Noč za pozabo Luke Dončića

Košarkarji Dallas Mavericks so po treh zaporednih zmagah v ligi NBA doživeli hladen tuš. Luka Dončić (20 točk, met iz igre 6/18, 10 asistenc) in soigralci so klonili na gostovanju pri razpoloženemu Chicagu (107:117). Tretjič zapored so brez zmage ostali košarkarji Toronto Raptors, ki so brez Gorana Dragića izgubili na gostovanju pri Bostonu (88:104). Denver Nuggets po pestrem obračunu z Miamijem gosti Indiano. Zvezdnik Nikola Jokić bo zaradi kazni le gledalec, prav tako ne bo igral poškodovani Vlatko Čančar.

Košarkarji Dallasa so v Chicagu odigrali prvega v nizu dveh zaporednih gostovanj in so po seriji treh zmag tokrat ostali praznih rok. Obe ekipi sta imeli pred tekmo na svojem računu enak izkupiček – sedem zmag in tri poraze. Jason Kidd je v ogenj od prve minute poslal že kar klasično zasedbo, ki so jo sestavljali Luka Dončić, Kristaps Porzingis, Dwight Powell, Tim Hardaway Jr. in Dorian Finney-Smith. Uvod v tekmo je pripadel gostiteljem, ki so izkoriščali napake in zgrešene mete Dallasa. Dobrih pet minut pred koncem prve četrtine je Zach LaVine zadel trojko za 20:13, kar je bil prvi alarm za stratega Dallasa. A tudi napotki Kidda so naleteli na gluha ušesa, po delnem izidu 7:0 pa je Chicago prvič na tekmi povedel z dvomestno razliko (24:13).

@luka7doncic making it that pass look easy pic.twitter.com/c6M4JWsql2 — Memo Gtz (@MemoGtz30) November 11, 2021

Gostje so v nadaljevanju vendarle strnili vrste, nekaj počitka je v zaključku prve četrtine dobil Dončić, ki ga je Lonzo Ball napadalno z izjemno čvrsto igro v obrambi zatrl v kali. Dallas je tik pred koncem prvih 12 minut po trojki Sterlinga Browna povedel z 32:30, prva četrtina pa se je končala z izidom 33:32 v korist Dallasa. Chicago je v prvi četrtini sicer zadel pet trojk iz osmih poskusov.

Izenačen je bil tudi začetek druge četrtine, v kateri sta se ekipi večino časa izmenjevali v vodstvu. Približno na polovici četrtine je na parket znova stopil tudi Dončić, ki pa v Chicagu ni imel svojega dne. Chicago je v zadnjih minutah z delnim izidom 12:1 na veselje domačih navijačev spet pobegnil Dallasu, ki je ob koncu prvega polčasa zaostajal s 54:61.

Dončić s soigralci ni našel rešitve za Chicago. Foto: Reuters

Gostje na čelu z Dončićem tudi na začetku tretje četrtine niso našli svoje igre in hkrati odgovora na razpoloženo četo Billyja Donovana. Dončić se je v nadaljevanju vendarle nekoliko ogrel in navdušil z nekaterimi potezami, ki smo ga pri slovenskem košarkarju praktično že navajeni. A nekaj zaporednih dobrih akcij 22-letnega Slovenca ni bilo dovolj za razpoloženo domačo vrsto, ki je ravno ob koncu tretjega dela povedla z do takrat najvišjo prednostjo na tekmi, ki je znašala 15 točk (95:80).

Igralci Chicaga so v zadnji četrtini leteli po parketu, vidno nerazpoloženi košarkarji Dallasa pa so lahko na veselje domačega občinstva le nemo opazovali šov Chicaga, ki je z vseh mest rešetal mrežico varovancev Jasona Kidda. Na koncu so gostitelji zmagali s 117:107. LaVine je tekmo končal s 23 točkami, v eni izmed zadnjih akcij je navdušil z zabijanjem po obratu za 360 stopinj. Ball je njegovemu dosežku dodal 21 točk. Chicago je zadel petnajst trojk iz 31 poskusov, skupno pa so Bullsi zadeli več kot polovico metov iz igre (50,6%). Na drugi strani je Dallas dosegel 12 trojk iz 33 poskusov, le eno pa je prispeval Dončić.

CARUSO STEAL.

LONZO FULL-COURT LASER.

LAVINE 360.



SHOWTIME IN CHICAGO 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/C8ViDSoMXG — NBA (@NBA) November 11, 2021

Slovenski košarkarski as je srečanje sklenil kot tretji strelec Dallasa. Kljub temu, da v United Centru ni bil pretirano razpoložen in je bil tokrat bolj v stranski vlogi, pa je obračun končal z dvojnim dvojčkom (20 točk, 10 asistenc). Enak dosežek je z 22 točkami in 12 skoki uspel tudi Porzingisu, Hardaway je prispeval točko manj.

Vrhunci tekme:

Toronto neuspešen še tretjič zapored

Košarkarji Toronta, pri katerem je Goran Dragić povsem na stranskem tiru in znova ni bil v ekipi Nicka Nursa, so zabeležili še tretji zaporedni poraz. Po neuspehih proti Cleveland Cavaliers in Brooklyn Nets je bil od Raptorsov boljši še Boston (104:88). Najzaslužnejši za zmago gostiteljev je bil Jason Tatum, ki je 22 točkam dodal še 12 skokov in sedem asistenc, pri Torontu je Scottie Barnes tekmo končal pri 21 točkah.

Liga NBA, 10. november Chicago Bulls : Dallas Mavericks 117:107 (32:33, 29:21, 34:26, 22:27)

LaVine 23, Ball 21, Vučević 18 (10 sk.); Porzingis 22 (12 sk.), Hardaway 21, Luka Dončić 20 (5/12 za 2, 1/6 za 3, 7/10 prosti meti), 8 sk., 10 as., 4 ukr. žoge, 1 blokada, 4 izg. žoge v 33:25, Powell 12 Cleveland Cavaliers : Washington Wizards 94:97

Rubio 20, Garland in Mobley 19 (7 sk.); Harrell 24 (11 sk.), Kuzma 22, Beal 13 (7 sk., 7 as.) Orlando Magic : Brooklyn Nets 90:123

Ross 17, Bamba 14 (9 sk.); Durant 30, Aldridge 21 (8 sk.), Harden 17 (11 sk., 11 as.) New York Knicks : Milwaukee Bucks 100:112

Rose 22 (7 as.), Quickley 18, Randle 16; Connaughton 23 (9 sk.), Holiday 18, Portis 17 Boston Celtics : Toronto Raptors 104:88

Tatum 22 (12 sk., 7 as.), Schroder 20, Williams 16 (13 sk.); Barnes 21 (7 sk.), VanVleet 16, Anunoby in Trent 14, ..., Goran Dragić ni bil v ekipi Houston Rockets : Detroit Pistons 104:112

Greeen 23, Wood 20 (9 sk.), Porter 18; Grant 35, Cunningham 20, Bey 16 (9 sk.) Memphis Grizzlies : Charlotte Hornets 108:118

Morant 32 (7 sk., 8 as.), Brooks 20, Jackson 19; Hayward 25, Ball 12 (9 sk., 8 as.), Rozier 11 New Orleans Pelicans : Oklahoma City Thunder 100:108

Alexander-Walker 33 (10 sk.), Valančiunas 25 (15 sk.), Graham 18; Dort 27, Gilgeous-Alexander 24 (7 sk.), Bazley 14 (7 sk.) San Antonio Spurs - Sacramento Kings

Denver Nuggets - Indiana Pacers

Phoenix Suns - Portland Trail Blazers

Golden State Warriors - Minnesota Tomberwolves

Los Angeles Lakers - Miami Heat

Lestvici:

Preberite še: