Slovenec ostaja v Nemčiji, ameriški zvezdnik blizu obstanka v Ljubljani

Ferrell ostaja v Ljubljani?

Pri Cedeviti Olimpiji v zadnjih dneh in tednih pospešeno gradijo ekipo za prihodnjo sezono. Potem ko so pogodbe s klubom podaljšali Zoran Dragić, Edo Murić in Alen Omić, v klub pa sta prišla Lovro Gnjidić in Amar Alibegović, naj bi bil po poročanju Sportanda blizu podaljšanja tudi Yogi Ferrell. 29-letni košarkar je v pretekli sezoni v EuroCupu v povprečju dosegal 15,3 točke, 2,6 skoka in 4,7 asistence na tekmo.

Šiško ostaja v Münchnu

Slovenski organizator igre Žan Mark Šiško, ki se bo najverjetneje znašel tudi na širšem seznamu za jesenski EuroBasket, bo tudi v naslednjih dveh sezonah član Bayern Münchna. Slovenec je namreč z bavarskim klubom podaljšal sodelovanje še za dve leti. 25-letni košarkar je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 4,3 točke in 2,9 asistence na 27 tekmah evrolige, kjer je Bayern izpadel v četrtfinalu. Dres Bayerna je oblekel leta 2019. V Nemčiji bo v prihodnji sezoni igral še en Slovenec, Žiga Samar, ki bo branil barve berlinske Albe.

Pri Phoenixu izenačili 133-milijonsko ponudbo za Aytona

Severnoameriška košarkarska ekipa Phoenix Suns je izenačila 133 milijonov evrov vredno ponudbo Indiana Pacers za košarkarja sonc Deandreja Aytona, kar pomeni, da bo igralec lahko ostal v Arizoni, poroča ESPN. Minulo sezono so sonca v polfinalu zahoda po sedmih tekmah izločili Dallas Mavericks Luke Dončića.

ESPN citira Aytonove agente, ki so potrdili, da so pri Phoenixu izenačili torkovo rekordno ponudbo Indiane, saj niso želeli izgubiti prvega izbora nabora 2018.

DeAndre Ayton ostaja pri ekipi Phoenix Suns. Foto: Reuters

Triindvajsetletnik je minulo sezono v povprečju v rednem delu dosegal po 16,3 točke in 10,5 skoka na tekmo, v končnici pa po 17,2 točke in 10,2 skoka.

Ponudba Indiane je bila najvišja v zgodovini prvenstva NBA in je presegla štiriletno 107-milijonsko ponudbo Brooklyna, ki jo je leta 2016 podpisal Otto Porter mlajši.

Zdi se, da dogovor z Aytonom precej zmanjšuje možnosti, da bo zvezdnik Brooklyn Nets Kevin Durant v menjavi prišel k Phoenixu.

Durant, dvakratni prvak lige NBA in najkoristnejši igralec (MVP) leta 2014, je šokiral ligo NBA, ko je 30. junija naznanil, da si želi prestop. Phoenix in Miami naj bi bili njegovi najbolj želeni destinaciji.

Aleksander Sekulić bo po pisanju ruskega medija postal trener Lokomotiva Kubana. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski selektor tik pred podpisom pogodbe z ruskim prvoligašem

Ruski medij sportexpress.ru poroča, da je tamkajšnji prvoligaš Lokomotiv Kuban tik pred podpisom pogodbe s selektorjem slovenske reprezentance Aleksandrom Sekulićem.

Po informacijah omenjenega medija sta strani v zadnji fazi dogovorov. 42-letni Sekulić naj bi na čelu Lokomotiva zamenjal Srba Branka Maksimovića, ki je moštvo po decembrski razrešitvi Jevgenija Pašutina vodil do četrtega mesta v ruski ligi VTB.

Sekulić je zadnjih pet let deloval v trenerskem štabu češkega kluba Nymburk.

Jan Špan v Krko

Jan Špan Foto: Vid Ponikvar Jan Špan je nova okrepitev novomeške Krke. Devetindvajsetletnik je v minuli sezoni igral za grško Lariso, po treh letih v tujini pa se je vrnil v domovino, kjer bo igral za zasedbo Gašperja Okorna. "Za prihod v Krko sem se odločil predvsem zato, ker me je poklical trener Gašper Okorn in mi predstavil Krkin projekt za naslednjih nekaj let. Skupaj z upravo so si zastavili zanimive cilje in vizijo. Prav zaradi tega sem se odločil, da želim biti del te zgodbe," je ob podpisu pogodbe dejal Špan.

Musa v Real Madrid

Španski košarkarski klub Real Madrid je potrdil, da bo njegov dres v prihodnje nosil bosanski reprezentant Džanan Musa. 23-letnik, ki je lansko sezono prav tako preživel v Španiji, a kot član CB Breogán, in Real sta se dogovorila za sodelovanje za dve sezoni, do 30. junija 2024. MVP zadnje sezone lige Endesa je leta 2021 z Anadolu Efes osvojil Evroligo, pred tem pa je dve sezoni igral v NBA za Brooklyn Nets.

Džanan Musa bo naslednji dve sezoni igral za madridski Real. Foto: Reuters

Obradović pripeljal novo okrepitev Željko Obradović gradi ekipo pred novo sezono. Foto: Guliver Image

V vrste Partizana se pred novo sezono seli James Nunnally, ki bo tako znova združil moči s trenerjem Željkom Obradovićem. Nunnally in Obradović sta namreč že sodelovala pri Fenerbahčeju med letoma 2016 in 2018 ter leta 2020. 32-letni Američan je nazadnje igral za Maccabi iz Tel Aviva, za katere je v prejšnji sezoni evrolige dosegal 13,8 točke, 3,9 skoka in 2,6 asistence na tekmo. Že pred njim sta Partizan, ki bo v prihodnji sezoni igral evroligo, okrepila Danilo Anđušić in Dante Exum.

Thompkins v Rusijo

Trey Thompkins se je v tem poletju po sedmih sezonah poslovil od Real Madrida, kariero pa bo zdaj nadaljeval pri Zenitu iz St. Petersburga, ki pa v prihodnji sezoni zaradi sankcij zoper Rusije ne bo igral v evroligi. Dvantridesetletni Thompkins se je Realu pridružil leta 2015. V prejšnji sezoni je v evroligi zaigral le na 13 tekmah, na katerih je v povprečju dosegel 5,7 točke in 2,2 skoka na tekmo. Nazadnje je igral aprila.

Fernandez še nima dovolj

Španski veteran Rudy Fernandez je še za eno leto podaljšal zvestobo Real Madridu. 37-letni Fernandez je v vrstah kraljevega kluba že vse od leta 2011, s katerim je dvakrat osvojil evroligo, šestkrat pa je postal španski prvak. V prejšnji sezoni je v evroligi v povprečju dosegal šest točk, tri skoke in dve asistenci na tekmo.

Rudy Fernandez ostaja pri Realu. Foto: Guliverimage

Kalinić v Barcelono

Barcelona se je pred novo sezono okrepila s srbskim košarkarjem Nikolo Kalinićem, ki se v katalonsko prestolnico seli iz vrst Crvene zvezde. 30-letni košarkar je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 12,6 točke, 3,9 skoka in 3,4 asistence na tekmo v evroligi. Pred tem je igral tudi za Fenerbahče, s katerim je leta 2017 osvojil evroligo, in Valencio.

Hrovat še naprej v Franciji, a z novim klubom

Slovenski reprezentant Gregor Hrovat, ki je v pretekli sezoni kazal dobre predstave v dresu Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez, s katerim je osvojil tudi francoski pokal, bo kariero nadaljeval pri ekipi JDA Dijon Basket, ki nastopa v košarkarski ligi prvakov. Hrovat je s francosko ekipo, ki je lani izpadla v četrtfinalu francoskega prvenstva, podpisal enoletno pogodbo. V prejšnji sezoni je na 30 tekmah v povprečju dosegal 12,6 točke, 4,1 skoka in 2,6 podaje na tekmo.

𝐆𝐫𝐞𝐠𝐨𝐫 𝐇𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐉𝐃𝐀 🔥



Une nouvelle recrue pour la saison prochaine. 𝑮𝒓𝒆𝒈𝒐𝒓

nous apportera toute son expérience en #BetclicELITE et en #BasketballCL.



📄 Le communiqué officiel

➡️ https://t.co/xVfkbKljdt#MyJDA #Dijon pic.twitter.com/A4hTE1KUK0 — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) July 11, 2022

"Iskali smo igralca, ki že ima izkušnje z igranjem v Franciji. Za njim je zelo dobra sezona, s Paujem je osvojil francoski pokal, v francoskem prvenstvu pa so prišli do polfinala. Hkrati je Gregor igralec, ki skrbi za timsko igro. Veliko nam bo prinesel s svojo ustvarjalnostjo, njegove izkušnje in vsestranskost bodo za nas v novi sezoni neprecenljive," je ob podpisu pogodbe o 27-letnem Slovencu dejal športni direktor JDA Fabien Romeyer.

Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez je sicer po koncu te sezone zaradi finančnih težav kluba padel v tretjeligaško konkurenco.

Macura ostaja v Novem mestu

V novi sezoni bo dres novomeške Krke nosil tudi 22-letni slovenski reprezentant Jurij Macura, ki je bil med letoma 2016 in 2021 član evroligaškega kluba Saski Baskonia. Vmes se je kalil in razvijal v Ligi ABA, kjer je nosil dres Mege, Kopra in FMP-ja. Lani poleti je prišel v Novo mesto in postal član Krke. V regionalni ligi je v 18 minutah na tekmo beležil po osem točk in 4,3 skoka.

Jurij Macura bo tudi v prihodnji sezoni igral za Krko. Foto: Vid Ponikvar

"Vesel sem, da bom ostal v Novem mestu. Veselim se sodelovanja s trenerjem Gašperjem Okornom. V ekipi bo tudi nekaj soigralcev, ki jih že poznam, to pa nam bo pomagalo pri uigranosti. Želim si, da z dobrimi igrami vrnemo čim več gledalcev na tribune Športne dvorane Leona Štuklja, da prava košarka spet zaživi v Novem mestu," je ob novici dejal Macura, direktor Jure Balažić pa dodal: "Lani nam je uspelo in v Krko smo pripeljali enega najbolj nadarjenih visokih igralcev v Sloveniji. V pretekli sezoni je Jurij to na določenih tekmah tudi potrdil. Prepričan sem, da bo v prihodnji sezoni takih Jurijevih tekem še več in da bo naša dodana vrednost v igri pod obema košema."

Samar v Nemčijo

Slovenski košarkar Žiga Samar, ki je konec junija sodeloval na naboru lige NBA, kjer pa ni bil izbran, ima nov klub. 21-letni slovenski košarkar, ki je v prejšnji sezoni organiziral igro Fuenlabrade, bo kariero nadaljeval v Nemčiji pri berlinski Albi. Jeseničan bo tako v prihajajoči sezoni prvič okusil igranje v evroligi, kar bo zagotovo naslednji veliki korak pri njegovem razvoju.

Žiga Samar bo po novem nosil dres berlinske Albe. Foto: Vid Ponikvar

Samar je v pretekli sezoni branil barve španske Fuenlabrade, kjer je v močni španski ligi nosil ogromno odgovornost. Tako kot Dončić se je tudi Samar kot perspektivni mladi košarkar pridružil vrstam Real Madrida, kamor se je preselil leta 2017. Pri 19 letih je svoj talent uspešno kazal in kalil pri Zamori, v zadnji sezoni pa je uspešno stopil v velike čevlje organizatorja igre pri Fuenlabradi, kjer je v povprečju dosegal 7,6 točke, 2,7 skoka in 4,7 asistence ter eno ukradeno žogo na tekmo.

Samarja so sicer pred podpisom pogodbe z berlinsko Albo med drugim povezovali s prestopom v Valencio in Baskonio.

Datome ostaja v Milanu

Luigi "Gigi" Datome bo tudi v prihodnji sezoni nosil dres milanske Olimpie. 34-letni Italijan se je k milanski Olimpii preselil leta 2020, zdaj pa se je s klubom dogovoril za podaljšanje pogodbe še za eno leto. "Gigi je eden od ključnih igralcev naše ekipe. Moštvu prinese res veliko na igrišču, hkrati pa s svojim profesionalizmom in predanostjo vpliva na ekipo tudi zunaj igrišča. Veselimo se, da bomo še naprej delali skupaj," je ob tem povedal generalni direktor kluba Christos Stavropoulos.

Crvena zvezda krepi ekipo

Crveno zvezdo je pred novo sezono okrepil John Holland, ki je v zadnjih sezonah igral za Unics iz Kazana in turški Bursaspor, s katerim se je uvrstil tudi v finale EuroCupa. Za Bursaspor je v zadnji sezoni v povprečju dosegel 11,4 točke, 3,6 skoka in 1,4 asistence na tekmo v evropskem pokalu. Zvezdo sta že pred tem okrepila Nemanja Nedović in Hassan Martin.

Naslednjo okrepitev pa so našli v Igokei. To je Dalibor Ilić, ki je zadnja leta veljal za največji talent tega bosanskega kluba.