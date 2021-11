Prvaki po obisku Bele hiše v Filadelfijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aktualni prvaki lige NBA, košarkarji moštva Milwaukee Bucks, so včeraj obiskali Belo hišo in predsednika ZDA Joeja Bidna v Washingtonu, v sredo zjutraj po slovenskem času pa se bodo v Filadelfiji pomerili s tamkajšnjimi 76ers. Trae Young in njegovi Hawks gostujejo pri Utah Jazz, LA Clippers pa pričakujejo Portland Trail Blazers.