Luka Dončić se na EuroBasketu ne bo soočil z nemškim kolegom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška košarkarja Maximilian Kleber in Isaac Bonga ne bosta zastopala barve Nemčije na letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo med 1. in 18. septembrom v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem. Na zaključnem turnirju stare celine bo nastopila tudi Slovenija, ki bo branila naslov.