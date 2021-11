Skrbi za Dallas: nekaj ur po tekmi z Dončićem pozitiven na koronavirus

Črnogorski center je namreč v Dallasu odigral več kot 32 minut, seveda brez maske, tudi z Luko Dončićem je imel nekaj tesnih stikov. Danes je na testiranju doživel šok. Vučević bo moral zdaj vsaj za deset dni v samoizolacijo, poroča ameriški novinar Shams Charnia.

Sicer naj bi bili vsi košarkarji Chicaga polno cepljeni, za zdaj pa ni jasno, kaj vse skupaj pomeni za Luko Dončića in Dallas Mavericks. Zagotovo pa vse skrbi, da se ni okužil še kdo.

Nikola Vucevic played (and breathed unmasked) for 32 mins against the Mavs last night.



18 hours after the opening tip… ⬇️ https://t.co/FlSGAjfKrg