Drama na X: Muskova bivša prosi, naj jo neha ignorirati

Kanadska pevka Grimes je na omrežju X svojega nekdanjega partnerja Elona Muska prosila, naj jo neha ignorirati, medtem ko je eden od njunih treh otrok v "zdravstveni krizi".

"Prosim, odgovori mi glede zdravstvene krize najinega otroka," je zapisala v nizu objav, ki jih je pozneje izbrisala. "Žal mi je, da moram to početi javno, a ni sprejemljivo, da ignoriraš situacijo, ki terja takojšnjo pozornost. Če nočeš govoriti z mano, za to zadolži ali najemi koga drugega, da lahko pridemo do rešitve. To je nujno, Elon."

Ko ji je nek uporabnik omrežja X odvrnil, da morda ni pametno, da to objavlja javno, mu je odgovorila: "Ne razkrivam nobenih podrobnosti, toda ne odgovarja ne na sporočila ne na klice in ne na elektronsko pošto, pojavil se ni na nobenem srečanju in najin otrok bo dosmrtno prizadet, če takoj ne odgovori."

"Najin otrok bo dosmrtno prizadet, če takoj ne odgovori," je o Muskovem ignoriranju njenih pozivov zapisala na omrežju X. Foto: Guliverimage

Uporabniki omrežja X so nato ugotovili, da je vidnost njenih objav na tem družbenem omrežju v Muskovi lasti omejena oziroma blokirana, ona pa je vse objave pozneje izbrisala s pojasnilom, da ji Muskovega odziva ni uspelo dobiti in da s temi zapisi le ustvarja "medijski cirkus v škodo otrok".

Grimes je v preteklosti Muska obtožila, da ji je več mesecev preprečeval, da bi videla enega od njunih treh otrok, kritizirala pa ga je tudi, ko je njunega najstarejšega sina pripeljal na obisk pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu.