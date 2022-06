Trdo delo, a dobra volja, bo pa spektakel izpustil Šiško #foto

Po sobotni zmagi v Trstu in prosti nedelji so se slovenski košarkarji vrnili v Ljubljano in nadaljujejo s treningi pred četrtkovo kvalifikacijsko tekmo za SP 2023 s Hrvaško in nedeljsko na Švedskem. Zaradi dolge klubske sezone bo akcijo izpustil Žan Mark Šiško. Ponedeljkov trening je bil odprt za fotografe in snemalce. Poglejte si galerijo.