za zaprtimi vrati redno srečuje z Vladimirjem Putinom , zelo poceni, veljajo pa tudi za bolj zanesljive od voditeljev in novinarjev iz mesa in krvi, saj se ne utrudijo in se ne motijo. To pomeni, da nikoli ne morejo, pa tudi če po nesreči, izreči česa, kar ne bi bilo skladno s kremeljsko propagando, kar se je v Rusiji, predvsem po začetku vojne v Ukrajini, že zgodilo.

"Velik del naših televizijskih voditeljev v resnici ne obstaja, temveč so narejeni povsem umetno, s pomočjo umetne inteligence. Res, te osebe ne obstajajo, nikoli niso obstajale, njihovi obrazi niso resnični. Vse, tudi glasove, smo generirali mi," je Margarita Simonjan pretekli konec tedna razkrila v pogovorni oddaji na TV Centre, enem najbolj gledanih televizijskih kanalov v Rusiji.

Umetnointeligenčne TV-voditelje in novinarje za branje novic in povezovanje dnevnoinformativnih oddaj v več jezikih, med drugim v španščini, portugalščini, arabščini in angleščini, med drugim uporabljata osrednja ruska medija RT in Sputnik.

Margarita Simonjan velja morda za najvplivnejšo osebo v ruski medijski sferi in ključno zaveznico ruskega predsednika Vladimirja Putina za širjenje kremeljske propagande. Za svoje delo je tudi izredno dobro plačana. Foto: Profimedia

Oba medija nadzoruje in financira Kremelj, ključna oseba – odgovorna urednica – obeh pa je Margarita Simonjan. Oba medija imata ob domači tudi močno mednarodno prisotnost: RT poroča v petih, Sputnik pa v kar 31 jezikih.

Ni jih treba plačati, nikoli se ne utrudijo in, morda najpomembnejše, nikoli se ne zmotijo

Simonjanova je za TV Centre izpostavila glavno prednost umetnointeligenčnih sodelavcev in sodelavk, ki jih uporabljajo pri televizijah RT in Sputnik: medijem prihranijo ogromno denarja, saj jim ni treba vsak mesec izplačevati plače.

Dodala je, da so vsaki od "sintetičnih" oseb izdelali tudi osebnost in da so umetnointeligenčni televizijski voditelji tako napredni, da lahko samostojno upravljajo svoje lastne profile na družbenih omrežjih ter celo komunicirajo in se šalijo s svojimi sledilci.

Takšno delovanje vleče vzporednice z obtožbami na račun Rusije oziroma oblasti v Moskvi, ki so bile v zadnjih letih večkrat tarče obtožb, da na družbenih omrežjih, kot sta nekdanji Twitter, zdaj X, in Facebook organizirajo obsežne kampanje z lažnimi profili, ki se izdajajo za resnične osebe in poskušajo vplivati na javno mnenje.

Pri Sputniku in RT so gledalcem ob uvedbi umetnointeligenčnih televizijcev priznali, da ne gre za resnične osebe, in ob tem poudarili njihove prednosti – takšen voditelj se nikoli ne utrudi in je vedno pripravljen na delo, vedno poroča enako zavzeto in, morda najpomembnejše, nikoli se ne zmoti ali deluje neodvisno od tega, kar narekuje Kremelj.

Programu, ki ga vodi oseba, ki je plod umetne inteligence, se tako, na primer, ne more pripetiti incident, kot je bil tisti na ruskem Kanalu 1, ko je kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino v eter pred kamero skočila novinarka in producentka Marina Ovsjanikova ter razgrnila protivojni transparent. Za to dejanje so jo obsodili na osem let zapora in pol, sodili so ji v odsotnosti:

"Življenje laži, ki jih izreka z nasmehom"

Margarita Simonjan, odgovorna urednica televizije RT in vseh medijev pod okriljem družbe Rossiya Segodnya, katere del je tudi Sputnik, velja za eno najvplivnejših, če ne celo najvplivnejšo osebo v ruski medijski sferi in tesno zaveznico ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Zunanje ministrstvo ZDA, ki je pred časom profiliralo Simonjanovo (vir), 44-letnici očita, da živi "življenje laži, ki jih izreka z nasmehom", in da je eden glavnih obrazov kremeljske propagande, tako domače kot mednarodne.

Margarita Simonjan je od začetka vojne v Ukrajini večkrat kritizirala Zahod zaradi oboroževanja Ukrajine in napovedala, da Rusija vojne v Ukrajini zagotovo ne bo izgubila, jo bo pa primorana povsem uničiti. Foto: Profimedia

Simonjanova je bila stara komaj 25 let, ko je postala odgovorna urednica medija RT, takrat znanega še kot Russia Today (Rusija Danes). Leta 2012 je javno priznala, da je svojo vlogo vplivne osebe v medijski sferi med rusko invazijo na Gruzijo leta 2008 razumela ne kot poročanje, temveč kot informacijsko vojskovanje z uporabo propagande.

Podporo t. i. informacijskemu vojskovanju je kasneje izrazila še večkrat. Čeprav je po poklicu novinarka, Simonjanova ne zagovarja svobode tiska in poročanja (vir), temveč podpira več cenzure oziroma nadzora nad pretokom informacij, saj naj bi bilo po njenem mnenju to ključnega pomena za obstoj velike države, kot je Rusija.

Simonjanova je pred rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022 večkrat trdila, da se Rusija ne pripravlja na napad na sosednjo državo. Ko se je to zgodilo, je Simonjanova povsem obrnila ploščo in v več ruskih propagandnih oddajah od takrat večkrat pozivala k uporabi jedrskega orožja in napovedovala, da bomo "vsi umrli".

Margarita Simonjan se je leta 2022 za zaprtimi vrati večkrat srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Vsebina njunih pogovorov nikoli ni bila javno znana, so se pa pojavljale špekulacije, da naj bi se pogovarjala o novi medijski definiciji ruskega vojskovanja v Ukrajini, ki ga je Rusija poimenovala posebna vojaška operacija, večji del preostalega sveta pa s pravim imenom – vojna. Foto: Profimedia

Ruska propagandistka je za svoje delo tudi zelo dobro plačana. Po podatkih ameriškega ministrstva za zunanje zadeve njena letna neto plača za funkciji, ki ju opravlja pri medijih RT in konglomeratu medijev Rossiya Segodnya, znaša okrog 600 tisoč evrov.