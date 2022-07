Kritika na račun Dončića: Ni pokazal zanimanja

Slovenski košarkar Luka Dončić, ki trenutno uživa na zasluženem oddihu, je tudi v obdobju med sezonama v ligi NBA eden izmed košarkarjev, o katerih se največ govori. In čeprav je Luka vodilni mož Dallasa, pa ob tem preveč ne posega tudi v preostale odločitve kluba iz Teksasa. Ob to se je zdaj obregnil novinar ESPN Tim MacMahon, ki se je odzval na besede Dončića v intervjuju za Marco, kjer je Slovenec dejal, da ima vodstvo kluba možnost podpisati še nekaj igralcev.

"Klub išče njegov vložek, a on res ni aktivno vpleten v odločitve vodilnih v klubu. Ni pokazal interesa, da bi bil pretirano vključen. Večino svojega časa po koncu sezone preživi v Evropi, ni pokazal strasti in želje, da bi v klub pomagal pripeljati nove moči," je bil kritičen analitik ESPN.

Tim MacMahon on Luka Doncic:



"They seek his input, but he's not heavily involved in personnel decisions. He has not shown interest in being heavily involved. He spends much of his offseason in Europe. He's not a guy who has shown the desire to be a recruiter."



(via ESPN)

Kot kaže, bi si pri Dallasu želeli več pomoči slovenskega igralca, ki pa ve, da so na koncu te odločitve v rokah trenerskega štaba in se verjetno na takšne in podobne kritike zunanjih opazovalcev ne ozira. "Luka je za nas začetek in konec. Vso prejšnjo sezono je za nas naredil velik posel in na tem si želimo graditi tudi v prihodnosti. Vem, da bodo pričakovanje visoka, želimo si zgraditi ekipo, ki bo osvajala prvenstva, in vsi vemo, da se to ne zgodi čez noč," pa je o Slovencu in stanju v Dallasu dejal trener Jason Kidd.

Dallas je sicer v prestopnem roku ostal brez Jalena Brunsona, ki je odšel k New York Knicks. Ob tem pa so v Teksas s triletno pogodbo pripeljali center JaVala McGeeja, ki je v pretekli sezoni igral za Phoenix Suns. McGee se je na centrskem položaju pridružil Christianu Woodu, ta je pred tem v Dallas prišel iz Houston Rockets kot menjava za letošnji 26. izbor na naboru ter Bobana Marjanovića, Marquesa Chrissa, Treya Burka in Sterlinga Browna. Z Dallasom je novo pogodbo podpisal tudi Theo Pinson. Ekipo je zapustil tudi pomočnik Jasona Kidda, Igor Kokoškov, ki se je preselil k Brooklynu.

