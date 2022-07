Dragić o Dončiću in Jokiću: Američanom gre to na živce

"Ves čas se poudarjata ta fizična pripravljenost in hitrost, zato mislim, da gre Američanom še bolj na živce, kako Luka in Jokić zmoreta igrati na povsem drugačen način," je o košarkarskih kolegih Luki Dončiću in Nikoli Jokiću v intervjuju za srbski Sportal povedal slovenski kapetan Goran Dragić, ki je med drugim spregovoril tudi o prijateljstvu s Shaquillom O'Nealom.

Goran Dragić je prejšnji teden že osmič organiziral košarkarski kamp, na katerem ga je obiskalo kar nekaj zvenečih košarkarskih imen. Že prvi dan se je v Laškem ustavil Igor Kokoškov, ki je na kamp vpisal svoje otroke, manjkala pa nista niti Marko Milić in Rašo Nesterović. Zadnji dan je 36-letnega košarkarja v Sloveniji obiskal tudi njegov novi trener, strateg Chicaga Billy Donovan. "Bil je v Črni gori na obisku pri Nikoli Vučeviću, pa me je poklical in dejal, da bi prišel na kamp pogledat, kako vse skupaj deluje. In zadnji dan se je potem oglasil. Billy je odličen trener in, kar je še pomembneje, super oseba. Veselim se in komaj čakam začetek nove sezone. Videli bomo, kako bo vse skupaj izpadlo, a vem, da ne bom osamljen, ker bo tam tudi moj veliki prijatelj Nikola. Vse bo odvisno od tega, kako se bomo ujeli z ekipo na terenu in zunaj njega," je o novem poglavju v klubski karieri v intervjuju za Sportal povedal Dragić.

V času trajanja kampa je odšel tudi na Krk, kjer se je zabaval v družbi Shaquilla O'Neala in Luke Dončića. "Bilo je odlično, Shaq se je javil, da prihaja na Krk. Ve, da sem iz Slovenije, skupaj smo igrali in poslal mi je sporočilo, da bi si želel, da se vidimo. Tako sva se nekako dogovorila še z Luko in ga obiskala, bil je pravi šov. Shaq je bil vedno dober z mano, a ni preprosto, ko si novinec v ligi NBA. V prvi sezoni v ligi NBA sem mu moral čistiti avto, nositi sem mu moral klaviature, ki niso delovale, pa ogromno drugih zadev. A kadarkoli sem kaj potreboval, mi je bil Shaq na voljo. Zelo mi je pomagal in 13 let pozneje smo še vedno dobri prijatelji," je dejal Dragić.

Kaj pa Dončić?

V pogovoru ni mogel mimo Luke Dončića. "On se res igra, takšen igralec se rodi enkrat na sto let. Luka je res neverjeten, je vrhunski košarkar in zaradi njega so boljši tudi soigralci. Ne vem, ima neko energijo, ki jo prenaša na soigralce, in potem so vsi boljši. On je bil zvezda že, ko je igral za Real. Potem je z 19 leti kot MVP evrolige prestopil vrata lige NBA. Le malo ljudi je dvomilo o njegovem uspehu, pa še to so bili tisti, ki ga še nikoli niso videli igrati. Na koncu je vsem zaprl usta," je dejal slovenski kapetan in omenil še Nikolo Jokića.

Nikola Jokić in Luka Dončić Foto: Reuters

"To, kar počneta on in tudi Jokić, to je noro. Tudi košarkarska inteligenca Jokića je neverjetna in to gre Američanom v nos. Jokić ni hiter, ne skače, kar jim res ni všeč – kako je potem mogoče, da človek tako igra? Američani rinejo svoje košarkarje čez marketing in to je povsem normalno, a potem na igrišču se vidi pravo razmerje. Ves čas se poudarjata fizična pripravljenost in hitrost, zato mislim, da gre Američanom še bolj na živce, kako Luka in Jokić zmoreta igrati na povsem drugačen način," je prepričan Dragić.

Nastop na EP je še naprej pod vprašajem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Še enkrat več je moral odgovarjati tudi na vprašanje, ali bo zaigral na septembrskem evropskem prvenstvu. Tudi tokrat je zatrdil, da si želi nastopiti na EuroBasketu, a da je veliko odvisno od osebnih stvari, ki jih mora rešiti v tem času. "Favoriti zame na prvenstvu so Grčija, Srbija, Francija … moram reči, da tudi Slovenija, imamo odlično ekipo. A zdaj se igra košarka, ni lahkih nasprotnikov, vsi so dobri. Evropsko prvenstvo je močnejše od svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger. Zagotovo bo zanimivo."

Ob tem pa se je obregnil tudi ob spor Evrolige in Fibe, zaradi katerega je koledar klubskih in reprezentančnih tekem povsem premešan. "Ne vem, kaj bi rekel, ker to nima več nobenega smisla. Kot da sta v igri dva športa, kot da to ni košarka. To vse je le slabo za našo igro, najboljši košarkarji večino časa ne morejo igrati za reprezentanco. To se je nam zgodilo po EuroBasketu in zaradi tega je trpel rezultat. A nismo edini, vsi smo v tem, upam, da bodo kmalu našli rešitev."

