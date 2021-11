Goran Dragić ostaja v nemilosti, Španec zadeval kot še nikoli #video

V ligi NBA je bilo v noči na ponedeljek odigranih osem tekem. Zvezdniški Brooklyn je na krilih Kevina Duranta in Jamesa Hardna v gosteh odpravil Toronto, za katerega ponovno ni zaigral Goran Dragić. Slovenski as je še sedmič zapored obsedel na klopi. Cleveland je blestel v New Yorku, s 37 točkami se je pod strelski rekord kariere podpisal Španec Ricky Rubio.

Pester večer v ligi NBA se je začel v Kanadi. Brooklyn Nets so premagali Toronto Raptors s 116:103. Zmagali so petič zapored, blestela pa sta zlasti prvi strelec Kevin Durant (13 od 31 točk je dosegel v tretji četrtini) ter James Harden, ki sta mu do trojnega dvojčka zmanjkali le dve asistenci (28 točk, 10 skokov in 8 asistenc). Bradati zvezdnik je bil zelo razigran v zadnji četrtini, ko je dosegel kar 16 točk. To je bilo prvo gostovanje za Kanadčana Steva Nasha v njegovi domovini, odkar je trener mrežic iz New Yorka.

Vrhunci dvoboja v Torontu:

Durant je zaigral prvič v Torontu, odkar si je leta 2019 v velikem finalu raztrgal ahilovo tetivo. ''Ko sem bil tu nazadnje, sem doživel enega najhujših trenutkov kariere. Zdaj bom lahko imel Toronto v nekoliko lepšem spominu,'' je dejal eden največjih zvezdnikov lige NBA, ki je letos z reprezentanco ZDA osvojil tudi olimpijski naslov na Japonskem. Še desetič zapored v tej sezoni je na dvoboju dosegel vsaj 20 točk, kar je njegov najboljši niz v karieri, to je tudi nov rekordni dosežek Brooklyna.

Dragić obsedel že sedmič zapored

Pascal Siakam se je vrnil na parket po poškodbi rame. Foto: Reuters Pri gostiteljih se je vrnil v igro Pascal Siakam. Kamerunec je zaigral prvič po operaciji rame in v dvorani Scotiabank Arena dosegel 15 točk. Znova je obsedel Goran Dragić. Trener Nick Nurse mu znova ni namenil niti sekunde.

35-letni Ljubljančan tako ni zaigral še na sedmi zaporedni tekmi v ligi NBA, njegova prihodnost v Kanadi pa je še naprej negotova. Za Raptors je zbral štiri nastope, v katerih se je s Torontom veselil le ene zmage (1-3). Ko se je preselil na klop, je kanadsko moštvo brez njegove pomoči zmagalo petkrat zapored, konec tedna pa izgubilo dvakrat zapored, tako da je Ljubljančan prvič s klopi izkusil niz dveh porazov.

Golden State najboljši, prvaki odhajajo k predsedniku ZDA

V ligi NBA ima najboljše razmerje zmag in porazov (8/1) Golden State Warriors. Nazadnje je premagal Houston Rockets (120:107), to je bila njegova četrta zaporedna zmaga, najboljši strelec pa ni bil Stephen Curry (20), ampak njegov soigralec Jordan Poole, ki je že v uvodni četrtini dosegel 15 točk, na koncu pa se povzpel do 25. Houston je izgubil že osmič zapored. Skupaj z New Orleansom (1/9) ima najslabši izkupiček v ligi.

Veselje Bradleyja Beala po novi, že peti domači zmagi Washingtona v tej sezoni:

Najboljši strelec Washingtona Bradley Beal je proti branilcem naslova Milwaukeeju dosegel 30 točk. Mejo 30 točk je prestopil šele drugič v tej sezoni. V prejšnjih dveh sezonah je bilo njegovo povprečje vedno višje od 30 točk. Beal je na tej tekmi zgrešil prvi prosti met v tej sezoni, pred tem je zadel vseh 35 v polno. Washington je po osmih zaporednih porazih končno ugnal Milwaukee, ki ni v najboljši formi, saj je izgubil kar pet od zadnjih šestih srečanj. Po novem ima razmerje zmag in porazov 4/6. Danes bo prvake NBA v glavnem mestu ZDA sprejel predsednik ZDA Joe Biden, ''To se ne dogaja vsak dan. To bodo prekrasni spomini,'' je prepričan trener Milwaukeeja Mike Budenholzer.

Rubio metal izza velike črte 8/9!

Španec Ricky Rubio je v ligi NBA blestel kot še nikoli. Dosegel je 37 točk, kar je njegov strelski rekord v ligi NBA, Cleveland pa je v gosteh v sloviti dvorani Madison Square Garden nadigral New York Knicks (126:109). Cavaliers so dobili četrto tekmo zapored in izboljšali razmerje zmag in porazov na 7/4, tako da so vse višje na razpredelnici vzhodne konference.

Strelski rekord Rubia v ligi NBA:

Rubio je pred tem dosegel največ točk (34) leta 2018 v dresu Utaha proti San Antoniu. Zadel je kar osem od devetih poizkusov za tri točke. Cleveland je bil zelo natančen pri trojkah, zadel jih je 19 od 35, New York pa le 9 od 31. Zmaga gostov je še toliko bolj dragocena, saj si je Collin Sexton v tretji četrtini poškodoval levo koleno, tako da v končnici ni mogel pomagati soigralcem.

Orlando je dočakal prvo domačo zmago v tej sezoni. Po zaslugi vročega Cola Anthonyja, ki je s 33 točkami postavil strelski rekord sezone, je presenetil Utah. Še osem minut pred koncem je zaostajal za osem točk, nato pa z delnim rezultatom 24:11 pripravil preobrat. Strelski rekord sezone je pozdravil tudi Wendell Carter Jr. (22).

Indiana, ki jo vodi nekdanji trener Dallasa Rick Carlisle, je premagala v gosteh Sacramento prvič po letu 2018.

Liga NBA, 7. november: Toronto Raptors : Brooklyn Nets 103:116

VanVleet 21 (trojke 3/8), 8 as., Anunoby 16, 8 sk., Siakam 15, Dragić ni igral; Durant 31 (met iz igre 11/18), 7 sk., 7 as., 7 izg. žog, Harden 28 (met iz igre 10/20), 10 sk., 8 as., Griffin 14, 11 sk. New York Knicks : Cleveland Cavaliers 109:126

Randle 19, 7 sk., 7 as., Rose 17, Fournier 15; Rubio 37 (trojke 8/9), 10 as., Mobley 26, 9 sk., Allen 18, 17 sk., Garland 16 Orlando Magic : Utah Jazz 107:100

Anthony 33 (trojke 5/10), Carter Jr. 22, 15 sk., 6 as.; Gobert (21 sk., 4 blok.) in Mitchell (7 sk., 7 as., trojke 2/12) 21, O'Neale 14, 7 sk. Washington Wizards : Milwaukee Bucks 101:94

Beal 30 (met iz igre 14/22), 8 as., 6 izg. žog, Kuzma (10 sk.) in Harrell 15; Antetokounmpo 29 (met iz igre 12/26), 18 sk., Allen 19, Holiday 14, Portis 13, 13 sk. Sacramento Kings : Indiana Pacers 91:94

Barnes 22, Fox, Haliburton in Hield 17; LeVert 22, McConnell 18, 7 sk., Sabonis 17, 10 sk., Duarte 15, Turner 12, 15 sk. Oklahoma City Thunder : San Antonio Spurs 99:94

Muscala 20, Gilgeous-Alexander 14, 8 sk., 9 as.; Johnson 22, 6 sk., Walker IV 15. Eubanks 14, 11 sk. Golden State Warriors : Houston Rockets 120:107

Poole 25, Curry 20 (trojke 4/11), Wiggins 16, Porter Jr. 15, 9 sk.; Tate 21, 10 sk., Theis 14 Los Angeles Clippers : Charlotte Hornets 120:106

George 20 (met iz igre 9/22), 9 sk., 8 as., 8 izg. žog, Jackson 19, Kennard 18, Mann 17, 10 sk., Batum 16, Zubac 14, 11 sk.; Ball (7 sk.) in Bridges (6 as.) 21, Rozier 17, 8 sk., Oubre Jr. 16, Hayward 15, 7 sk.

Lestvica: