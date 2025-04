Pistacija 2.0: ko McDonald’s prisluhne kritikam in dostavi mojstrovino

Predlani je pistacijev sladoled v McDonald’su povzročil val razočaranja. Namesto navdušenja so se vrstili kritični komentarji – nekateri so ga primerjali celo z bučnim oljem. Manjkala mu je kremasta tekstura, pristni okus pistacije, tisto "nekaj več", kar bi navdušilo ljubitelje tega oreščka.

A pri McDonald’su niso zamahnili z roko. Kritike so vzeli resno in naredili domačo nalogo. Rezultat? Pistacija 2.0. Nova receptura, novo doživetje. Zdaj gre za sladoled, ki se ponaša s pristnim italijanskim pistacijevim prelivom, bogato teksturo in okusom, ki ga ne pozabiš. Cilj je bil jasen: zadovoljiti še tako zahtevne ljubitelje pistacij. In uspelo jim je.

Foto: Shutterstock

Kaj prinaša nova linija pistacije? Foto: McDonald's

McFlurry s pistacijo: Vaniljev sladoled, aromatičen italijanski preliv iz pistacij in hrustljav drobljen piškotek. Za bolj drzne – različica s čokoladnim sladoledom, ki spominja na razkošje dubajske čokolade.

Vaniljev sladoled, aromatičen italijanski preliv iz pistacij in hrustljav drobljen piškotek. Za bolj drzne – različica s čokoladnim sladoledom, ki spominja na razkošje dubajske čokolade. McSundae Deluxe s pistacijo: Ime pove vse – vaniljev sladoled iz svežega mleka, vrhunski pistacijev preliv, piškotek in stepena smetana. To ni le sladoled, to je sladoledna mojstrovina.

Ime pove vse – vaniljev sladoled iz svežega mleka, vrhunski pistacijev preliv, piškotek in stepena smetana. To ni le sladoled, to je sladoledna mojstrovina. Vaniljev shake s pistacijo: Osvežitev s karakterjem. Vaniljev shake (0,33 litra) s plastjo pistacije – ravno prav sladek in noro okusen.

Katerega boste poskusili najprej? V McDonald'su vas čakajo vaniljev ali čokoladni sladoled s pistacijo McFlurry, McSundae Deluxe s pistacijo in vaniljev shake s pistacijo. Zgrešiti ne morete z nobenim!

Nagrada za zmagovalce je en sladoled McSundae Deluxe po izbiri na dan v čas poletju do 31. avgusta.

Foto: McDonald's

Pistacija si zasluži še eno priložnost. In vi?

McDonald’s vas vabi, da novi pistaciji daste še eno priložnost. Pokličite brezplačno številko 080 30 30, povejte, zakaj, in morda boste za nagrado prejeli sladoled – za vse poletje!

McDonald’s posluša

Ta kampanja ni le sladoled, je dokaz, da McDonald’s resno jemlje mnenja svojih gostov. Pistacija 2.0 je odgovor na kritike, povabilo k dialogu in obenem slasten rezultat nenehnega izboljševanja. Poskusite jo. Pistacija si je tokrat prigarala mesto v ospredju.

Foto: McDonald's