Dončić sprožil huronsko navdušenje, temu navijaču pa je pokvaril večer #video

Slovenski čarovnik Luka Dončić je z imenitno zmagovito trojko ob končnem pisku tekme med njegovim Dallasom in Bostonom zopet navdušil košarkarski svet in medtem ko so navijači Mavericks v dvorani American Airlines Center noreli od navdušenja, je eden od njih na tribunah ujel tudi možakarja, ki je imel več kot očitno pokvarjen večer.

Šlo je za navijača moštva Boston Celtics, seveda. Kelti, ki so celo tekmo lovili Dallas, so ob koncu nevarno zapretili, pri izidu 104:104 in naglo odštevajoči uri so gostje še upali vsaj na podaljšek, a je na sceno stopil Luka Dončić in s svojim petim metom za tri točke odločil zmagovalca.

Takole je Dončić v obup spravil vsaj enega navijača v dvorani v Dallasu:

Dončića je v odločilnem trenutku tekme pokrival njegov nekdanji klubski tovariš Josh Richardson, ki je podobno mojstrovino danes 22-letnega Ljubljančana lahko videl že v končnici lige NBA pred dvema sezona v mehurčku v Orlandu. "Takšne mete je že zadeval. Kar nekajkrat," je po tekmi priznal Richardson, sicer prepričan, da je svoje obrambne naloge opravljal dobro: "To boli, ni kaj, ampak mu je treba čestitati. Igrali smo dobro obrambo, njihov napad je bil pa še boljši."

