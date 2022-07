Znano, kje bo kariero nadaljeval Goran Dragić

Za zlatim slovenskim kapetanom Goranom Dragićem je odličen dan. S slovensko izbrano vrsto je ob vrnitvi v reprezentanco zabeležil še drugo zmago v temu ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, na tej tekmi je podrl tudi rekord, saj je postal najboljši slovenski strelec vseh časov, zdaj pa je uradno rešeno tudi vprašanje o nadaljevanju njegove klubske poti. Najprej je novico o Dragićevi selitvi objavil dobro obveščeni ameriški novinar Jordan Schultz, kmalu zatem pa sta novico potrdila tudi Bill Duffy in Rade Filipović, kasneje pa je za STA vse skupaj potrdil še novi član Chicaga. Dragić je po poročanju ameriških medijev z Bulls podpisal pogodbo, vredno okoli 2,78 milijona evrov.

Goran Dragic is joining the Bulls, agents Bill Duffy and Rade Filipovich of @BDASportsINTL confirm.



As first reported below by @Schultz_Report. https://t.co/wvRhel4zPI — Marc Stein (@TheSteinLine) July 3, 2022

36-letni košarkar je bil sicer od 1. julija uradno prost igralec. Čeprav so si pri Brooklynu, s katerim je v pretekli sezoni izpadel v prvem krogu končnice, želeli, da bi Dragić še naprej ostal del ekipe, se je ta odločil drugače. Dragić se je Netsom pridružil z željo, da bi osvojil šampionski prstan, a ekipa iz Brooklyna je bila v končani sezoni, navkljub zvezdniški zasedbi, daleč od šampionske. Ljubljančan, ki je imel tudi letos po končani sezoni na mizi kar nekaj ponudb, pa se je na koncu odločil za nov izziv. Slovenski košarkar se bo tako v ligi NBA po Phoenixu, Houstonu, Miamiju, Torontu in že omenjenemu Brooklynu v svoji 15. sezoni v ligi NBA odel še v barve Bullsov in tako tudi v prihodnji sezoni v ligi NBA ne bo združil moči z Luko Dončićem pri Dallasu, o čemer se je sicer tudi letos veliko šušljalo.

Enoletna pogodba

Dragić bo tako postal prvi Slovenec v ligi NBA, ki je kadarkoli oblekel dres Chicaga, kluba pri katerem je največji pečat v zgodovini pustil Michael Jordan. Pred sezono 1997/98 se je sicer pri Bullsih kalil tudi Boris Gorenc, a prave priložnosti v ligi NBA ni dobil nikoli. Chicago, s katerim je starejši od bratov Dragić podpisal enoletno sodelovanje, je v pretekli sezoni izpadel v prvem krogu končnice, potem ko je z 1:4 moral priznati premoč Milwaukee Bucks.

Goran Dragic and the Chicago Bulls have agreed to a one-year contract, as first reported by The Athletic and confirmed by ESPN. pic.twitter.com/UzB0JixRZG — SportsCenter (@SportsCenter) July 3, 2022

Z Bullsi je v preteklih dneh sicer pogodbo podaljšal eden izmed nosilcev ekipe Zach LaVine, ki se je s klubom dogovoril za petletno maksimalno podaljšanje pogodbe, v kateri bo zaslužil dobrih 206 milijonov evrov. Ogrodje kluba sicer med drugim sestavljata še Črnogorec Nikola Vučević in DeMar Rozan, ki je bil v pretekli sezoni najboljši strelec kluba. Klub je pred kratkim okrepil še Andre Drummond, ki je prav tako nazadnje igral za Brooklyn.

Priljubljeni Gogi, ki je že povedal, da si želi košarko v ligi NBA igrati še dve ali tri leta, je tako obkljukal eno izmed pomembnih odločitev v tem poletju. Ena pa ga, kot vse kaže, še vedno čaka. Čeprav naj bi slovenski kapetan po tekmi s Švedsko tudi uradno sklenil reprezentančno pot pa še vedno ni povsem jasno, ali je ta njegova odločitev tudi dokončna. Glede na to, da je njegov klubski status sedaj rešen, bo verjetno veliko odvisno tudi od njegovega dogovora z novo ekipo.

NBA kariera Gorana Dragića: 2008-2011 Phoenix Suns

2011-2012 Houston Rockets

2012-2015 Phoenix Suns

2015-2021 Miami Heat

2021-2022 Toronto Raptors

2022 Brooklyn Nets

2022-? Chicago Bulls

