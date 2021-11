Debakla Cedevite Olimpije kličeta po korekcijah

Včasih pride dan, ko se športnim ekipam zalomi in se jim ne izteče po željah ter zastavljenih ciljih. Tako so mislili pri Cedeviti Olimpiji po visokem porazu sredi tedna proti Budućnosti v EuroCupu. A so na novo mino stopili še v nedeljo v ligi ABA, ko so si privoščili nov spodrsljaj. Športni direktor Sani Bečirović izpostavlja, da bo v moštvu prišlo do sprememb. V igri so prihodi novih obrazov.

Po odhodu Marcusa Keena, ki se ni izkazal za takšno okrepitev, kot se je pričakovalo, se je igra Cedevite Olimpije povsem porušila. Vodstvo zamenjave ni pripeljalo v hipu, ampak je verjetno imelo v mislih, da bo v svoje vrste privabilo nov obraz v času reprezentančne akcije, ki sledi v prihodnjem tednu.

Niso pa pričakovali, da se bo igra dobesedno sesula v prah. Od ekipe, ki želi pogledovati proti najvišjim mestom v EuroCupu in regionalni ABA, v preteklem tednu ni bilo ne duha ne sluha. Brez prave energije so se zoperstavili proti Budućnosti v EuroCupu in še Megi v ligi ABA. Zlasti tujci niso na ravni, kot se od njih pričakuje.

Izplen? Poraza s 60:91 in 75:104. Če se je za obračun v Podgorici govorilo, da je šlo za slab dan in super dober dan košarkarjev Budućnosti, pri predstavi proti Megi ni nobene podlage za opravičilo. Ekipa s spodnjega dela lestvice se je poigrala s slovenskim predstavnikom.

Izgovorov glede obrambe ni

Foto: Mega Mozzart/Dragana Stjepanović Ob polčasu je bilo že -16, anemična predstava pa se je nadaljevala tudi v nadaljevanju obračuna. Prav vsi bi se morali pogledati v ogledalo in se dodobra pogovoriti, zakaj ne izžarevajo energije, kar je osnova za uspeh. V košarkarskem svetu normalno prihaja do kriz in slabših napadalnih dni, a izgovorov za slabo igranje obrambe ni.

"Čestitke Megi za zasluženo zmago. Naši tekmeci so nas ponižali. Počutim se ponižanega, sram me je, da na igrišču delujemo brez želje in volje. Nedopustljivo je, da po tekmi, ki jo izgubiš z 31 točkami razlike, znova izgubiš s tako visoko razliko," je po debaklu povedal trener zmajev Jurica Golemac, ki se je znašel na udaru kritik javnosti, zagotovo pa je izgubil tudi nekaj kredita pri odgovornih v klubu.

Če gre Ljubljančanom kaj na roko, je reprezentančni premor. Ampak le v smislu igranja tekem in prekinitvi temačnih dni. A tudi ta čas ne bo dobrodošel za uigravanje moštva, saj Golemac ne bo mogel računati na Jako Blažiča, Eda Murića, Luko Rupnika, Alena Hodžiča in Žigo Dimca, ki bodo zaigrali za Slovenijo v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Hrvaški (25. november ob 20.45 v Zagrebu) in Švedski (28. november ob 20.00 v Kopru).

Omić, Šiško?

Alen Omić je v preteklosti že igral za Olimpijo. Bo kariero nadaljeval v Ljubljani? Foto: Vid Ponikvar "Že pred tednom, ki je za nami, smo želeli v času, ki ga prinašajo reprezentančne akcije, napraviti določene korekcije, ki bi prinesle osvežitev. In najti rešitev, ki bi nam prinesla tisto, kar nam ta trenutek manjka. Ob tem si seveda niti nismo predstavljali, da se bo na zadnjih dveh tekmah zgodilo to, kar se je zgodilo, saj se na obeh gostovanjih na parketu nismo niti pokazali. Ne moremo govoriti o slabem vtisu, ker je to, kar se je dogajalo v Podgorici in Beogradu, pod vsako kritiko vseh nas. Odgovorni smo vsi, ki smo del naše članske ekipe, od prvega do zadnjega. Vsekakor bomo v prihajajočem tekmovalnem premoru napravili še podrobnejšo analizo in našli rešitve, ki nam bodo pomagale doseči cilj, ki si ga vsi srčno želimo. Sezona je še dolga, nič še ni izgubljenega, v kolikor pa bomo želeli preobrniti potek sezone, je vsekakor potrebna reakcija in sprememba," je o nastalem stanju povedal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.

Jasno je, da kadrovanje v poletnem obdobju ni bilo najboljše, kar se tujcev tiče, zato bodo zdaj skušali pri Olimpiji zakrpati luknje. A je sredi sezone ta manever težak, saj so dobri košarkarji zasidrani pri delodajalcih. Dejstvo pa je, da Olimpija krvavo potrebuje pravega organizatorja igre, ki bo nevaren za koš, hkrati bo znal razigravati soigralce. Keene je bil denimo bolj osredotočen nase kot na to, da bi razigral ekipo.

Po informacijah, s katerimi so razpolagali pri Ekipi, naj bi ljubljansko moštvo vrglo trnek proti Žanu Marku Šišku, ki je sicer član evroligaškega moštva Bayern, a bo težko prišlo do tovrstne realizacije. Se pa je v nedeljo začelo govoriti tudi o morebitnem prihodu Alena Omića, ki je pred leti že igral za ljubljanski klub. Če bo slednji dejansko prišel v klub, bi to zagotovo pomenilo, da bi moral kdo od visokih košarkarjev zapustiti Stožice. Pestri in burni dnevi so torej pred Cedevito Olimpijo. V prvi vrsti pa je treba najti izhod iz kriznega obdobja.