Italija blokirala DeepSeek

Italijanska agencija za varstvo osebnih podatkov je blokirala kitajsko umetnointeligenčno aplikacijo DeepSeek. Želi namreč izvedeti, kako družba zbira osebne podatke – iz katerih virov, za kakšne namene in na kakšni pravni podlagi – ter ali podatke shranjuje na Kitajskem, je na svoji spletni strani poročala agencija Reuters.

Aplikacije DeepSeek od srede ni mogoče prenesti z Applove in Googlove trgovine z aplikacijami v Italiji, potem ko je v torek agencija Garante sprejela odločitev o blokadi, ker je presodila, da so informacije glede zbiranja podatkov, ki so jih posredovala podjetja, ki DeepSeeku zagotavljajo storitve za delovanje klepetalnega robota, nezadostne.

Kitajski DeepSeek je prejšnji teden predstavil brezplačnega klepetalnega robota R1, ki naj bi bil razvit z le delčkom finančnih sredstev, ki jih za razvoj te tehnologije porabljajo ameriški konkurenti, naj bi bil pa podobno zmogljiv. DeepSeek je v tem tednu presegel ameriški ChatGPT po številu prenosov v Applovi trgovini z aplikacijami, kar je povzročilo paniko med vlagatelji v delnice tehnoloških podjetij.