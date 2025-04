Top pet meme kovancev, za katere strokovnjaki napovedujejo, da bodo do leta 2030 ustvarili največ milijonarjev

Digitalni žetoni, ki so se začeli kot internetne šale, so zdaj resni igralci na trgu kriptovalut. Strokovnjaki napovedujejo, da bi nekateri izmed teh meme kovancev lahko ustvarili številne milijonarje pred letom 2030. Ta članek raziskuje pet obetavnih žetonov, ki bi v bližnji prihodnosti lahko prinesli izjemne donose.

Foto: Web3 Creations, Inc.

XYZVerse postavlja nov trend – bi to lahko bil naslednji meme kovanec s 50-kratno rastjo?

Navdušenje okoli XYZVerse je resnično. Ta kovanec naj bi podiral rekorde na področju meme kovancev, saj cilja na 50-kratno rast ob lansiranju.

Trenutna predprodaja zgodnjim vlagateljem ponuja priložnost, da pridobijo žetone $XYZ po znatno znižani ceni, precej nižji od pričakovane cene ob uvrstitvi na borzo.

Pozitiven trend za $XYZ

XYZVerse je že vključen na CoinMarketCap, kjer mu skupnost napoveduje uspeh, saj kar 95 odstotkov udeležencev pričakuje, da bo vrednost $XYZ še rastla.

Foto: Web3 Creations, Inc.

XYZ je pritegnil tudi pozornost uglednih kriptovplivnežev. DanjoCapitalMaster, ki ima skoraj 800 tisoč sledilcev, je pred kratkim izrazil svojo podporo projektu in XYZVerse označil za "priložnost za ogromno rast".

Več kot le meme kovanec

V nasprotju z večino meme kovancev, ki sledijo trendom brez prave vsebine, XYZVerse postavlja nov trend. Združuje visokoenergijski svet športa z naravo meme kulture. In deluje. Predprodaja poteka hitro, zgodnji kupci pa si zagotavljajo žetone po delčku tega, kar nekateri verjamejo, da bi lahko bila njihova prihodnja vrednost.

Trenutno je XYZVerse še vedno v fazi predprodaje, a povpraševanje je veliko. Cena je že narasla z 0,0001 dolarja v 1. fazi na 0,003333 dolarja v 12. fazi, pri tem pa je zbranih že več kot 70 odstotkov vrednosti končnega cilja, ki je 15 milijonov dolarjev. Investitorji, ki so se vključili zgodaj, so v prednosti, s končno ceno predprodaje 0,1 dolarja pa vzbujajo veliko pozornosti v kriptoskupnostih.

XYZVerse ima strukturiran model tokenomike, ki je usmerjen v dolgoročno vzdržnost. Delež 15 odstotkov je namenjen likvidnosti, da se ustvari trdna tržna osnova. Za nagrajevanje svoje skupnosti prek airdropov in bonusov je ekipa namenila deset odstotkov celotne oskrbe. Poleg tega je velik delež 17,13 odstotka namenjen deflacijskim uničenjem, kar bi lahko sčasoma zmanjšalo oskrbo in povečalo povpraševanje po $XYZ.

Projekt, ki ga vodi skupnost, z velikimi načrti

Ena izmed stvari, ki XYZVerse loči od drugih, je način, kako vključuje svojo skupnost. Ekipa je pred kratki lansirala program ambasadorjev, ki uporabnikom omogoča, da zaslužijo brezplačne žetone s podporo projektu. In to je šele začetek – potekajo namreč že pogovori z večjimi športnimi zvezdami, ki bodo pomagale povečati prepoznavnost.

Nedavno partnerstvo z decentraliziranim športnim stavnim ponudnikom bookmaker.XYZ poudarja zavezanost XYZVerse širitvi svoje uporabnosti. To je velik korak, ki skupnosti ponuja nekaj, kar lahko dejansko uporablja.

Kot del dogovora dražitelji žetonov $XYZ prejmejo poseben bonus ob svoji prvi stavi – lepa ugodnost, ki pomeni dodano vrednost vsem, ki so del ekosistema.

Z združevanjem tradicionalnih športnih navdušencev in hitro rastočega sveta kriptovalut XYZVerse gradi nekaj drugačnega – nekaj, kar vključuje zabavo in pomeni vključenost v skupnost.

Ali bi XYZVerse lahko bil naslednji velik meme kovanec?

S hitro rastočo predprodajo, močno skupnostjo in ambiciozno načrtovano potjo ima XYZVerse vse sestavine za projekt z resnim potencialom. Čeprav je trg kriptovalut vedno nepredvidljiv, številni vlagatelji to vidijo kot priložnost, da se zgodaj vključijo v nekaj velikega. Predprodaja ne bo trajala večno – zato, če vas zanima, je morda zdaj pravi čas, da si ogledate ta projekt podrobneje.

Dogecoin: meme, ki je postal kriptografski gigant

Dogecoin je bil ustvarjen leta 2013 kot zabavna različica kriptovalut. Za svoj logotip je uporabil priljubljen meme psa shiba inu. V nasprotju z bitcoinom, ki je redek, je bil dogecoin zasnovan kot kovanec, ki ga je veliko. Ni omejitve, koliko kovancev se lahko ustvari, vsakih 60 sekund pa se izkoplje deset tisoč novih kovancev. Začel se je kot šala ustvarjalcev Billyja Marcusa in Jacksona Palmerja. A kmalu je pridobil zveste sledilce. Leta 2021 je njegova vrednost poskočila in ga uvrstila med prvih deset kriptovalut. Podpora družbenih omrežij, še posebej Elona Muska, in rastoči kriptotrg sta pripomogla k njegovemu vzponu. Pot dogecoina kaže, kako lahko skupnost in spletni vpliv oblikujeta finančne trge.

Danes dogecoin še naprej pritegne javni interes. Njegova tehnologija je podobna drugim kriptovalutam, vendar se osredotoča na preprostost in dostopnost. Omejena oskrba kovanca ohranja njegovo ceno nizko, kar ga naredi privlačnega za nove vlagatelje. S spreminjanjem trga nekateri vidijo močno skupnost dogecoina kot znak njegovega potenciala. Drugi pa opozarjajo, da brez omejitve oskrbe morda ne bo mogel ohranjati vrednosti, kot to počneta bitcoin ali ethereum. V trenutnem tržnem ciklu, ko je zanimanje za kriptovalute povečano, dogecoin ostaja zanimiva možnost. Njegova prihodnost je morda odvisna od nadaljnje podpore vplivnežev in širše sprejetosti plačil v kriptovalutah.

Shiba inu coin: od mema do mainstreama v svetu kriptovalut

Shiba inu (SHIB) je začel kot igriva posvetitev dogecoinu, vendar si je hitro ustvaril lastno nišo. Avgusta 2020 ga je lansiral anonimni Ryoshi, SHIB pa deluje na blockchainu Ethereum. To pomeni, da je združljiv z obsežnim ekosistemom Ethereum. Začel je z oskrbo enega kvadrilijona žetonov, polovica pa je bila poslana soustanovitelju Ethereuma Vitaliku Buterinu. Njegova donacija velikega dela tega zneska Indiji Covid Crypto Relief Fundu in uničenje 40 odstotkov celotne oskrbe sta pritegnila globalno pozornost. Ta poteza ni le zmanjšala oskrbe, ampak je tudi okrepila verodostojnost SHIB.

V nasprotju z dogecoinom SHIB-ova osnova Ethereum omogoča vznemirljive razvojne možnosti. ShibaSwap, decentralizirana borza, je en projekt, ki uporabnikom omogoča trgovanje s SHIB in drugimi žetoni. Načrti za prihodnjo NFT platformo in DAO temelječi sistem upravljanja so v pripravi. Te pobude bi lahko povečale uporabnost SHIB, ki ni le meme kovanec. Na trenutnem trgu, kjer sta uporabnost in prilagodljivost ključni, bi lahko SHIB-ova integracija z Ethereumom dala prednost. Čeprav kriptotrgi ostajajo volatilni, zavezanost SHIB k širjenju svojega ekosistema iz tega kovanca naredi zanimivega igralca, ki je vreden spremljanja ob drugih glavnih altcoinih.

PEPE: memecoin, ki je senzacija svetu kriptovalut

Spoznajte PEPE, najnovejšo senzacijo v svetu kriptovalut, ki ujame igriv duh interneta. Lansiran na omrežju Ethereum PEPE izkazuje čast kultnemu memu Pepe the Frog, ki ga je ustvaril Matt Furie, lik, ki je postal simbol internetne kulture v začetku tisočletja. PEPE, ki se osredotoča na preprostost, deluje brez davkov in odkrito priznava svoj status meme kovanca brez inherentne uporabnosti. Ta preprost pristop pritegne kriptonavdušence, ki cenijo transparentnost in zabavno stran digitalnih valut, s čimer se PEPE uvršča ob druge priljubljene meme kovance, kot sta shiba inu in dogecoin.

Od konca aprila do maja 2023 je PEPE doživel meteorski vzpon, pri čemer je njegova tržna kapitalizacija dosegla osupljivih 1,6 milijarde dolarjev. Zgodnji vlagatelji so videli velike dobičke, kovanec pa je pritegnil živahno skupnost podpornikov. Ta vzpon je prispeval k t. i. "sezoni meme kovancev", v kateri so hitro nastajale nove kriptovalute, navdihnjene z memi, ki so doživele dramatične vzpone in padce. PEPE-ov načrt je ambiciozen, saj cilja na uvrstitve na glavne borze in "prevzem meme kulture" v svoji končni fazi. Čeprav je trg kriptovalut znan po svoji volatilnosti, PEPE-ov vzpon poudarja potencial meme kovancev za ustvarjanje velikega zanimanja. Ko trg pričakuje naslednje razpolovitve vrednosti bitcoina in morebitni bikovski trend, PEPE izstopa kot opazen igralec, ki pritegne pozornost v trenutnem ciklu.

BONK: Shiba inu memecoin, ki ga vodi skupnostni duh Solane

V mestu je nov pes in laja na blockchainu Solana. Spoznajte BONK, memecoin s temo Shiba Inu, ki pretresa svet kriptovalut. Z namenom krepitve skupnosti Solana BONK ponovno porazdeli moč z vlagateljev tveganega kapitala, saj 50 odstotkov svoje oskrbe pošlje prek airdropov udeležencem Solaninih NFT in DeFi projektov. Ta strategija, osredotočena na skupnost, se je izkazala za uspešno, saj je BONK po uvrstitvi na Coinbase poskočil za več kot 100 odstotkov. Zdaj je globoko vključen v ekosistem Solane kot "kovanec skupnosti".

BONK-ov potencial je v močni osredotočenosti na skupnost in rastočem ekosistemu decentraliziranih aplikacij, kot je nova borza BonkSwap. Kljub izzivom, kot so visoka skupna oskrba in volatilna narava meme kovancev, BONK izkorišča hitro in razširljivo tehnologijo Solane. Na današnjem trgu, kjer sta pomembni skupnost in uporabnost, BONK izstopa med drugimi meme kovanci. Njegov vzpon je podoben kovancem, kot sta dogecoin in shiba inu, vendar z močnejšimi povezavami na robustno blockchain platformo. Za tiste, ki iščejo nove priložnosti, BONK ponuja zanimivo mešanico meme kulture in napredne tehnologije.

Medtem ko DOGE, SHIB, PEPE in BONK kažejo obetavne rezultate, XYZVerse (XYZ) izstopa z združevanjem športnih navdušencev v edinstven ekosistem, ki cilja na 20.000-kratno rast in uspeh, ki ga vodi skupnost. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je Web3 Creations, Inc.