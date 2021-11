Murić: Imeli smo dobro šolo, spodrsljaja nočemo ponoviti

"Igramo brez več igralcev, ki so bili v Tokiu, a pričakujemo isto mero energije, isto mero borbenosti. Bo pa igra zagotovo videti malo drugače. A najpomembneje je, da se borimo in da bomo na koncu na semaforju videli, da smo zmagali." S temi besedami je kapetan Edo Murić odprl misijo SP 2023. Slovensko reprezentanco v prvem delu kvalifikacij čakajo tekme s Hrvaško, Švedsko in Finsko.

Edo, dan po razočaranju s Cedevito Olimpijo v ligi ABA morate misli preusmeriti v povsem drugo zgodbo. Kako težko bo?

Hitro je bilo treba preklopiti, saj smo ob koncu tedna vsi še igrali v klubu. Selektor nam je predstavil načrt. Treba je zbistriti glave in iti s čistimi mislimi na ti dve tekmi, ki bosta za nas zelo pomembni.

Edo Murić poleti na olimpijskih igrah v Tokiu. Foto: Anže Malovrh/STA Nazadnje ste bili skupaj poleti v Tokiu, gotovo se je znova lepo zbrati z reprezentančnimi kolegi?

Vedno je poseben občutek priti v reprezentanco. Doživeli smo že veliko lepih trenutkov in se s ponosom vračamo. Še kdaj želimo doživeti kaj takega oziroma doseči želimo še kak odmeven rezultat. Začenjamo z ničle. Moramo pozabiti, kaj je bilo, in se osredotočiti na tekmi, ki nas čakata. Čutimo odgovornost, da po zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki smo ga gledali po televiziji, popravimo spodrsljaj.

Osem vas je iz Cedevite Olimpije in Krke, tudi zato težav z uigranostjo kljub spremenjeni sestavi reprezentance ne bi smelo biti?

Kar zadeva uigranost: saj se dobro poznamo. Sistemi iz klubov sicer niso tako podobni. A nas je kar veliko, ki smo bili tu tudi poleti. Pogledali smo si posnetke. Videli smo, kaj nas je krasilo, kako moramo igrati, na kakšen način. Mislim, da sta naša energija in borbenost edini ključ za te dve tekmi.

Odločen, da se spodrsljaj ne bo ponovil. Foto: Hendrik Osula/FIBA Vseeno pa časa za pripravo ni veliko, manjkajo tudi igralci iz NBA, evrolige in naturalizirani košarkar. Kaj to pomeni?

Zagotovo se bodo vloge malo drugače postavile. A v zadnjih letih smo doživeli veliko različnih ekip, vlog, tako da to ne bo težava. Fantje točno vemo, kaj trener od nas pričakuje. Kot sem že rekel, moramo se dobro pripraviti, zbistriti glave in že v četrtek priti z eno mislijo: kako premagati Hrvate. Mislim, da sta prvi dve tekmi zelo pomembni tudi za naprej. Če bomo dvakrat zmagali, nam bo naprej veliko lažje. Bog ne daj, da se zgodi kak spodrsljaj, ker se potem celotne kvalifikacije loviš. Tega se zavedamo. Zavedamo se tudi, da prihajamo iz podobnega poletja, kot je bilo leta 2017, ko smo doživeli velik spodrsljaj in se nismo uvrstili naprej. Upam, da je bila to dobra šola za nas. Vemo, kaj smo izgubili. Nihče si tega ne želi še enkrat izgubiti. Vemo, da bomo morali dati 200 odstotkov. Vemo, da nobena tekma ne bo lahka, da se bodo vsi zelo dobro pripravili na nas. Smo le polfinalisti olimpijskih iger. Čaka nas težko delo, ampak mislim, da smo pripravljeni in bomo dali vse od sebe, da ti dve tekmi dobimo.

Kakšen je načrt za dni pred četrtkovo tekmo s Hrvaško: analiza nasprotnika ali ukvarjanje s svojo igro?

Za zdaj se bomo pripravili samo nase. Če bomo vzpostavili igro, kot si jo želimo, bo šlo tako, kot mora. Bomo pa pogledali tudi njih. Vedeli bomo, kje so njihove največje nevarnosti, kaj moramo najbolj paziti. A osrednji del priprav smo mi: naša igra, da bomo fizično in psihično čim bolje pripravljeni na prvo tekmo.

Za napredovanje v drugi del kvalifikacij je dovolj vsaj tretje mesto v skupini, a točke se prenašajo naprej. Greste zato na vseh šest zmag?

Nisem sploh razmišljal o uvrstitvi ... Vsako tekmo moramo iti na zmago. Mislim, da je najbolje, da ne gledamo lestvice, ampak gremo iz tekme v tekmo, na koncu pa pogledamo, ali smo si zaslužili ali nismo. Mislim, da imamo dobro ekipo. Fantje imajo kar dobre vloge po ekipah. Jaz sploh ne vidim razloga, da s to ekipo tega prvega okna ne bi začeli z dvema zmagama.