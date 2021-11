Čebašek v zadnji minuti z akcijo za 4 točke rešil Slovenijo

Prve peterka pet košarkarjev Olimpije

Selektor Aleksander Sekulić je nekoliko presenetil s prvo postavo, saj so začeli Jaka Blažić, Alen Hodžić, Žiga Dimec, Luka Rupnik in Edo Murić, torej peterica iz Cedevite Olimpije. In Slovenije se je znašla v zaostanku z 2:8. Matej Rudan, člane Mege, je dal sedem točk. Po prvih menjavah, Luka Lapornik je zamenjal Hodžića, Aleksej Nikolić pa Rupnika, je Slovenija le ujela pravi ritem (11:10). Po zaslugi treh trojk iz sedmih poizkusov je Hrvaška po prvi četrtini vodila 19:16. Slovenija je v prvih desetih minutah desetkrat vrgla izza črta, a zadela le dvakrat.

Prvo vodstvo v zadnji minuti polčasa

Tudi začetek druge četrtine ni bil najboljši. Razigral se je 18-letni veliki up Cibone Roko Prkačin (osem točk, trije skoki v le šestih minutah) in Hrvaška je povedla celo za 10 točk (28:18). S trojko Rupnika se je tri minute pred koncem prvega polčasa Slovenija le približala (35:33). Okoli 20 slovenskih navijačev je preglasilo 2.000 domačih in dalo košarkarjem nekaj dodatne energije. V zadnji minuti polčasa tako vendarle prvo vodstvo za evropske prvake - trojka Blažiča za 41:39. To je bil tudi izid prvega polčasa, v katerem je dal Blažič 14 točk, Rupnik 10, Murić devet. Dolžnik pa Klemen Prepelić, ki je v prvem polčasu igral le sedem minut in zadel le tri proste mete.

Fotogalerija s tekme (Vid Ponikvar/Sportida):

Izenačeno nadaljevanje tekme

Drugi polčas je Sekulić začel s četverico iz Olimpije (brez Hodžića) in s Prepelićem. Prvi polčas je bil še otipavanje, v tretji četrtini je bila igra obojih hitrejša, bolj agresivna. Prvih pet minut je pripadlo Sloveniji, ki je po dveh koših Dimca povedla za največ na tekmi - sedem točk (45:52). Nato pa se je znova ustavil met. Hrvaška je imel več razpoloženih košarkarjev (že osmerica pri točkah) in po 30-ih minutah je znova vodila 56:55.

Čebašek odločil 49 sekund do konca

Trda košarka, mučenje za vsak koš. V prvih štirih minutah zadnje četrtine zato po le dva koša na eni in drugi strani. Nato pa vendarle trojka Prepelića in še osebna napaka ob metu, akcija s štirimi točkami torej za vodstvo Slovenije s 63:60. A je sledil nov preobrat. Razigral se je Filip Bundović. Ko je bil že pri 16-ih točkah, je Hrvaška povedla s 65:64. Nato pa odrešitev 49 sekund pred koncem: trojka Jakoba Čebaška pod osebno napako! Zadel je tudi prosti met in Slovenija je vodila 72:69. Njegove edine točke na tekmi. V zaključku je imel Aleksej Nikolić mirno roko pri izvajanju prostih metov in po dramatični končnici je bila zmaga vendarle slovenska. 74:76. Na koncu je bil s 16 točkami prvi strelec Slovenije Prepelić.

Kvalifikacije za SP, 1. krog



Četrtek, 25. november:

Švedska : Finska 72:62



Hrvaška : Slovenija 74:76

Bundović 16, Prkaćin 15; Prepelić 16, Blažič 15, Murić 14, Rupnik 11

Kako do SP 2023

Slovenija mora osvojiti eno od prvih treh mest v prvem delu v skupini, v kateri sta še Švedska in Finska, ter nato ob križanju z Izraelom, Nemčijo, Estonijo in Poljsko ponovno biti med tremi najboljšimi. Na SP bo iz Evrope nastopilo dvanajst reprezentanc. Slovenija je po uvrstitvi v polfinale olimpijskih iger v Tokiu četrta reprezentanca na lestvici Mednarodne košarkarske zveze. Pred njo je iz Evrope le Španija. Hrvaška je 21. reprezentanca na svetu.

Barve Slovenije so proti Hrvaški zastopali Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Alen Hodžić, Jan Kosi, Luka Lapornik, Miha Lapornik, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič in Luka Rupnik. V dvanajsterico za to tekmo selektor Aleksander Sekulić ni uvrstil Matica Rebca in Blaža Habota.