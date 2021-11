O junaku Čebašku: "Boril se je, boril se je in Bog ga je nagradil"

"Najslajše so tiste, ki so težko priborjene. Res je bil težek boj za vsako točko, vsak skok, vsako posest," se je po zmagi na prvi kvalifikacijski tekmi za SP 2023 smejalo Aleksandru Sekuliću. Edo Murić je poudaril vlogo Jakoba Čebaška, ki je v zadnji minuti zadel ključno trojko: "Boril se je in na koncu ga je Bog nagradil."

Zmaga v Zagrebu proti pomlajeni Hrvaški brez zvezdnikov ni bila lahka. Za končni izid 76:74 ni bilo veliko lepe igre, je bila pa zato ta toliko bolj borbena in srčna. Najpomembneje pa je, da je Slovenija prvi del kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo začela z zmago. "Ta zmaga je zelo pomembna za nas. V dvorani Dražena Petrovića je vedno zelo težko, tudi če Hrvati ne igrajo z najboljšimi. Niso nam pustili lahke tekme. Morali smo se stepsti. Vsaka točka je bila krvavo prigarana. In jaz sem ponosen na te fante. Bilo je težko. Res je bilo težko. Videli ste, da nam igra ni stekla, da smo se mučili, mučili, mučili. A smo ostali povezani. Borili smo se. In to nas dela še bolj ponosne," je slikovito kot vedno dogajanje na parketu orisal kapetan Edo Murić, ki je v 34 minutah dosegel dvojni dvojček (14 točk in deset skokov).

"Če bi prišli z mislijo, da nam bo lahko, bi izgubili za 20"

Težko prigarana zmaga. Foto: Vid Ponikvar Slovenija je bila v vlogi favorita, pa čeprav ne v polni postavi. Manjkali so Luka Dončić, Vlatko Čančar, Zoran Dragić, Žan Mark Šiško in naturalizirani Američan (Mike Tobey in Jordan Morgan okrevata po poškodbi). A v reprezentančnih oknih ne šteje samo kakovost posameznikov, kar so nenazadnje dokazali Estonci, ki so premagali Nemce. "Vedeli smo, da imena ne igrajo. Saj ste videli rezultate preostalih tekem. Košarka je igra z žogo. Tisti, ki trenira profesionalno in prihaja v ta profesionalni svet, se bo pokazal in bo dal vse od sebe. Tako so se tudi oni. Ti fantje trenirajo po pet, šest ur na dan. Imajo dobra telesa. Zelo so fizični. Morali smo jim po robu postaviti z enako energijo, da smo jim bili lahko kos. Če bi prišli sem z mislijo, da nam bo lahko, bi na tej tekmi izgubili za 20 točk. Nikogar nismo podcenjevali. Ponosni smo nase. Vsa čast pa tudi Hrvatom. Želim jim srečno in upam, da se vidimo na svetovnem prvenstvu."

Večino točk dali košarkarji Olimpije in Prepelić

Selektor Aleksander Sekulić je vso tekmo veliko menjaval. "Da držimo visok ritem in najdemo najboljšo mogočo peterko za končnico. Tekma je bila tudi zelo fizična. Lahko bi piskali še kakšno osebno napako več," je pojasnil številnim zbranim slovenskim novinarjem v Zagrebu. Na koncu so bili ob Muriću to še Klemen Prepelić (16 točk, od tega 13 v drugem polčasu), Jaka Blažič (15 točk), Luka Rupnik (11 točk). Svoje je dal tudi Žiga Dimec (osem točk in pet skokov). "Dimec je odigral vrhunsko tekmo. Naredil je, kar smo od njega pričakovali. Jurij pa je bil malo nervozen. Mogoče je bil pod vtisom tekme. Mogoče si je dal malo preveliko breme na svoja ramena. Skušali smo ga sprostiti. On je prihodnost. Moramo mu zaupati, pomagati, da razvije svojo igro in pokaže, kar zna," je o 22-letnem Juriju Macuri povedal selektor, ki je bil po dolgem času brez naturaliziranega centra. Macura je tekmo končal brez točke in z dvema skokoma.

V Zagrebu ni nikoli lahko, a glasne navijače je imela tudi Slovenija. Foto: Vid Ponikvar

Zagotovo bi bilo lažje, če bi imeli več razpoloženih košarkarjev v napadu. 62 od 74 točk je dalo le pet košarkarjev. "Strinjam se, a Hrvati so šli od prve minute na nas agresivno, fizično. Težko je bilo metati, zato je bilo tudi veliko prostih metov. To smo skušali izkoristiti, da gremo čim večkrat več na proste mete." To je kot vedno dobro izkoristil Prepelić, ki jih je zadel devet iz desetih poskusov. Skupaj pa je imela Slovenija kar 43 prostih metov (35 jih je zadela). A če je 39 minut voz vleklo pet košarkarjev, je ključni koš 49 sekund pred koncem zadel Jakob Čebašek. Trojka pod osebno napako. Zadel je tudi dodatni prosti met. "To je pokazatelj tistega, kar imamo mi v tej ekipi, in sicer izjemno kemijo in moštveno igro. In to se v takih trenutkih izkaže za dobro, uspešno." To so bile njegove edine točke. Igral je deset minut.

"Čebašek bo postal nepogrešljiv člen reprezentance"

30-letni Čebašek letos igra za že 12. klub, v Belgiji za Leuven. Na tekmah reprezentance ne dobiva veliko priložnosti, a ne pozabimo, bil je v olimpijski ekipi. Del reprezentance je zadnja tri leta. "Čebašek je bil danes ključ. Prišel je v igro, naredil dve, tri napake. Zelo težko je za samozavest rezervista, ki pride noter in naredi dve, tri napake. Boril se je, boril se je in na koncu ga je Bog nagradil," je z nasmeškom razlagal Murić. "Dal je najpomembnejše točke na tej tekmi. Vesel sem zanj, ker pridno trenira in izkorišča vsako priložnost. Še malo, pa bo postal nepogrešljiv člen slovenske reprezentance."

1 / 60 2 / 60 3 / 60 4 / 60 5 / 60 6 / 60 7 / 60 8 / 60 9 / 60 10 / 60 11 / 60 12 / 60 13 / 60 14 / 60 15 / 60 16 / 60 17 / 60 18 / 60 19 / 60 20 / 60 21 / 60 22 / 60 23 / 60 24 / 60 25 / 60 26 / 60 27 / 60 28 / 60 29 / 60 30 / 60 31 / 60 32 / 60 33 / 60 34 / 60 35 / 60 36 / 60 37 / 60 38 / 60 39 / 60 40 / 60 41 / 60 42 / 60 43 / 60 44 / 60 45 / 60 46 / 60 47 / 60 48 / 60 49 / 60 50 / 60 51 / 60 52 / 60 53 / 60 54 / 60 55 / 60 56 / 60 57 / 60 58 / 60 59 / 60 60 / 60

Zaradi francoskega ministra niso mogli trenirati

Zanimivo, Slovenija je tekmo začela s peterko petih igralcev Cedevite Olimpije. Blažič, Murić, Dimec, Rupnik in Alen Hodžić so sicer v ljubljanski ekipi le redko skupaj na parketu, a se vseeno najbolje poznajo. "Imeli smo le dva treninga, ko smo igrali pet na pet. Zato smo na začetku tekme poslali na igrišče te, ki se najbolje poznajo. Malo smo pa tudi taktizirali, da potem, ko je bil bonus, pošljemo v igro še nekatere druge pomembne igralce," je odločitev za takšno prvo peterko pojasnil Sekulić. Priprave na tekmo so bile res kratke: prvi trening v ponedeljek, v sredo pot v Zagreb, kjer pa treninga sploh niso imeli.

Boj za vsako žogo. Foto: Vid Ponikvar In zato igra v napadu na trenutke res ni bila najbolj gledljiva, priznava tudi kapetan. "Mučenje, zagotovo mučenje. Naredili smo dva treninga pet na pet. Zbrali smo se, delali akcije pet na nič. Morali smo se jih spomniti. Težko je priti na isto stran v dveh dneh. Pa še trening tu nam je odpadel. Ker je prišel neki francoski minister, so zaprli celotno mesto in nismo mogli trenirati. In to se je zagotovo poznalo. Gledali smo se med sabo, kaj bomo igrali. Potem naenkrat pridejo še igralci, ki so utrujeni. Eni dobivamo več minut in si utrujen in potem v obrambi nisi stoodstoten. Ta okna niso za uigranost in imena, so za srce, borbenost, željo. Tisti, ki si bolj želi zmagati na tekmi, tisti bo zmagal. Dali smo srce, stali smo drug ob drugem. Začeli smo slabo, a smo vedeli, da se bomo vrnili."

V nedeljo doma proti neugodni Švedski

Slovenija je še vedno aktualni evropski prvak in nenazadnje polfinalist olimpijskih iger. Ta prva tekma je bila velika past, a se vanjo niso ujeli. Imajo dovolj izkušenih košarkarjev. O pritisku ni bilo veliko govora. A to je bila šele prva tekma. "Zmaga je bila cilj. A zdaj moramo pozabiti na to tekmo in se osredotočiti na naslednjo proti Švedski. Že zdaj vam povem, da bo težka tekma. Gre za dobrega nasprotnika z odličnimi igralci, ki večinoma igrajo v Španiji, Franciji," je opozoril selektor. S Švedi, ki so na prvi tekmi za deset točk premagali Fince, igrajo v nedeljo ob 20.00 v koprski Bonifiki.